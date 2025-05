KPN sluit in jaar tijd 404.000 huishoudens aan op glasvezelnetwerk

KPN heeft in het afgelopen jaar 404.000 huishoudens aangesloten op zijn eigen ftth-glasvezelnetwerk. Inclusief de overnames van Primevest en Kabeltex, en aansluitingen via joint venture Glaspoort, is het ftth-glasvezelnetwerk van KPN met 725.000 huishoudens gegroeid.

De provider zegt dat zijn glasvezelnetwerk met 549.000 huishoudens is toegenomen, waarvan 145.000 huishoudens dankzij de overnames van Primevest en Kabeltex. Zonder die twee overnames is het glasvezelnetwerk met 404.000 huishoudens toegenomen. Dit is meer dan vorig jaar, toen er 373.000 huishoudens werden aangesloten, maar iets minder dan het jaar daarvoor. Toen werden er 428.000 huishoudens aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Samen met joint venture Glaspoort zegt KPN nu glasvezel te kunnen aanbieden bij 57 procent van de Nederlandse huishoudens. Dit was in 2020 nog 35 procent. In 2026 moet dit zijn toegenomen tot zo'n 80 procent. KPN biedt nu glasvezel aan bij 4,26 miljoen huishoudens, exclusief het Glaspoort-netwerk.

Het aantal klanten dat via KPN een glasvezelabonnement afnam, is toegenomen met 154.000. KPN heeft er nu 1,642 miljoen. Die stijging komt deels doordat het aantal koperklanten overschakelt naar een glasvezelnetwerk, daardoor heeft de provider nu 142.000 minder klanten die zijn kopernetwerk gebruiken. Het bedrijf heeft op dit moment 1,118 miljoen koperklanten. KPN deactiveert uiteindelijk het kopernetwerk in gebieden waar glasvezel ligt. De provider zegt inmiddels drie miljoen koperlijnen te hebben gedeactiveerd. De eigen vaste abonnementen leverden KPN vorig jaar 1,826 miljard euro op, 0,5 procent meer dan een jaar eerder.

De omzet uit mobiele klanten steeg met 5,4 procent tot 813 miljoen euro. De meeste huishoudens combineren mobiele en vaste abonnementen van KPN: 3,543 miljoen huishoudens, ofwel 23.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal huishoudens dat alleen een mobiel abonnement heeft, nam met 10.000 toe tot 783.000.

Naast de eigen abonnementen biedt KPN wholesaletoegang aan andere providers aan, zodat zij diensten kunnen aanbieden via het vaste en mobiele netwerk van KPN. Het aantal koper- of glasvezelwholesalehuishoudens nam het afgelopen jaar met 52.000 toe tot 1,18 miljoen. Het aantal mobiele abonnees via wholesale nam met 69.000 toe, tot 811.000. Wholesale leverde KPN vorig jaar 699 miljoen euro op, 3,2 procent meer dan een jaar eerder.

KPN had in 2023 een omzet van 5,48 miljard euro, een toename van 2,2 procent. Het gros hiervan kwam van de directe verkoop aan consumenten, namelijk 2,906 miljard euro, en de directe verkoop aan zakelijke klanten, met 1,833 miljard euro. De ebitdawinst was 2,548 miljard euro, 0,5 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst was 843 miljoen euro, tien procent meer dan in 2022. Ceo Joost Farwerck zegt dat de ebitda en vrije kassastroom 'iets boven verwachting' waren, 'ondersteund door groei van de omzet uit diensten en effectieve maatregelen om stijgende kosten gedeeltelijk te verzachten'.