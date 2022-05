Google trekt Chromebook-update terug die problemen met inloggen veroorzaakt

Google heeft ChromeOS 91.0.4772.165 uitgebracht en ook weer ingetrokken, nadat verschillende gebruikers niet meer konden inloggen op hun apparaat. Getroffen gebruikers geven op reddit tips waarmee de problemen mogelijk zijn op te lossen.

Sommige gebruikers die ChromeOS 91.0.4772.165 geïnstalleerd hebben op hun Chromebook, zeggen dat ze niet meer kunnen inloggen op hun account en dat hun wachtwoord niet meer wordt herkend. Op reddit melden diverse gebruikers dit probleem en een gebruiker van Tweakers geeft in een nieuwstip aan dit ook te ervaren. Ook melden gebruikers dat hun Chromebook in een bootloop terechtkomt na de update.

De desbetreffende update was uitgebracht als stabiele versie van ChromeOS, maar is inmiddels weer teruggetrokken door Google, concluderen de getroffen reddit-gebruikers. In een reddit-post worden vier scenario's geschetst met mogelijke oplossingen voor Chromebook-gebruikers die de update hebben doorgevoerd of gedownload.

Als gebruikers de desbetreffende versie geïnstalleerd hebben en problemen ervaren, wordt aangeraden om de Chromebook te herstellen naar de fabrieksinstellingen. Als dat niet werkt, kan een volledige wipe van het apparaat uitkomst bieden, aldus de gebruikers. Dat moet gedaan worden vanuit de Dev Mode en daarmee verliezen gebruikers alle lokale bestanden op de Chromebook.

Google heeft nog niet gereageerd op de problemen en er is nog geen vervangende update uitgebracht. Een mogelijke oplossing zou zijn om een update met fix te installeren vanuit de Guest-mode, maar of dat werkt, zal nog moeten blijken.