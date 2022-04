'Computerleveringen stegen in 2021 met 15 procent en vooral Apple profiteerde'

De leveringen van computers stegen in 2021 met bijna 15 procent volgens de onderzoeksbureau's IDC en Canalys. Sinds 2012 zou de computermarkt niet meer met een dergelijk percentage zijn gegroeid. Met name de leveringen van Macs zouden zijn gestegen.

Fabrikanten leverden in 2021 348,8 miljoen computers en dat was 14,8 procent meer dan in 2020, becijfert IDC op basis van zijn Personal Computing Device Tracker. Dat is het onderzoek waarmee het bureau elk kwartaal een schatting maakt van de hoeveelheid geleverde desktops, notebooks en workstations. Volgens IDC werden er sinds 2012 niet meer zoveel systemen geleverd en hadden deze nog hoger uit kunnen vallen als er geen chiptekorten en andere problemen met de aanvoer van onderdelen waren geweest.

In het laatste kwartaal van 2021 viel de groei bescheiden uit: de leveringen kwamen 1 procent hoger uit dan in het vierde kwartaal van 2020. Volgens IDC profiteerde vooral Apple vorig jaar van de gestegen vraag maar ook Dell zou zijn leveringen flink hebben zien toenemen. Lenovo en HP blijven volgens het onderzoek de fabrikanten met de grootste marktaandelen.

IDC-jaarcijfers, pc-leveringen wereldwijd (in duizenden) Bedrijf 2021 leveringen 2021 marktaandeel 2020 leveringen 2020 marktaandeel 2021/2020 groei 1. Lenovo 81.935 23,5% 71.832 23,6% 14,1% 2. HP Inc. 74.104 21,2% 67.782 22,3% 9,3% 3. Dell Technologies 59.303 17,0% 50.297 16,6% 17,9% 4. Apple 27.775 8% 22.754 7,5% 22,1% 5. Acer Group 23.906 6,9% 20.977 6,9% 14% Overigen 81.777 23,4% 70.218 23,1% 16,5% Totaal 348.800 100% 303.860 100% 14,8% Bron: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 12, 2022

Onderzoeksbedrijf Canalys publiceert vergelijkbare cijfers. Ook bij dit bureau stegen de leveringen in 2021 met afgerond 15 procent. Volgens Canalys stegen niet alleen de leveringen van Mac-systemen flink, maar wist ook Acer te profiteren van de grote vraag naar pc's. In 2020 stegen de leveringen volgens Canalys met 11 procent en ook dit bureau wijst naar 2012 als laatste jaar waarin de pc-markt groeide zoals het in 2021 deed.