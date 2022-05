Open Dutch Fiber neemt E-Fiber over

Open Dutch Fiber heeft zijn concurrent E-Fiber overgenomen. Beide partijen leggen glasvezelnetwerken aan in Nederland, waar diverse providers gebruik van kunnen maken. Met de overname vergroot ODF zijn marktaandeel. De projecten van E-Fiber worden voortgezet.

E-Fiber wordt onderdeel van de ODF Group en zal de uitrol van de huidige projecten voortzetten, schrijft Open Dutch Fiber. Providers die via het netwerk van ODF glasvezelabonnementen aanbieden, kunnen voortaan ook hun abonnementen aanbieden in gebieden waar E-Fiber glasvezel heeft aangelegd. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

In de afgelopen tien jaar heeft E-Fiber naar eigen zeggen 100.000 adressen in Nederland aangesloten op glasvezel. De ambitie van het bedrijf is om in de komende vijf jaar 500.000 adressen aan glasvezel te helpen.

ODF, waar E-Fiber nu onderdeel van is, werd vorig jaar opgericht. Het is een joint venture van investeringsfonds KKR en Deutsche Telekom Capital Partners. ODF richt zich voornamelijk op de aanleg van glasvezel in stedelijke gebieden. Tot nu toe heeft ODF de bouw van 400.000 glasvezelverbindingen naar Nederlandse huishoudens aangekondigd. T-Mobile is de grootste huurder van het ODF-netwerk en wil in de komende jaren een miljoen huishoudens van glasvezel voorzien.