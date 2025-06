Fujitsu stopt volgend jaar met pc-verkopen in Europa

Fujitsu gaat stoppen met het verkopen van pc's in Europa. Dat bevestigt het Japanse elektronicabedrijf tegenover The Register. Het bedrijf wil dat vanaf de lente van 2024 doorvoeren. De pc-markt kampt al enkele kwartalen met tegenvallende verkopen.

Een woordvoerder van Fujitsu vertelt aan The Register dat de elektronicamaker een 'DX-bedrijf' wil worden, dat de digitale transformatie wil ondersteunen. De fabrikant wil zich daarmee meer gaan richten op duurzaamheid. "Met dit in gedachten en na zorgvuldige overweging is Fujitsu van plan om de activiteiten rondom client computing devices in Europa te beëindigen." Het bedrijf zegt dat bestaande producten ondersteuning en garantie behouden.

Het bedrijf blijft tot april 2024 pc's verkopen in Europa. Met de beslissing stopt Fujitsu op dat moment met het leveren van LifeBook-laptops en -tablets en Esprimo-pc's in Europa. De fabrikant blijft wel pc's verkopen in andere regio's waar het actief is, zegt Fujitsu.

In Europa gaat Fujitsu zich na de wijziging richten op zijn bestaande server- en opslagproducten en 'productgerelateerde diensten'. Fujitsu meldde eerder dat het een datacenterprocessor gaat maken op basis van Arm, als opvolger van de A64FX-chip die werd gebruikt in de Japanse Fugaku-supercomputer. Die cpu moet in 2027 verschijnen en wordt gericht op efficiëntie. Fujitsu zei eerder dat de chip hoge prestaties per watt levert en moet bijdragen aan 'de realisatie van een CO₂-neutrale en duurzame samenleving'.

Eerder stopte Fujitsu al met het produceren van hardware in zijn Duitse fabriek. Het bedrijf meldde vorig jaar dat het in 2030 gaat stoppen met het verkopen van zijn mainframes en Unix-serversystemen. Fujitsu stopt nu dus ook met pc's binnen Europa. De pc-markt had rond de coronapandemie te maken met recordomzet, maar beleefde in de afgelopen kwartalen een terugval. Fujitsu heeft volgens analisten een aandeel van 2,88 procent op de Europese pc-markt, waar dat ooit nog 4,49 procent was, schrijft The Register.