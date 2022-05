Google brengt update uit voor Chrome OS-bug die door typefout werd veroorzaakt

Google heeft Chrome OS 91 bijgewerkt naar een nieuwe versie, waarmee een bug wordt verholpen waardoor gebruikers niet meer konden inloggen op hun Chromebook. Het lijkt erop dat een enkele typefout in de code de oorzaak was van de problemen.

De update brengt Chrome OS naar versie 91.0.4472.167 en moet de problemen verhelpen die ontstonden bij de release van 91.0.4772.165 eerder deze week. De stabiele versie van de update lijkt voor alle Chromebooks te zijn verschenen, merkt 9to5Google op. Gebruikers die niet kunnen inloggen op hun Chromebook, kunnen de update doorvoeren door deze in gastmodus te starten. Wie eerder de updates uitschakelde om problemen te voorkomen, kan de update nu alsnog doorvoeren om het OS bij te werken.

De problemen zijn waarschijnlijk te herleiden tot een enkele typfout, constateerden gebruikers van Reddit. Te zien is dat de code if (key_data_.has_value() & !key_data_->label().empty()) { is bijgewerkt naar if (key_data_.has_value() && !key_data_->label().empty()) {. De fout zat hem daarbij dus in de enkele & in plaats van de vereiste && .

Gebruikers klaagden begin deze week dat ze niet meer konden inloggen bij hun Chromebook doordat hun wachtwoord niet meer werd herkend. Herstellen naar de fabrieksinstellingen of in het ergste geval een complete schone installatie via de Dev Mode zou uitkomst bieden voor gebruikers die hun systeem al hadden bijgewerkt naar de buggy update.