ACM: mobiele dataverbruik Nederland blijft stijgen, aantal belminuten daalt

Het mobiele dataverbruik in Nederland steeg in het derde kwartaal van 2023 naar 558 miljoen gigabyte, een stijging van bijna 8,6 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat is volgens de ACM het hoogste mobiele kwartaalverbruik sinds de start van de metingen.

De afgelopen jaren stijgt het dataverbruik in Nederland praktisch ieder kwartaal, al vond er in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 juist een daling plaats. Uit de recentste cijfers van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt blijkt dat er in het derde kwartaal hoe dan ook een piek was in het dataverbruik.

In dezelfde periode daalde het aantal mobiele belminuten naar 9 miljard, een daling van 700 miljoen minuten. Het aantal mobiele belminuten schommelde tot de coronapandemie rond de 8,3 miljard minuten, maar schoot vanwege de lockdowns aanzienlijk omhoog. Intussen daalt het aantal mobiel gebelde minuten in Nederland alweer anderhalf jaar. Het aantal verzonden sms'jes steeg in het derde kwartaal van 2023 met 6,5 procent tot 583 miljoen berichten. Odido blijft met een marktaandeel van zo'n 30 à 35 procent de grootste aanbieder van databundels.

Ook benadrukt de ACM dat het aantal machine-to-machinetoepassingen steeds belangrijker wordt. Het aantal apparaten met een eigen internetverbinding, bijvoorbeeld auto's, slimme meters en alarmsystemen, steeg in het betreffende kwartaal met 800.000 aansluitingen naar 17,3 miljoen.

Het aantal internet- en glasvezelabonnementen in Nederland steeg relatief weinig, namelijk met respectievelijk 0,3 en 3,5 procent. De verhouding van de verschillende soorten internetaansluitingen veranderde ook niet drastisch. Zo namen het aantal coax- en koperaansluitingen allebei met 30.000 af, terwijl het aantal glasvezelaansluitingen met 90.000 toenam naar in totaal 2,57 miljoen. Het aantal gigabitinternetabonnementen nam in hetzelfde kwartaal met 18,5 procent toe; intussen heeft 6,4 procent van de Nederlanders een abonnement voor ten minste 1Gbit/s. VodafoneZiggo is verreweg de grootste aanbieder van internetabonnementen, op de voet gevolgd door KPN.