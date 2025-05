Pc-markt toont eerste tekenen van herstel na daling van anderhalf jaar

De markt voor desktops en laptops toont de eerste tekenen van herstel na een daling van anderhalf jaar, zo meldt analistenbureau Canalys. De leveringen daalden jaar op jaar nog steeds, maar de daling is minder dan eerst.

Fabrikanten leverden dit voorjaar 11,5 procent minder desktops en laptops dan in dezelfde periode een jaar geleden, meldt Canalys. De leveringen gingen omlaag van ongeveer 70 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 naar 62 miljoen nu. Daarmee is de daling veel minder fors dan in eerdere periodes, toen het ging om dalingen van 30 procent. Bovendien steeg het aantal leveringen ten opzichte van het vorige kwartaal en ook dat was al een tijdje niet gebeurd.

Laptopleveringen daalden 9,4 procent, terwijl het bij desktops ging om 19,3 procent. De markt voor laptops is nu ongeveer vier keer zo groot als die voor desktops. Fabrikanten leverden in totaal 49,4 miljoen laptops, tegenover 12,6 miljoen desktops. Volgens Canalys is de relatief beperkte daling een opmaat naar hogere leveringen op de pc-markt in de komende zes maanden.

De markt raakte in een vrije val na de coronapiek. Daarbij had de pc-markt net als veel andere sectoren te maken met de chiptekorten, maar die zijn nu zo goed als voorbij. Lenovo blijft marktleider met een aandeel van 22,9 procent, gevolgd door HP met 21,6 procent en Dell met 16,6 procent. Apple volgt met 11 procent.