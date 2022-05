Analist: leveringen Chromebooks en tablets stegen met 275 en 52 procent

Analistenbureau Canalys heeft becijferd dat er in het eerste kwartaal van dit jaar 275 procent meer Chromebooks zijn geleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook tablets maken een opkomst; met een stijging van 52 procent. Desktopleveringen daalden met 4 procent.

Volgens Canalys werden er in het eerste kwartaal bijna 12 miljoen Chromebooks geleverd. Vorig jaar waren dat er zo'n 3,2 miljoen. Daarmee is deze categorie goed voor een groei van 275 procent. HP is marktleider met bijna 4,4 miljoen geleverde Chromebooks, Lenovo en Acer maken de top drie af met respectievelijk 3,1 en 1,4 miljoen exemplaren.

De categorie tablets was goed voor een stijging van 52 procent en het aantal geleverde exemplaren in het kwartaal bedraagt 37,7 miljoen. Apple is marktleider met 15,2 miljoen iPads, Samsung staat met 8 miljoen tablets op de tweede plek, gevolgd door Lenovo met 3,8 miljoen exemplaren.

Canalys becijfert dat de totale markt voor pc's en tablets met 53,1 procent groeide. Alleen desktopleveringen daalden met 4 procent, maar specifieke aantallen noemt het analistenbureau daar niet over. Het is het vierde kwartaal op rij dat de pc-markt een sterke groei vertoont.

Eerder becijferden verschillende analisten al dat de pc-markt in het eerste kwartaal met 33 tot 55 procent is gegroeid. De groei is groot ten opzichte van vorig jaar, omdat de coronapandemie pas aan het einde van het eerste kwartaal in 2020 grote invloed kreeg. Daarna zijn veel mensen gaan thuiswerken, waardoor met name laptopverkopen stegen.

De totale markt voor pc's, laptops en tablets was in het eerste kwartaal volgens Canalys goed voor 122,1 miljoen exemplaren. Lenovo is marktleider met zo'n 24 miljoen apparaten, Apple staat met 22,1 miljoen Macs en iPads op de tweede plek en HP is nummer drie met 19,3 miljoen pc's.