Chrome OS krijgt lts-versie met stabiele releases om de zes maanden

Google start in maart 2022 met een long-term support channel voor Chrome OS. De lts-versie krijgt om de zes maanden een update en is bedoeld voor organisaties die de voorkeur geven aan een langere updatecyclus dan de standaard van vier weken.

Apparaten met Chrome OS krijgen vanaf maart 2022 de mogelijkheid om versie 96 van het besturingssysteem in een long-term support channel te draaien. In september 2022 gaan die systemen vervolgens over naar versie 102 van Chrome OS. In de tussentijd krijgen ze nog wel beveiligingsupdates, maar geen nieuwe features. Voorafgaand aan de lts-release kunnen beheerders die apparaten al in het long-term support candidate-kanaal zetten, waarmee ze al over de komende functies kunnen beschikken.

De optie zal in de komende dagen zichtbaar worden in de Google Admin-console voor het beheer van Chrome OS-apparaten. Google richt zich met de lts-versie op bedrijven, het onderwijs en de gezondheidszorg. Sommige van die organisaties hebben volgens Google aangegeven de voorkeur te geven aan een langere updatecyclus.

Google brengt de standaard updatecyclus vanaf versie 96 van Chrome OS terug van zes naar vier weken, waarmee gebruikers dus sneller overstappen op nieuwe versies. Beheerders hadden al de optie om versies vast te zetten als ze huiverig waren voor nieuwe releases, maar dan krijgt Chrome OS ook geen beveiligingsupdates.

Google voegt verder de optie aan Enterprise-beheer toe om bepaalde versies van extensies en apps vast te zetten om te voorkomen dat deze updaten. Ten slotte kunnen beheerders een minimale OS-versie instellen.