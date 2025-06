KPN tekent overeenkomst voor overname glasvezelbedrijf Kabeltex

KPN wil glasvezelaanlegger en internetprovider Kabeltex overnemen. De twee bedrijven hebben daarvoor een overeenkomst gesloten. Nadat de overname is afgerond, worden de aansluitingen van Kabeltex bij het KPN-netwerk gevoegd.

KPN wil Kabeltex overnemen om aan zijn glasvezeldoelstellingen te voldoen, schrijft KPN in een persbericht. De provider wil eind 2026, samen met joint venture Glaspoort, ongeveer 80 procent van Nederland van glasvezel kunnen voorzien. De twee bedrijven delen geen financiële details over de overname. Zo is niet bekend welk bedrag met de overname gemoeid is.

Het netwerk van Kabeltex is goed voor ongeveer 18.000 adressen. Het bedrijf, dat glasvezelnetwerken aanlegt en diensten als internetprovider levert, is actief op Texel en in de kop van Noord-Holland. Het netwerk van Kabeltex heeft al volledige dekking op Texel. De aanleg in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen wordt momenteel afgerond, zo schrijft KPN.

Na de overname wordt het netwerk van Kabeltex bij het KPN-wholesalenetwerk gevoegd. Daarmee kunnen ook andere providers glasvezel gaan aanbieden op het netwerk. Wanneer de overname naar verwachting wordt afgerond, is niet bekend.