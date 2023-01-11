T-Mobile en Open Dutch Fiber sluiten 29.000 huizen in Utrecht aan op glasvezel

T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan nog eens 29.000 huizen in Utrecht aansluiten op glasvezel. Er was al een plan voor 30.000 adressen aangekondigd in de Domstad. De bedrijven maakten deze week verder plannen bekend voor Zaanstad, Voorschoten, Hillegom en Lisse.

Naar verwachting worden de eerste huishoudens in april 2023 aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dan kunnen ze abonnementen met een symmetrische snelheid van maximaal 1Gbit/s afsluiten. T-Mobile en Open Dutch Fiber sluiten huishoudens in de wijken Overvecht en Utrecht Noordwest aan. De werkzaamheden starten deze maand.

Het zijn niet de eerste Utrechtse huizen die toegang krijgen tot T-Mobiles glasvezelnetwerk; in 2021 begonnen de twee bedrijven met het aansluiten van dertigduizend huishoudens. Overigens sluit ook KPN in de stad huizen aan op glasvezel. Dit bedrijf wil op termijn alle circa 160.000 Utrechtse huishoudens glasvezel kunnen aanbieden, waardoor sommige inwoners kunnen kiezen tussen het glasvezelnetwerk van T-Mobile en van KPN.

Open Dutch Fiber en T-Mobile kondigen regelmatig aan nieuwe plaatsen en wijken aan te sluiten op hun glasvezelnetwerk. Eerder deze week maakten de bedrijven bijvoorbeeld bekend 11.000 huishoudens in Voorschoten, 19.000 huishoudens in Hillegom en Lisse, en 26.000 huishoudens in Zaanstad aan te willen sluiten. De eerste huishoudens kunnen hier in april of mei een glasvezelabonnement afsluiten. Het Open Dutch Fiber-netwerk is ook toegankelijk voor andere providers, niet alleen T-Mobile.