Fujitsu toont netwerktechnologie die 1,2Tbit/s per golflengte haalt - update

Fujitsu toont een optische netwerktechnologie die per golflengte licht 1,2 terabits data per seconde kan versturen. De technologie komt met nieuwe digital signal processor, waterkoeling en machinelearning die de verschillende componenten van de verbinding kan monitoren.

De nieuwe digital signal processor is volgens Fujitsu een van de redenen waarom de netwerktechnologie een snelheid van 1,2 terabit data per seconde per golflengte licht kan halen. De processor zou onder andere de vervorming van het signaal compenseren waardoor een signaal volgens Tom's Hardware vier keer verder reikt dan voorheen. Het bedrijf ontwikkelde ook een watergekoeld systeem dat ingezet kan worden bij optische netwerktechnologie en is naar eigen zeggen daarmee het eerste bedrijf ter wereld dat deze technologie in huis heeft.

Fujitsu verbeterde ook de koelefficiëntie en het stroomverbruik waardoor het energieverbruik op 120mW per Gbit/s komt te liggen. Dat is volgens het Japanse bedrijf het laagste energieverbruik uit de industrie. Het bedrijf ontwikkelde ook machine learning-technologie die het energieverbruik kan optimaliseren en de status van het optische netwerk kan monitoren. De apparatuur van de netwerktechnologie zou een derde kleiner en lichter zijn dan luchtgekoelde alternatieven. De nieuwe technologie komt begin volgend jaar op de markt.

Update, 18.27 uur: In het artikel stond aanvankelijk dat Fujitsu's netwerktechnologie 1,2TB/s data per golflengte kan versturen, maar dit moest 1,2Tbit/s zijn. Het artikel is hierop aangepast.