T-Mobile en Open Dutch Fiber sluiten 29.000 huizen in Utrecht aan op glasvezel

T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan nog eens 29.000 huizen in Utrecht aansluiten op glasvezel. Er was al een plan voor 30.000 adressen aangekondigd in de Domstad. De bedrijven maakten deze week verder plannen bekend voor Zaanstad, Voorschoten, Hillegom en Lisse.

Naar verwachting worden de eerste huishoudens in april 2023 aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dan kunnen ze abonnementen met een symmetrische snelheid van maximaal 1Gbit/s afsluiten. T-Mobile en Open Dutch Fiber sluiten huishoudens in de wijken Overvecht en Utrecht Noordwest aan. De werkzaamheden starten deze maand.

Het zijn niet de eerste Utrechtse huizen die toegang krijgen tot T-Mobiles glasvezelnetwerk; in 2021 begonnen de twee bedrijven met het aansluiten van dertigduizend huishoudens. Overigens sluit ook KPN in de stad huizen aan op glasvezel. Dit bedrijf wil op termijn alle circa 160.000 Utrechtse huishoudens glasvezel kunnen aanbieden, waardoor sommige inwoners kunnen kiezen tussen het glasvezelnetwerk van T-Mobile en van KPN.

Open Dutch Fiber en T-Mobile kondigen regelmatig aan nieuwe plaatsen en wijken aan te sluiten op hun glasvezelnetwerk. Eerder deze week maakten de bedrijven bijvoorbeeld bekend 11.000 huishoudens in Voorschoten, 19.000 huishoudens in Hillegom en Lisse, en 26.000 huishoudens in Zaanstad aan te willen sluiten. De eerste huishoudens kunnen hier in april of mei een glasvezelabonnement afsluiten. Het Open Dutch Fiber-netwerk is ook toegankelijk voor andere providers, niet alleen T-Mobile.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 11-01-2023 18:49 73

11-01-2023 • 18:49

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esky 11 januari 2023 19:46
In Utrecht gaat het om de wijken Zuilen en Overvecht in het noordwesten van de stad, zie dit kaartje.

Overige gebieden die in het artikel genoemd worden:
Kaartje Koog aan de Zaan
Kaartje Krommenie
Kaartje Voorschoten
Kaartje Hillegom en Lisse
DeadPhoenix86 11 januari 2023 18:57
Hoeveel kost dat om glasvezel aan te leggen? Ik woon zelf ook in Utrecht. Maar ik zit nog steeds op kabel.
TweakMac @DeadPhoenix8611 januari 2023 21:31
Aanleg en aansluiten is gratis. Ik betaal nu 69 euro p/m bij Ziggo voor 350/35 Mbit data, tv en telefoon. Bij T-Mobile ga ik voor 1000 Mbit data en tv met tv-box 55 p/m betalen. Vaste lijn laat ik zitten. Ben wel benieuwd naar de technische kant. Ik krijg een glasvezelaansluitpunt en een omzetter naar ethernet in de meterkast, een modem en een tv-box. Wordt even puzzelen wat waar komt en hoe ik een UTP-kabel onzichtbaar naar boven kan laten lopen. Ik hoop dat T-Mobile even stabiel is als Ziggo. Haal altijd vaak meer dan 350 Mbit en kan me de afgelopen vijf jaar geen storing voor de geest halen. Dacht nog even dat Ziggo met een blijf alsjeblieft-aanbod zou komen, maar nee.
terror538 @TweakMac12 januari 2023 09:06
Even nitpicken (het is ten slotte tweakers hier): een modem krijg je niet bij glasvezel. Er is niets te moduleren/demoduleren.

Wat je krijgt is een media convertor (glas naar ethernet) en een router. Of enkel en alleen een router (met ingebouwd glas poortje).
jeanj @terror53813 januari 2023 15:35
Zit er dan nog wel een firewall in?
gekko90 @jeanj13 januari 2023 21:49
dat is onderdeel vaak van de "router" want officeel is een thuis router eigenlijk meerdere apparaten in 1: accespoint, switch, gateway, dhcp, etc
gekko90 @terror53813 januari 2023 21:52
zeg het dan correct: een router met ingebouwde mediaconvertor
hoe zie het verschil: kan er in je glaspunt een RJ45 dan heb je daar je een media converter al ingebouwd zitten
TweakMac @terror53820 januari 2023 20:34
Dank, dat was inderdaad dom van me. Scheelt toch weer een kastje.
Rmaxx @TweakMac11 januari 2023 23:29
Vind ik ook apart, hier laatste 2 jr wel storingen gehad die na veel gezeur werden opgelost( 2x kabel defect/slecht gemonteerd in de verdeler verderop in de straat). Op dat na wel al jaar of 20 tevreden klant, maar kosten stijgen ieder jaar en snelheid blijft beetje achter. Dat gecombineerd met acties waarbij nieuwe klanten de helft betalen, maar oude klanten alleen als lastig worden ervaren heb ik ook besloten om over te stappen. Uiteindelijk gaat coax het toch niet redden, en als het echt slecht zou worden kan ik altijd terug.. waarschijnlijk dan nog goedkoper ook, want dan ben je weer een nieuwe klant 8)7
HansvDr @TweakMac12 januari 2023 07:36
Sinds gisteren de overstap. Alles probleemloos. Tv met opnemen, internet 400/400 en telefoon. Ik bespaar een hoop het komende jaar.
TweakerCarlo @TweakMac11 januari 2023 23:43
Besef dat TV bij T-Mobile qua quality niet in de buurt komt van die van Ziggo. Dat is oprecht kut in elk opzicht. Als TV geen pre is dan is de gbit echt wel een verademing. Men kan stellen dat de upload niet nodig is voor het gross, maar als je eenmaal die snelheid hebt, je daar aan went en daardoor dingen anders kan aan gaan pakken kan je imho niet meer terug..
Autofan1985 @TweakerCarlo12 januari 2023 11:42
Wat is er dan zo slecht qua kwaliteit? Hier hebben ze eind vorig jaar namelijk T-Mobile glasvezel aangelegd en ik zit nu bij Ziggo, dus ik sta eigenlijk voor exact deze keus nu.
Marcel Br @TweakerCarlo12 januari 2023 11:57
Ik heb alleen internet van T-mobile, TV kijken is (bijna) geheel met streaming diensten af te dekken.
SirMemeAlot @TweakerCarlo12 januari 2023 08:54
Denk dat het niet meer terug kunnen heel persoonlijk is, wat betreft TV kan ik niet oordelen, maar al aantal keer geswitched tussen glasvezel en coax. Het is in echt een aantal niche opties(die ik niet gebruik) echt heel weinig verschil als je het mij vraagt.
TweakMac @TweakerCarlo20 januari 2023 20:37
Ik hoop dat dat gaat meevallen. Tv-kijken via een app klinkt inderdaad wat schraal.
skion @TweakMac12 januari 2023 15:35
Ter info, ik woon in een van die gebieden die recent is aangesloten... T-Mobile biedt nog geen IPv6, en klaarblijkelijk ook nog geen (publieke) plannen om dat wel te gaan realiseren binnen afzienbare tijd.
M.l. @DeadPhoenix8611 januari 2023 19:04
Voor huishoudens is het vaak kosteloos, ook als je niet een abo neemt. Daar ga je nog wel post o.i.d. van krijgen.


Voor een bedrijf kan het zo maar 20k kosten als ze helemaal een kabel moeten ingraven.

Ik dacht dat voorheen, als je niet (op tijd) abonneerde dat het rond de €250 lag.
RobbyTown @M.l.11 januari 2023 20:01
Voor huishoudens is het vaak kosteloos, ook als je niet een abo neemt.
Dat is vrij uniek. Vaak is het geen abbo dan komt die glasvezel ook niet binnen. Later toch glasvezel dan mag je dat laatste stukje even betalen omdat speciaal terug moeten komen.
MrFax @RobbyTown11 januari 2023 22:12
Dit is niet waar. Alleen als je geen toestemming geeft wordt de glasvezel niet naar binnen gewerkt. Waarom? Omdat als de straat toch al openligt je het beste gelijk alle woningen in de straat kan aansluiten. Dit scheelt uiteindelijk kosten.

KPN maakt nu wel gebruik van een zogenaamde BOP (Buiten overname punt) waardoor op dag van installatie de glasvezel pre-fab naar binnen gewerkt kan worden.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 14:57]

DeComponeur
@MrFax11 januari 2023 23:25
Als je in een laagbouwwoning woont wordt de glasvezelkabel op de erfgrens gelegd als je geen abo neemt
En die Bob wordt denk ik niet op de erfgrens gelegd...
https://vimeo.com/5482823...vimeo_logo&owner=53284875
De Bob is een tussenstation bij de gevel, met de zekerheid op een doorverbinding ;)
mr_evil08 @MrFax12 januari 2023 08:39
Het verschilt per gebied/situatie, bij ons in het "buitengebied" zijn er wel degelijk situatie,s mocht je later alsnog glasvezel willen hebben er extra kosten in rekening worden gebracht en dat gebeurd ook, ze leggen dan de lus tot je voortuin en laten het daar onder de stoep liggen.

En je moet voor het 1e jaar een abbo nemen anders trekken ze de lijn niet naar binnen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 14:57]

MrFax @mr_evil0812 januari 2023 09:46
Dat is alleen als de toenmalige bewoner de eerste keer het doorlussen heeft geweigerd.

En jou laatste punt is toch niet meer dan logisch? Waarom zou je de glasvezel naar binnen laten werken als je toch geen internet van de partij afneemt? :+

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 14:57]

mr_evil08 @MrFax12 januari 2023 09:54
Dat is lang niet overal zo, in ons gebied werd het niet in huis gebracht als je geen abbo erbij nam, heeft niks te maken met wel of niet weigeren.

De optie je mag het binnenbrengen maar ik neem geen abbo kon niet.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 14:57]

rnldhfmmm @RobbyTown12 januari 2023 06:38
Hier in den helder kregen we een brief, je kon op een website toestemming geven, vervolgens is er een kabel gegraven en heeft iedereen die toestemming heeft gegeven de complete aansluiting tot en met de aansluiting in huis aan toe, gratis geïnstalleerd gekregen zonder abbonement verplichting.
Ik bv zit nog steeds op Ziggo maar kan met 1 telefoontje naar kpn glasvezel.
Ies Korpershoek @rnldhfmmm12 januari 2023 07:00
Zo gaat het hier bij mijn woning in Vlaardingen ook. Er kwam een KPN'er langs voor toestemming en foto's. Iedereen heeft toestemming gegeven. Volgende fase is aanleg grondkabel en vervolgens tot in de woning.(meterkast) Alles zonder kosten. Activeren kan inderdaad met één telefoontje. Zelf wil ik graag over, maar de VLAN technologie voor TV en telefoon houdt mij nog tegen. Zit nu bij Ziggo met een eigen Fritzbox 7590. Een hogere UPLOAD is voor mij het belangrijkste. We gaan het zien.
yastivarza @Ies Korpershoek12 januari 2023 08:11
de VLAN technologie voor TV en telefoon houdt mij nog tegen
Wat is je bezwaar dan precies?
Ies Korpershoek @yastivarza12 januari 2023 11:45
Gewoon onvoldoende kennis wat dit precies betekent. Wat ik ervan lees maakt me terughoudend. Maar misschien wel helemaal voor niets. Een ander dingetje is dat het tv-pakket van KPN beperkter is als die van Ziggo. Op dit moment zoek ik het scenario uit tv zoals nu van Ziggo en internet via KPN. Telefonie heb ik al helemaal VoIP.
jeanj @Ies Korpershoek13 januari 2023 15:44
Naast het TV pakket moet je ook rekening houden dat Ziggo Coax/DVB-C geeft die ook zonder decoder te gebruiken is. Bij KPN en ook veel andere aanbieders op glas zit je van aan een decoder, per TV, tegen kosten. Nu kost bij Ziggo een TV op het volledige TV pakker ook minimaal 2 euro per TV, maar sommige mensen hebben nog de ouder voorwaarden, en betalen niet voor de extra smartcards.

Ziggo heeft wel de upload vergroot maar kan nog niet tippen aan synchroon glasvezel

Vlans zijn overigens niet eng....
Ies Korpershoek @jeanj16 januari 2023 17:55
Voorlopig maak ik mij even niet druk. Had telefonisch contact en daar wist men te vertellen dat het nog wel een jaar kan duren voordat men gaat beginnen. Waarom men nu voor toestemming kwam was niet geheel duidelijk. Gewoon afwachten maar. Overigens ben ik super tevreden met Ziggo, alleen behoefte aan een hogere upload snelheid, wat ze niet bieden.
Master_duck @rnldhfmmm12 januari 2023 07:58
klopt dat is bij ons ook maar de uitvoering is echt beneden peil. ze komen graven en dan heb je een oranje sprietje voor de deur. maar een aansluiting in huis dat duurt nog wel even en een afspraak makern is niet mogelijk. ze komen maar gewoon aanbellen en de boel aansluiten. Hele wijken zie je die oranje sprietjes voor de deuren. En dan praat ik niet over een paar maanden maar het is ruim een jaar verder. KPN doet dus niets dat doet een onder aannemer. Ja, als je een abbonomnet afneemt dan kan je een afspraak maken. Maar als je geen abbonomnet neemt dan mag de onderaannemer het zelf maar uitzoeken.
DeComponeur
@RobbyTown11 januari 2023 20:30
https://opendutchfiber.nl/over-ons/veel-gestelde-vragen @DeadPhoenix86

Moet ik betalen voor de glasvezelaansluiting?
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de aansluiting op het glasvezelnetwerk. Ook niet voor het installeren van een glasvezelaansluitpunt in je woning.
We installeren niet in alle gevallen direct een glasvezelaansluitpunt in de woning. Als je in een laagbouwwoning woont wordt de glasvezelkabel op de erfgrens gelegd. Zodra je een abonnement afsluit installeren we gratis een glasvezelaansluitpunt in je woning. Woon je in een portiek- of duplexwoning, dan krijgt iedereen in het pand een aansluitpunt in de woning als minimaal één bewoner een abonnement afsluit. Als niemand dat doet blijft de glasvezelkabel op de erfgrens liggen. In een hoogbouwcomplex krijgt iedereen een glasvezelaansluitpunt in de woning, ongeacht of iemand een abonnement heeft afgesloten
..Christiaan.. @RobbyTown12 januari 2023 10:15
Hier in Zwolle sinds een paar jaar glasvezel. KPN heeft alles aangelegd. Inderdaad kon je 'met het gros mee' aangesloten worden tot in de woning. Gratis. 1e jaar had KPN alleenrecht op de kabel (ik had toen al dsl van tmobile) en ben na een jaar overgestapt op glasvezel van tmobile. Zonder kosten.
LittleKiller @DeadPhoenix8611 januari 2023 19:03
Zover ik weet, mits je niet in het buitengebied zit, is het gratis. Alleen zul je een abo moeten afsluiten en op basis daarvan wordt de business case gemaakt
DeadPhoenix86 @LittleKiller11 januari 2023 19:52
Ik woon vlakbij de stad.
op het moment heb ik Ziggo. Maar de abonnement word een beetje te duur.
Dus ik wil graag overstappen naar een andere provider. Ik had KPN in gedachten.
Dan betaal ik ruim 30 euro per maand minder en dan heb ik precies dezelfde snelheid met glasvezel.
hotabibber @DeadPhoenix8611 januari 2023 23:52
Ik zit nu ruim een jaar bij KPN. Scheelt mij 35 euro per maand in vergelijking met Ziggo.
Bij KPN glasvezel heb je ook veel hogere upload snelheden als Ziggo.

De kwaliteit van het TV beeld is ook beter bij KPN dan bij Ziggo.

Verder nog een aanvulling op het artikel.

De wijk Tuindorp Oost is aangesloten op Glasvezel van T-mobile.

Tuindorp en Tuinwijl zullen ook wel aangesloten zijn op Glasvezel van T-mobile.
Keypunchie
@DeadPhoenix8611 januari 2023 19:08
Je betaalt alleen abonnementskosten.

Je merkt het vanzelf als ze door je buurt heengaan.

De afgelopen maanden was (eindelijk!) mijn buurtje aan de beurt en nu steken de sprietjes overal uit de grond.

Na aanvang van werkzaamheden is het meestal nog wel eventjes voordat je echt een aansluiting kunt krijgen. Ik ga einde van de maand kijken of het intussen mogelijk is.
Lekker Ventje @Keypunchie11 januari 2023 19:11
Hier is het in november voor de deur onder de grond gestopt. De verkoper die je dezelfde dag aan de deur krijgt vertelde mij dat ik sowieso niet voor april op glasvezel aangesloten zou worden als ik over zou stappen.
michelmau5 @Lekker Ventje12 januari 2023 11:54
Bij mij hebben ze ook in November alles in de straat gelegd en kon sinds deze week glasvezel aanvragen bij T-Mobile.
beerse 11 januari 2023 19:17
Vorige maand hier in Den Haag meegemaakt met een kennis die een nieuw apartement betrok. Daar was een glasvezel aansluiting, zelf gezien. En nergens iets van telefoon of adsl te vinden. Het geheel was net helemaal opgeknapt en zag er perfect uit.

In de onwetendheid via www.kpn.nl een internet aansluiting geregeld. Zelfs nog de klantenservice gebeld dat het allemaal echt glasvezel is en allemaal erg nieuw, ook de glasvezel aansluiting. De klantenservice beweerde toen dat hun systeem mogelijk nog niet helemaal bij was en dat gewoon besteld kon worden. Daar is toen adsl apparatuur geleverd, dat het niet ging doen. De klantenservice weer gebeld en toen de expert aan de lijn gehad. Die wist bij hoog en bij laag te beweren dat daar adsl aanwezig was en dat ze de monteur wel zou struren en dat zij alles wist van adsl en glasvezel en dat het daar echt geen glasvezel kon zijn want kpn was de erf-opvolger van volker-wessels en reggefiber en kpn zou het monopolie op glasvezel hebben....

Toen t-mobile gebeld of zij iets wisten.... Ja, glasvezel is net opgeleverd, Er is nog een openingsaanbieding voor 1 GB aansluiting voor €35/maand en een leuke korting in combinatie met t-mobile mobiel. De monteur komt binnen 1 week voor de aansluiting en als er direct internet nodig is, dan de sim voor het mobiele abonnement ophalen bij de t-mobile winkel in de binnenstad. Binnen 2 uur heel internet geregeld en er kan vanaf huis gewerkt worden (via mobiel-hotspot). Als de monteur geweest is wordt het nog beter. T-mobiel: Bedankt!.

En voor kpn: Sorry maar de hardware komt terug en het abonnement gaat niet door. De monteur hoeft ook niet meer te komen.
Keypunchie
@beerse11 januari 2023 19:24
Maar dit klopt toch? Kpn biedt doorgaans niet op T-mobile’s fysieke glasvezelnetwerk abonnementen aan.

Dus als ODF/T-mobile daar heeft gelegd, dan kan KPN alleen DSL aanbieden.
beerse @Keypunchie11 januari 2023 19:27
Dat kpn beweert dat ze monopolie hebben en dat ze niet luisteren naar potentiële klanten die melden wat ze zien... Maar dat ze niet het besef hebben dat die glasvezel aansluiting bij een concurent is maar dat ze (glashard) beweren dat het niet kan...
Henk @Keypunchie12 januari 2023 08:32
Niet helemaal waar, KPN gaat dan soms mosterd na de maaltijd óók glasvezel leggen. Want aanbieden over elkaars lijnen en huur aan de ander betalen doen ze niet meer }:O
JBX @beerse12 januari 2023 15:17
Normaal gesproken is aan de glasvezelaansluiting te zien op welk netwerk het is aangesloten.
Check anders https://www.mijnaansluiting.nl/wie-zijn-mijn-netbeheerders
beerse @JBX12 januari 2023 15:55
Aan een glasvezel uit een buisje en een merkloos wit kastje, glas-in-rj45-uit met 4 ledjes en wat vage figuurtjes moet je goed weten welke operator welke apparatuur gebruikt. Een kleurgebruik of logo van een operator heb ik daar niet op gezien.

Als ex-xs4all klant gebruik ik daar freedom.nl voor: Daar de postcode ingevuld en gezien dat glasvezel via t-mobile loopt.

En vooral omdat alles nog spiksplinternieuw is hebben we daar voor de 'eigen' operator gekozen: de start aanbieding is best wel goed: €35/maand voor 1 GB...

[Reactie gewijzigd door beerse op 23 juli 2024 14:57]

breadje 11 januari 2023 19:03
Ik kreeg vandaag in Hillegom inderdaad een brief van t-mobile in de bus dat Voorschoten Glasvezel krijgt :P. Ik ben benieuwd of ze in Voorschoten te horen hebben gekregen dat Hillegom glasvezel krijgt.
tiguan @breadje11 januari 2023 19:33
Ja hier ook, was even in de war. Gelukkig staat op internet wel juiste informatie.

Als ik het goed begrijp kan je dus alleen T-Mobile als ISP kiezen? Dat is dan wel weer jammer.

[Reactie gewijzigd door tiguan op 23 juli 2024 14:57]

beerse @tiguan12 januari 2023 16:05
Bij het uitrollen van glasvezel zal de uitrollende partij haar reclame vooraan zetten.
De kans is erg groot dat je later wel uit verschillende andere operators kan kiezen.
In de regel zitten die er wel bovenop dat ze ook mee kunnen met hun aansluitingen.
Probeer de postcode check bij operators zoals freedom.nl of jou favoriete operator.
En scan daar ook de nieuwsbrieven en dergelijke.

DrGoogel, "freedom.nl voorschoten" => https://www.deltanetwerk.nl/gebieden/voorschoten/

Daarmee denk ik dat T-Mobile nu in Hillegom aan het inventariseren is of er genoeg animo is voor glasvezel. Ik zou zeggen: Mobiliseer je buren en stap op die trein.
Wees niet bang voor een monopolie op de lijn: de operators die op de bovenstaande link staan bieden in de regel ook verbindingen aan via t-mobiel en zo.

[Reactie gewijzigd door beerse op 23 juli 2024 14:57]

Crashed1987 11 januari 2023 19:04
Het is wel mooi dat ze regelmatig melden dat ze nieuwe aansluitingen willen realiseren, maar ondertussen gaat het hier allemaal heel moeizaam. Eind november had mijn glasvezel internet actief moeten zijn, maar tot op heden nog niets en niemand gehoord of gezien vanuit de partij die de aansluiting van straat naar het huis gaat doen, ondanks al meerdere malen contact te hebben gehad met T-Mobile, Open Dutch Fiber en VolkerWessels Telecom (onderaannemer van ODF). En de kabel ligt al sinds augustus in de grond :+ . Dus voor wie denkt “binnenkort” een glasvezel aansluiting te hebben, bereid je voor :p
Aapenootjes @Crashed198711 januari 2023 19:22
Hetzelfde verhaal hier in Maastricht. In de hele wijk zie je her en der oranje sprietjes uitsteken tegen de gevels ondanks dat deze in de zomer de grond in zijn gegaan. In september had ik een afspraak staan dat het zou worden aangesloten maar die dag kwam uiteindelijk niemand op dagen. Daar heb ik mijn beklag over gedaan maar sindsdien is het radiostilte :')

Ach, ik kan toch niet zeggen dat ik er om sta te springen. Het word bij ons door KPN aangelegd waardoor de verbinding dus een stuk duurder zal zijn dan mijn huidige T-mobile verbinding. Daarnaast komt het aansluitpunt in de meterkast wat voor mij best een waardeloze plek is.
evertos 11 januari 2023 19:51
Hier in de Meern, inderdaad ook T-Mobile glasvezel. Inderdaad eerst een kabeltje wat uit de stoep omhoog stak. Uiteindelijk na een aantal keer bellen naar T-Mobile iemand die het begreep en een afspraak gemaakt om het naar binnen te laten brengen.

Daarna was het zo aangesloten. Bij mijn weten zijn ze verplicht de vezel ook te verhuren aan andere aanbieders dus ik hoop dat ik over een jaar dat er meer concurrentie is op dezelfde vezel is.
djiwie @evertos11 januari 2023 21:45
Ze zijn het niet verplicht, maar ODF wil best aan anderen verdienen. Enige afspaak is dat T-Mobile een jaar lang het alleenrecht heeft voor nieuw aangelegde ODF netwerken. Daarna mogen anderen zich melden (maar ik denk niet dat KPN snel zal leveren over ODF).
bemu 11 januari 2023 20:08
De aanleg van het glasvezelnetwerk had nooit mogen gebeuren zoals het nu gebeurt veel beter was geweest op de zelfde wijze als het stroomnet m.a.w. het stroomnetwerk word beheert door o.a. Liander of Stedin dit voorkomt veel problemen of dubbele glasvezelnetwerken in bepaalde plaatsen.
Aapmansz @bemu11 januari 2023 20:31
Herkenbaar. In het vorige huurpand van mijn werkgever kwamen 12 paar Eurofibers binnen. Kon Vodafone niet over leveren. Straat weer open. Bovenburen stapten over op Tele2, hup straat weer open.
djiwie @bemu11 januari 2023 21:44
Zoveel problemen zijn er niet omdat er nu meerdere partijen bezig zijn. Bovendien is een beetje concurrentie zo verkeerd niet.
beerse @bemu12 januari 2023 16:12
Als je de geschiedenis bekijkt, is het bij stroom en telefonie in het begin precies het zelfde gebeurt. Pas toen er een redelijke dekking was is er het nodige in handen van de overheden gekomen: de electriciteit in de regel bij de gemeentes en de telecom bij de toenmalige ptt.

Maar je hebt groot gelijk. Het had beter geweest als de overheid er voor gezorgd had dat de kpn als telefoon/adsl aanbieder/monopolist had verboden om de glasvezel netwerken van reggefiber en volker-wessels op te kopen. Dan hadden we via die organisaties een 'stedin/liander' achtige constructie gehad voor glasvezel.
vipinholland 11 januari 2023 19:05
Laten ze maar eerst de gebieden afmaken welke ze al maanden terug open hebben gegooid en de kabels hebben gelegd.

Kabeltje steekt hier uit de grond maar je kan nog steeds geen abonnement afnemen.
neeecht 11 januari 2023 19:47
https://opendutchfiber.nl/projects/zaanstad

KPN heeft net in half Zaandam glasvezel aangelegd.
Dat dit ineens gebeurt is wel bijzonder. Zou de gemeente dit aansturen?

Ik heb ergens gehoord dat er drie glasvezel providers maximaal mogen worden aangeboden in een woning.
Zou KPN later alsnog de eigen netwerk hier gaan aanleggen? Want DSL moet eruit.

Update:
https://www.kpnnetwerk.nl/netwerkkaart/
Hier kun je zien wat KPN al heeft aangelegd/mee bezig is.

[Reactie gewijzigd door neeecht op 23 juli 2024 14:57]

Soundwork @neeecht12 januari 2023 17:38
KPN netwerk legt alleen in Zaanstad centrum glasvezel aan. De buitenwijken richting Koog a/d Zaan (zoals het Kalf e.d.) daar gaat KPN Netwerk niets aanleggen. Daar gaat ODF dus aanleggen.
Aapmansz 11 januari 2023 20:40
ODF is hier ook met een megalomaan project bezig, 49.000 woningen (Amsterdam-Zuidoost).
Mannetje van ODF is al langs geweest voor de contactgegevens.

Begrepen dat ze de bestaande kabelgoten waar coax en koper doorheen loopt gaan gebruiken om de glasvezel in de woningen (flatgebouw) te brengen.

Kom maar door met die fiber aansluiting.

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