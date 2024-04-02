Ziggo verhoogt abonnementsprijzen per 1 juli met maximaal 1,20 euro per pakket

Vanaf 1 juli 2024 voert Ziggo een inflatiecorrectie door op de prijzen voor internet, tv en vaste telefonie. De kosten voor internet stijgen met 1 euro per maand, terwijl die voor tv en vaste telefonie met 0,50 tot 1,20 euro toenemen, afhankelijk van het pakket.

Vanaf 1 juli 2024 betalen klanten met een internetabonnement standaard 1,00 euro per maand extra. Voor Ziggo-klanten met televisie in combinatie met internet, wordt het tv-pakket daarbovenop nog 0,50 euro per maand duurder. Het losse Kabel TV-abonnement wordt met 0,87 euro per maand verhoogd, terwijl het TV Start-abonnement juist 1,20 euro duurder wordt. Ook de prijs van vaste telefonie stijgt met 0,50 euro per maand. Het Volop Bellen-pakket wordt 55 cent duurder.

Ziggo baseert zich voor de prijsstijging op het CBS-inflatiepercentage, zo meldt de provider op zijn website. In 2023 bedroeg dat cijfer 3,8 procent. De prijsverhoging is van toepassing op klanten die tussen 1 april en 1 juli een abonnement afsluiten, verlengen of aanpassen. Klanten die in die periode een abonnement afsluiten, betalen tot 1 juli nog de huidige tarieven. Ziggo zegt nog niks over prijsverhogingen voor klanten die voor 1 april klant waren.

De prijsverhoging werd als eerste opgemerkt door de prijsvergelijker Breedbandwinkel. Volgens de provider blijven vooraf afgesproken kortingsbedragen en -percentages geldig tot het einde van de actieperiode. Ze worden wel herberekend op basis van de aangepaste prijzen.

Abonnement Huidige prijs (per maand) Nieuwe prijs (per maand, vanaf 1 juli) Stijging
Internet Lite
(100Mbit/s down,
25Mbit/s up)		 42,50 euro 43,50 euro +1 euro
Internet Start
(200Mbit/s down,
30Mbit/s up)		 47,00 euro 48,00 euro +1 euro
Internet XXL
(400Mbit/s down,
40Mbit/s up)		 52,00 euro 53,00 euro +1 euro
Internet Elite
(1000Mbit/s down,
100Mbit/s up)		 59,00 euro 60,00 euro +1 euro

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-04-2024 13:20 367

02-04-2024 • 13:20

367

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rhk22463 2 april 2024 17:07
Iedereen roept hier wat ze zelf graag hebben en snappen daarom niet waarom anderen nog naar lineaire TV kijken maar ze vergeten even dat mensen hele specifieke wensen kunnen hebben en glasvezel van KPN gewoon niet beschikbaar is/komt in landelijke gebieden zoals bij mij. Ik heb geprobeerd mijn ouders van ver in de 80 op te voeden met "slimme" verbeteringen maar uiteindelijk vedwijnt dat ongebruikt in de la en het enige dat overblijft is smartphone met Whatsapp en de fysieke TV met afstandsbediening. De slimme lampen en speakers staan gewoon stof te vangen want de krakende mechanische tijdschakelaar om de lamp aan te doen vinden ze "veel fijner, dan hoor je tenminste dat het werkt" 8)7

Waar ik verder bijna niemand over hoor is de verplichting om losse decoderkastjes te moeten aansluiten op schaarse HDMI poorten terwijl de volledige tuner-functionaliteit voor lineaire TV gewoon in iedere TV is ingebouwd. Ik heb geen HDMI poort meer vrij dus dat feest gaat al niet door bij mij en niet alles dat ik wil kijken is via glas/apps in goede kwaliteit beschikbaar (Nederlandse zenders mogen van mij allemaal verdwijnen, die zenden toch alleen maar bagger uit). Verder wil in mijn eigen WiFi router draaien, geen vreemde mensen die mijn home-automation om zeep helpen wanneer de provider weer eens zit te rommelen in hun modem/router : die Ziggo-box staat bij mij in bridge-modus wat volgens de glasvezelboer hier absoluut niet kan dus ook dan .. gemiste kans !

Puur omdat ik persé geen overbodige kabels,kastjes en lekstromen van rammelende poweradapters van die dingen in mijn huis wil hebben voor het TV kijken zit ik vast aan Ziggo omdat die als enige (nog) CI+ CAM met smartcard in mijn TV's laat steken.
Op het moment dat IP TV/glas dezelfde kwaliteit , zenderaanbod en gemakken biedt kan het voor mij pas aantrekkelijk worden om voor internet+TV te kijken naar andere aanbieders. En Ja... ik weet dat ik via Apps kan kijken maar dat is toch net even wat meer gedoe als er mensen in huis rondlopen die dat veel te ingewikkeld vinden (en minder van kwaliteit: Delta Fiber is er hier gelijk in de testperiode weer uitgeflikkerd... TV en internet stabiliteit daar is om te janken gewoon).

De upload snelheid bij glasvezel is hoger, dat klopt... maar heb je dat echt nodig? Ik heb dit getest en een zelfbenoemde "zware gebruiker die hoge upload echt nodig heeft" op een geknepen upload snelheid van 100 Mbps (zoals bij Ziggo Gigabit gebruikelijk is) laten vertellen of hij tevreden was over de geboden snelheid.. JA en geen verschil gemerkt dus ach die upload snelheid doet me niks : leuk marketingverhaal maar voor 99% van de gebruikers niet nodig. Ik zal maar niet vertellen hoe vaak ik mensen trots zie vertellen dat ze een supersnelle 1Gigabit (of meer) snelheid hebben en zie dat ze alleen via WiFi 2.4 Ghz werken met draadloze N-repeaters door het hele huis... zonde van het geld want je gebruikt dan maar een fractie van de beschikbare doorvoercapaciteit.

Iedereen moet lekker zelf doen wat ze nodig vinden maar accepteer dat anderen misschien hele andere behoeften en voorkeuren hebben.
dmantione 2 april 2024 13:24
Mijn inziens is Ziggo niet in de positie om een inflatiecorrectie door te kunnen voeren. Waar ooit VDSL goedkoop en kabel duur was, zijn de rollen omgekeerd. Ik ben het volmondig eens met Ziggo dat het kabelnetwerk nog vele jaren adequaat zal zijn, maar het zal zich wel concurrerend moeten prijzen tegen glasvezel en dat is het niet.

Zo lang Ziggo zijn nieuwe rol als prijsvechter blijft ontkennen, zullen klanten weg blijven lopen.
michaelkamen @dmantione2 april 2024 15:23
Bij ons in de straat wordt momenteel door 2 partijen glasvezel aangelegd (KPN en ODF).
We hebben intussen al 3 brieven gehad van Ziggo om 'misverstanden' over glasvezel en kopernetwerk uit te leggen. Komt er op neer dat, omdat de backbone van Ziggo al glasvezel is, wij dus eigenlijk al glasvezel hebben, en helemaal niet hoeven over te stappen.
Ze zijn heel zenuwachtig, maar ik vrees dat best wat mensen er in trappen.
phubert @michaelkamen2 april 2024 17:18
Deze manier van marktmanipulatie hekel ik ongekend bij Ziggo. En de meeste van die grijze smalle kasten langs de weg hebben echt geen glasvezel maar een (hele) dikke coax-kabel als backbone. Het is totaal niet ongebruikelijk om als backbone fiber/glasvezel te hebben, het gaat erom wat je erna aansluit.
Ze zijn heel zenuwachtig
Klopt, waar het overgrote deel aan providers investeert in glas denkt Ziggo/LibertyGlobal dat ze het kunnen blijven bijbenen op DOCSIS, in mijn optiek een uitstervende techniek.
RobertMe
@phubert2 april 2024 17:57
En de meeste van die grijze smalle kasten langs de weg hebben echt geen glasvezel maar een (hele) dikke coax-kabel als backbone.
Die grijze kasten zijn dan ook eindversterkers. De (grote) wijkkasten zijn van glasvezel voorzien als backbone. Naar de eindversterkers in de straten ligt "gewoon" nog coax.

Maar dat blijft natuurlijk ook zo'n discutabel punt. Ziggo zegt dat 99% van je aansluiting over glasvezel gaat, wat ook wel klopt, want de wijkkast zal binnen honderden meters of zo staan en de rest is allemaal glasvezel.
Anderzijds als je vervolgens kijkt naar alle meters kabel die Ziggo in de grond heeft liggen zal 75% of zo coax zijn. Simpelweg omdat de meters van huis naar eindversterker bij honderdduizenden / miljoenen woningen uiteindelijk veel meer meters zijn dan de glasvezel in het backbone.
phubert @RobertMe2 april 2024 19:15
Maar dat blijft natuurlijk ook zo'n discutabel punt. Ziggo zegt dat 99% van je aansluiting over glasvezel gaat, wat ook wel klopt, want de wijkkast zal binnen honderden meters of zo staan en de rest is allemaal glasvezel.
Ik heb niets met marketing maar met feiten, feit is dat er zoals je al aangeeft meer coax in de grond ligt dan glasvezel. Daarnaast, vind ik het ongekend misleidend zolang als Ziggo geen glasvezel 'naar de eindgebruiker heeft' (voor zover ik weet).
RobertMe
@phubert2 april 2024 19:20
feit is dat er zoals je al aangeeft meer coax in de grond ligt dan glasvezel
Maar wat maakt dat uit? "Er ligt meer coax". Tsja, al zou de Ziggo internet verbinding van mijn buurman lopen via een touwtje met 2 blikjes, zolang ik er geen "last" van hebt maakt mij dat niet uit. Blijft uiteraard staan dat er nadelen aan coax zitten waardoor het niet / moeilijker de snelheden van glasvezel haalt (kan potentieel wel, maar niet met de hardware die Ziggo nu gebruikt, zowel niet als modem als niet in de wijkkasten etc). Maar het aantal meters coax dat in totaliteit in de grond ligt is semi irrelevant.
SirMemeAlot @phubert2 april 2024 19:06
Waarom is het een uitstervende techniek? Ik verwacht niet dat we binnen afzienbare tijd een gigabit verbinding als standaard hebben, sneller is leuk maar met Docsis 4.0 kan je al flink snellere verbinding leveren en Docsis 5.0 wordt ook al aan gewerkt. Denk dus dat het in de voorzienbare toekomst echt nog prima voldoet.
phubert @SirMemeAlot2 april 2024 19:20
Docsis gaat het tegenover glasvezel niet redden, zeker niet met de recente ontwikkelingen en inmiddels beschikbare techniek. De voordelen van glasvezel zijn vele malen groter dan die van docsis.
-up- en download gelijk
-Ongevoelig voor storingen van buitenaf
-Afstanden van minimaal 20km zonder verlies van snelheid
-Veiligheid eindgebruiker als het gaat om blikseminslag

Het enige voordeel dat ik aan coax zie is dat ik met een goede versterker in hele huis TV/Radio kan aansluiten zonder tussenkomst van extra kastjes.
Scriptkid @phubert2 april 2024 22:43
ehh:

Docsis 4 is midels 7 jaar oud en support 10 down en 6Gb/s up.

kabel heeft als voordeel dat het er al ligt dus geen nieuw infra nodig die alle coax kabels kapot maakt tijdens aanleg.

bliksem inslag is gewoon bs aantal keren dat dta is gebeurd is minder dan fietsers die aangereden zijn op een vrijdag,

Afstand is ook BS want tot de wijk centrale ligt glas alleen de laatste 1,5 Km is coax. dus why 20km dat is al glas.

Glas was superieur aan coax jaren geleden maar docsis heeft een sprint gemaakt waardoor er vrijwel geen verschil meer is alleen een heel klein beetje extra latency.

Ziggo moet echter nog wel wat innoveren door uploader abbos aan te bieden zodat hoger upload ook gewoon mogelijk is. hun eiegen argument maar niemand gebruikt het verstert alleen maar de simple heid om het aan te bieden an de mensen die het wel willen. want als niemand het gebruikt hoef je ook niet veel channel open te zeten voor de extra upload toch ?
Indy81 @Scriptkid3 april 2024 09:22
ehh:

NG-PON2 Fiber kan gewoon 40Gb/s up/down en is al 9 jaar oud. En 10G-PON voor 10Gb/s is al 14 jaar oud. En daar hoef je ook geen nieuwe kabels voor aan te leggen.

En over dat verhaal over blikseminslag en fietsers: iedere fietser die aangereden wordt, is er één te veel, net zoals blikseminslagen.

Over de afstand verdedig je coax omdat het na 1,5km al overstapt naar glas. Dat vergelijk is ook krom. "Ons product is zo goed omdat we eigenlijk een ander product gebruiken", dat maakt jouw eigen product niet beter hè.

Ik ben het met je eens dat Ziggo wel wat moet gaan schuiven met hun abbo's en uploads, maar dat kunnen ze niet. Ik geloof dat coax iets van 40 kanalen heeft (dit waren vroeger volgens mij de TV kanalen), daarvan zijn 8 gereserveerd voor upstream, en 32 voor downstream. Dit valt onder de Docsis 4.0 specificaties en kunnen ze niet van afwijken. Daarom zullen we ook nooit geen hoge upstream pakketten zien bij Ziggo.

Komt ook nog eens bij dat glasvezel digitaal is, en de encryptie/decryptie erg snel is. Bij Docsis hebben ze allerlei trucjes gedaan om die snelheid te kunnen halen, maar dat betekent ook dat dit allemaal gedecodeerd moet worden, waardoor je een behoorlijk hoge latency hebt. Thuis haal ik ping tijden van 2ms, dat heb ik bij Ziggo nog nooit gezien.
Scriptkid @Indy813 april 2024 10:58
Ga je nu echt vertellen dat je voor 90% van je internet traffic een verschil merkt tussen 2ms en 15 ms latency ??

Ja meschien een Pro gamer in games maar zelfs voor hun merk je dat amper. En elke andere applicatie of data stream intereseert dat niet , pas als je boven de 40Ms komt kun je dat gaan merken.

En voor jouw maakt het toch totaal niet uit wat voor type kabel er naar jouw huis loopt dat is juist een goede mindset marketing van glasvezel geweest die jou bij de neus heeft gepakt.

leuk dat glas vezel al voorbij de 10Gb kan , maar 95% van de huis houdens krijgen de 500Mbit niet eens vol. Moeten die ook allemaal een ferrari kopen omdat ze dan 5 min sneller in groningen kunnen zijn ?

Voor je bliksem inslag, als het in de buurt is gaan je UTP kabels als nog de geest geven door de inductie spanning die ze op vangen.
Indy81 @Scriptkid3 april 2024 16:42
Het argument "Ja maar dat heb je toch niet nodig" is een onzin argument. De vraag blijft toch wel groeien, en dan hou je nog geen rekening met de overboekingsfactor. Deze is voor consumenten ongeveer 1:100 geloof ik.
Wanneer 100 mensen die een 1Gb lijn delen, is je minimale gegarandeerde snelheid dus maar 10 Mb/s. Niet genoeg als iedereen in de buurt TV zit te kijken.
Heb je een 10Gb/s verbinding, dan krijg je minimaal 100Mb/s, en dan werkt alles prima.
Het gaat dus niet om de maximale snelheid, maar om de minimale snelheid.

Uiteindelijk ga je afwegen wat beter is:

Glasvezel biedt:
- Hogere bandbreedte
- Lagere latency
- Hogere toekomstbestendigheid
- Lager energieverbruik
- Prijs! €50 (via Freedom) vs €60

Wat biedt Ziggo?
Meer tv zenders? :O
Scriptkid @Indy813 april 2024 18:30
Geen idee waar je die data van daan haalt maar er is helemaal geen over boeking van 100:1 bij ziggo en docsis 3.1. Sterker nog zij bieden contractueel 90%.

Heb in al die jaren ook nog nooit iets gemerkt van overboeking en altijd 95% gehaald.

Denk dat jij nog in de 256 kb tijd leeft toen we nog lan hadden en elkaars folder shares op wijk nivo konden zien.

Daarnaast is glasvezel na 25 jaar poreus en aan vervanging toe waar koper makkelijk 50+ kan halen.

Voor fiber geld op veel pon netwerken ook een overboeking en een max van 10gb zelfde als bij coax max

Bijde coax en glas zijn gewoon gelijk aan elkaar de komende 5-10 jaar en bieden genoeg bandbreedte voor de doorsnee consument. Er is totaal geen voordeel om fiber naast coax te leggen op dit moment anders dan prijs concurentie.

Ziggo gaat vanaf begin volgend jaar ook docsis 4 uitrollen waarbij ze 6gb/s aan kunnen bieden dat is netzoveel als meeste glas verbindingen. Ja upload zal bij 0,5 blijven maar meet maar eens bij 9p% van de bevolking niemand die daar boven komt voor langere tijd. Dat zijn alleen een handje vol content creators.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 22 juli 2024 14:29]

Indy81 @Scriptkid4 april 2024 09:32
Ik hoor alleen maar: "Ziggo is bijna net zo goed en is goed genoeg"
Dus ik vraag nogmaals: Waarom zou iemand voor Ziggo kiezen als er ook glasvezel ligt?
Scriptkid @Indy815 april 2024 12:05
als bijde er liggen kijk je gewoon naar de goedkoopste,

Helaas zal dat vaak ziggo zijn als je slim bent en je telefoon ook bij hun afneemt.


Maar in veel / de meeste gevallen ligt het er niet beide of moet je heel veel betalen voor fiber. zoals bij mij,

Glas ligt voor de deur maar kost 2500 euro om aan te sluiten. Je kon destijds Gratis mee doen en binnen laten leggen als je 1800 euro aan vast recht deed betalen.
Indy81 @Scriptkid5 april 2024 12:27
Dan begrijp ik je vooroordeel naar glasvezel ook wel ja. Dat zijn behoorlijke kosten.

In mijn geval: nieuwbouw huis, opgeleverd in een wijk waar 5 jaar geleden glasvezel aangelegd werd.
Zowel Ziggo als glasvezel werden gewoon gratis aangesloten, geen extra kosten. En open dutch fiber is de exploitant, dus glasvezel via Freedom kost 50 euro per maand, via Tweak (nu Odido) kostte het me zo'n 35 euro per maand.
Dat zijn prijzen waar Ziggo niet tegen kan concurreren.

Ben overgestapt naar Freedom omdat Odido mij geen vast IP adres kan bieden en Freedom wel. Dit biedt Ziggo ook niet tenzij je een zakelijk (pro) abonnement afsluit van 90 euro.

En sja, die koppelverkoop van telefonie afsluiten... Ik neem aan dat je mobiel met Vodafone bedoelt, want wie gebruikt nog normale telefonie? Maar dan bespaar je misschien 5 euro per maand, maar dat is een schril contrast met wat ik zowiezo bespaar met glasvezel. Plus dan zit je weer aan Vodafone vast. Je ISP hoort in mijn ogen los te staan van je andere diensten. Hoeveel mensen ken je die nog steeds een @ziggo.nl email adres hebben en niet van provider kunnen wisselen omdat hun email adres er aan hangt? Dat is natuurlijk een persoonlijke keuze, maar voor mij geen koppelverkoop.
IHVD @Scriptkid3 april 2024 10:06
Volgende keer even wat meer leestekens gebruiken, maar voor de rest ben ik het met je eens.
De enige reden waardoor ik nu bij Ziggo zit met 1000down/100up is omdat KPN geen glasvezel wil aansluiten in mijn 3-hoog appartement.
Nu zal 100up prima zijn voor live-streaming, maar ik zou graag een extra buffertje bij willen kunnen kopen of krijgen, zodat als er meer mensen groot-gebruiker zijn van mijn internetverbinding, ik hier niet onder kom te lijden.
Scriptkid @IHVD3 april 2024 18:46
Beetje zelfde hier delta wil wel maar kost 1800 euro kabel instand houding en 600 euro aansluit kosten.

Ja doei dan maar ziggo bied zelfde voor 5 euro meer. Maar dat houd ik lang uit tot die 2500 euro verschil aan tik
KouweZakkie @phubert2 april 2024 23:52
Geen idee, maar als gamers (zoon en ik) is de stabiliteit (in termen van latency en packet loss) voor ons gezin van groter belang dan de 'platte snelheid' , hetzij up-, dan wel downloadtechnisch gesproken. Ik heb ondanks meerdere pogingen daar meer over aan de weet te komen nog niet zo gek veel goeie, 'harde' informatie kunnen vinden / uitvragen.
Scriptkid @KouweZakkie5 april 2024 12:08
Onder normale omstandig heden zitten bijde zonder packetloss,

Voor latency maakt het ook weinig uit.

Fiber zit vaak rond de 5-10 ms
Kable zit vaak rond de 15-25 ms

Zolang je on de 40 blijft merk je het eigenlijk niet eens en is de latency op andere onderdelen de bepalende factor.
PvdVen777 @SirMemeAlot3 april 2024 07:13
Gigabit is vrij letterlijk de standaard (ref. Net bij KPN en Odido gekeken).

Uiteraard bieden providers waar mogelijk en zinvol ook nog alternatieven aan daarnaast.
robertwebbe @PvdVen7773 april 2024 08:53
Gigabit is voornamelijk marketing. In de praktijk hebben de meeste klanten het goedkoopste of middelste abonnement.
Aldy @robertwebbe3 april 2024 16:41
Ik ben het met je eens dat gigabit vooral marketing is, maar ik denk niet dat de meeste mensen de middelste of de goedkoopste afnemen. Juist door die marketing heb je die gigabit nodig en een heleboel mensen nemen dit ook af bij hun eerste aansluiting. Nodeloos? Ja, natuurlijk. Ik denk alleen dat de meeste mensen er toch instinken, vooral de eerste keer als er net is aangelegd. Want je hebt die snelheid nodig om te streamen, te gamen en noem maar op. Niet waar natuurlijk.
Ik denk dat je net als ik graag wat meer cijfers daarover zal willen hebben. O ja, en dan hebben we het niet eens over een veelvoud van die gigabit.
Scriptkid @Aldy5 april 2024 12:09
denk dat dat meer te maken heeft met de welkomst bonus

Aangezien gigabit eerste jaar net zo goedkoop word gegeven als het middelste abbo met de hoop dat je na een jaar gewoon verlengt.
Aldy @Scriptkid5 april 2024 12:17
Aangezien gigabit eerste jaar net zo goedkoop word gegeven als het middelste abbo met de hoop dat je na een jaar gewoon verlengt.
Natuurlijk, helemaal niet aan gedacht. En niet alleen hopen dat ze verlengen, maar vooral hopen dat ze vergeten. Daarom is het meestal korter dan een jaar, zodat ze al maanden aan de hoge prijs kunnen wennen.
SirMemeAlot @PvdVen7773 april 2024 15:18
Ik bedoel de standaard bij iedereen thuis, als ik namelijk bij KPN kijk kan ik nog de 100/100 en 200/200 lijn ook bestellen en bij odido kan ik nog 100/100 en 400/400 bestellen. Dat ze het aanbieden dat had ik zelf ook nog wel door ;)
dmantione @SirMemeAlot2 april 2024 20:15
Ik denk dat gigabps nog geruime tijd adequaat gaat zijn en er valt ook nog wel wat meer uit de coaxkabel te persen. Wat je nu evenwel gaat zien, is dat glasvezelsnelheden vleugeltjes aan het krijgen zijn. Je ziet nu al verbindingen van meerdere gigabps aangeboden worden. Voorlopig totale onzin, weinig webservers zijn met meer dan een gigabps op het internet aangesloten, maar vanuit de glasvezelboeren is het heel logisch: Het kost ze amper wat en ze kunnen toch iets meer voor het abonnement vragen

Ik denk dat we binnen de kortste keren zullen aankijken tegen 1 gigabps bij Ziggo en 10 gigabps glasvezel. En of het nu nodig is of niet, dat is commercieel toch een probleem. Ik wil niet zover gaan Docsis een uitstervende techniek te noemen, maar het is wel de zwakkere broeder en dat zal zich moeten gaan uiten in wat een Docsis-lijn kost.
Scriptkid @dmantione3 april 2024 18:47
Let op dat docsis 4 vanaf volgend jaar bij ziggo beschikbaar komt met 10gb
dmantione @Scriptkid3 april 2024 19:24
10 gigabps in mijn inziens teveel voor de kabel. Net als dat VDSL 600 megabps kan leveren, maar mijn lijntje in praktijk rond de 27 megabps schommelde. 10 gigabps met Docsis 4 vereist frequenties ruim boven de 1GHz bij hoge signaalsterkte. Coaxkabels hebben de neiging signaal te verliezen naarmate ze langer worden en dat effect is op grote frequentie erger dan op lage frequentie. Men moet dus met heel veel vermogen op de coaxkabels gaan zetten, maar dat gaat weer overspraak veroorzaken waar kabels dicht bij elkaar liggen.

M.a.w. woorden, de verschillen tussen theorie en praktijk die je bij VDSL zag, ga je bij coax introduceren als je er meerdere gigabps op gaat zetten. Dat is precies waarom ik zeg dat er echt nog wat meer uit de kabel te persen valt en de kabels echt nog wel minstens 10 jaar mee kunnen, ik snap dat Ziggo vooralsnog niet in zet op het aanleggen van glasvezels, dat zou vernietiging van prima infrastructuur zijn. Die infrastructuur komt wel aan zijn grens.

De glasvezelinfrastructuur daarentegen, ondersteunt snelheden van boven de gigabps nu. De vezels kunnen het en de apparatuur in veel glasvezelenetwerk ook. Zonder truuks, zonder moeilijk doen. Dat is waarom glasvezelboeren nu die kaart spelen en Ziggo hem vooralsnog in de hand houdt.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 22 juli 2024 14:29]

Deadsy @michaelkamen2 april 2024 16:36
Dan vraag je je toch af waarom ze zo veel duurder zijn.
kyouki @Deadsy2 april 2024 16:52
Omdat het kan.

Ze hebben zelf niets geïnvesteerd of verbetert in het bestaande netwerk toen ze zo enorm groot werden door het samenvoegen van UPC destijds. Laatst was er een artikel op Tweakers met iemand van Ziggo (land geleden) en daarin lees je eruit dat ze er weinig aan doen, ook al is de "backbone" glasvezel, prima maar het laatste stukje wat meeste providers nu neerleggen of verbeteren in de wijk buiten de deur is vele malen beter.
Ziggo is gewoon ontzettend duur door hun eigen schuld op het verouderd netwerk, en de consument krijgt de facturen.

Ben enorm blij dat ik er weg kon gaan voor bijna de helft(!) van de prijs glasvezel voor 2-3x zo snel.
terradrone @kyouki3 april 2024 00:28
Totale bullshit. Ik weet, door met diverse ziggo medewerkers gesproken te hebben, dat er juist enorm is geïnvesteerd in het netwerk. Zo zijn er flink veel wijkversterkers vervangen, een bijna oneindig aantal f connectoren vervangen naar compressie varianten, zijn er vele kilometers nieuwe kabel gelegd en doet ziggo ook totaal niet moeilijk wanneer er storing op een huisaansluiting zit; ze komen zomaar een nieuwe grondkabel leggen (zelf meegemaakt). En dan hebben we het nog niet over de apparatuur bij de klant thuis die vervangen is (AOP dozen, kabelmodems, splitters en bekabeling).

Daarnaast kost het aanbieden van een platform als ziggo go ook het nodige; maar weinig providers hebben zo een uitgebreid en goedwerkend tv platform. Bij veel glasvezelproviders is het tv gedeelte totaal waardeloos, de beeldkwaliteit en stabiliteit van ziggo go is erg goed te noemen.
meowmofo @kyouki2 april 2024 18:49
"niets geïnvesteerd of verbetert in het bestaande netwerk"? Sorry hoor, maar ik ben al sinds jaar en dag klant bij Ziggo, en hoewel ik ook vind dat het goedkoper kan, kan je echt niet stellen dat er niet geïnvesteerd of verbeterd is. Mijn verbinding is vrijwel jaarlijks omhoog gegaan in snelheid, en er zijn al allerlei docsis versies voorbijgekomen. Ook heb ik al sinds jaar en dag geen last meer van overbelasting tijdens piekmomenten. Dit kan niet zijn gedaan zonder investering of verbetering van het bestaande netwerk.
ApexAlpha @kyouki2 april 2024 18:57
Sorry maar niets geinvesteerd is echt onzin. Je kon in de UPC tijd echt geen 1Gbit krijgen op Docsis 3.1.

Laat staan alle HD zenders, de verandering in de kabel, de backbone van het netwerk verglaasd etc...

Ik bedoel hun marketing over FttH schuurt tegen misleiding aan, maar jouw post is ook onzin.
SirMemeAlot @kyouki2 april 2024 19:02
Niks geinvesteerd, 1 google resultaat:

'VodafoneZiggo heeft in 2022 rond de 950 miljoen euro geïnvesteerd in zijn vaste en mobiele netwerken'

'VodafoneZiggo heeft in 2020 twintig procent van de omzet geïnvesteerd in de netwerken van de bedrijfsonderdelen Vodafone en Ziggo.'

'Ruim 22% van de jaaromzet is weer geïnvesteerd in de vaste en mobiele netwerken, producten en dienstverlening. Met alle investeringen blijven we onze strategie uitvoeren om maximaal waarde te leveren aan onze klanten'

Dan praat je dus ongeveer over een miljard per jaar, gezien ze 4 en een beetje miljard omzet in een jaar hebben.
phoenix2149 @michaelkamen2 april 2024 19:20
Dat is dus complete onzin. Daar heb ik het met Ziggo over gehad toen ik opzei. “Ja we hebben ook glasvezel” waarop ik zei dat is knap want ik zit toch echt op coax thuis. Ja dat klopt meneer vanaf wijk kast is coax. DUS GEEN GLASVEZEL. Ik vind dat echt misleiding. Daarmee hou je dus de nadelen van coax, met name de asynchrone down-upload.

Ben/was zeer tevreden over ziggo in general. Haalde altijd de snelheden (500Mbit) maar upload was natuurlijk maar 50Mbit. Sinds corona is thuiswerken meer de standaard en moet af en toe behoorlijk wat medische beeld data heen en weer sturen. Dan helpt een hogere upload enorm.

Voor mij was dat met name een van de belangrijkste reden om over te stappen naar voorlopig Odido, maar ook omdat daarmee dan gratis de aansluiting vanaf de straat naar binnen aanlegde samen met ODF. Het is nog goedkoper ook.

De TV app op AppleTV is overigens zeer Kwalitatief Uitermate Teleurstellend (mag je afkorten). Voor mij bijna een reden om misschien terug te gaan naar Ziggo of een concurrent glasvezel bedrijf.
xSNAKEX @phoenix21492 april 2024 20:26
Die asynchrone down-/upload is een keuze en geen eigenschap van coax.
phoenix2149 @xSNAKEX2 april 2024 20:27
Niet mijn keuze, dus een nadeel waar ik niet iets kan doen. Of het technisch mogelijk is doet er niet toe als het niet wordt gebruikt.
xSNAKEX @phoenix21493 april 2024 12:23
Dat mag natuurlijk, maar dan nog is het gewoon incorrect om het als technisch nadeel van coax te noemen. Dat is dan een persoonlijke voorkeur.
Er zijn ook zat mensen die meer baat hebben bij extra download snelheid tov upload. Dat maakt niet dat KPN dan liegt omdat ze met synchrone snelheden adverteren.
Robin4 @phoenix21493 april 2024 01:07
KPN heeft wel een goede box met glasvezel.. Heb er weinig klachten mee (belangrijk is wel dat het lijntje naar het modem goed moet zijn.. Dan werkt het gewoon perfect.
phoenix2149 @Robin43 april 2024 13:07
Daar zit het probleem. Ik wil geen kabel hoeven trekken door mijn huis voor een televisie box. daarvoor heb ik de AppleTV. Met ziggo werkte dat prima.
dstyle_nl @michaelkamen2 april 2024 16:57
Ja waardeloos, ze doen ook erg agressieve acquisitie. Mooi dat je backbone glasvezel is, nog steeds is de de upload niet vooruit te branden. Ik heb nu ook Ziggo maar puur omdat ik een goede deal kon krijgen voor 9 maanden 35 euro per maand het snelste pakket. Maar ik ga gewoon weer naar glasvezel aan het einde van de rit. Een plek als prijsvechter lijkt mij inderdaad veel beter passen, de meeste providers zitten hier in de buurt allemaal rond de KPN prijs, dus daar zou wel een markt zitten denk ik.
killergrave @dstyle_nl2 april 2024 19:58
Ik begrijp je helemaal. Hier hetzelfde. Tmobile was geen optie, nu Odido. Had liever de 1GB down en up gehad. Maar goed, Ziggo gaf me op een 1 jaar contract een 65'' hisense tv cadeau, 1 jaar HBO Max, een Wifi versterker 1Gbit down/ 100Mbit up. TV is ongeveer 600-650 waard. HBO 60 voor een jaar, niet te vergeten de modem etc die ik in bruikleen heb. Ik betaal 73,- per maand x 12 = 876,- Ik krijg +- 700,- aan goodies. Die 176 / 12 = 14,66 dat betaal ik dan voor mijn internet/tv. Zo heb mezelf toch maar kunnen overtuigen om Ziggo te nemen :)
dstyle_nl @killergrave2 april 2024 21:46
Juist dat is het, je pakt gewoon daad waar de deal het beste is. Idd had ik ook nog Disney Plus gratis en sky Showtime voor een jaar.

Maar KPN wel de fijnste provider. Nooit problemen, altijd een smsje voor onderhoud plaats vindt... Maar helaas hier geen xps-gon dus nog geen 4gbit.
killergrave @dstyle_nl2 april 2024 19:59
Ook is mij door een vriend (die daar 3 jaar heeft gewerkt) verteld, dat Ziggo er echt op hoopt dat je gaat verlengen. Dat ga ik zeker niet doen met de huidige gang van zaken.
Bert @killergrave2 april 2024 20:10
Zelfs voor het aflopen van mijn abbo vorig jaar kreeg ik proactief van ziggo weer 9 maanden 50% korting. En eind van dit jaar evalueren we weer. Ziggo netwerk werkt voor mij perfect.. Snel en stabiel (meer dan glasvezel dan ik hiervoor had). Maar als het prijsverschil te groot wordt dan stap ik wel weer n jaartje over.
Hellboy! @michaelkamen2 april 2024 17:22
Of dat ze langs de deuren gaan. U bent veel duurder uit met glasvezel en het is veel trager. Echt ik kwam niet bij van het lachen.
ApexAlpha @michaelkamen2 april 2024 17:57
Yup, hier in de wijk ook.

Onze gemeente krijgt glasvezel maar onze wijk was nog niet aan de beurt. 3 maanden terug waren alle bushokjes ineens veranderd in knal oranje reclame met ¨het glasvezel-kabel netwerk van Ziggo¨.

En ja hoor, 3 maanden later ligt er een brief dat ze eindelijk gaan graven.

Heel slim van Ziggo, want veel mensen snappen het verschil toch niet. Maar zeggen dat dit hetzelfde is als FttH is net als zeggen dat je aan de snelweg woont, want daar sluit jouw straat uiteindelijk op aan. :+
Fred6er @michaelkamen2 april 2024 17:00
De enige reden waarom ik bij ziggo blijf is dat ik odido nier vertrouw dat ze net zo stabiel zijn als ziggo en kpn is eigenlijk niet veel goedkoper dan ziggo.
andere opties voor glasvezel heb ik niet.
DJMaze @Fred6er2 april 2024 17:48
Hier KPN glas en Ziggo.
Mijn draytek met dubbele WAN logged vaker dat KPN er uit ligt dan Ziggo.
Neemt niet weg dat ik al maanden bezig ben om mijn Ziggo abo aangepast te krijgen, maar dat lukt ze niet ivm eigen modem.
Alles is gewoon een zooitje.
Teun! @DJMaze2 april 2024 18:58
Interessant, ik heb KPN nu een jaar of 5 en nog geen enkele keer er ongeplanned uitgelegen, terwijl dit bij mijn ouders wel anders is (Ziggo, wel in een iets ander gebied). In elk geval goed om eens wat positiefs over Ziggo te horen.
Vicje @DJMaze2 april 2024 20:32
Heb je het Ziggo modem aangesloten voordat je de abo wijziging inschoot? Ik had hetzelfde probleem, de aanvraag bleef hangen en niemand kon iets doen, want ik had eerst het oude modem moeten aansluiten. Nadat ik dat had gedaan was de volgende dag de wijziging geregeld in het systeem. Puur automatisch.
Noresponse @michaelkamen2 april 2024 18:26
Bij Ziggo noemen ze dat glasvezel-kabel netwerk en alleen van centrale naar centrale is het glasvezel.

De KPN heeft voor koper ook glasvezel naar elke centrale. Het laatste stuk is een stuk kabel is een weerstand net zoals koper (wat overigens makkelijk 400 Mbps kan halen als de afstand goed is ). Maar glasvezel is stuk sneller, stabieler en veel meer upload. Een gezin van vier heeft al genoeg aan 100 Mbps, maar heb je daarnaast veel smart dingen is het wellicht handig om 200 Mbps te nemen voor een klein prijsverschil.

Ik hoop dat KPN geen prijsverhoging doet, anders moet ik weer verlengen net zoals met mobiel. Dat doe ik ook elke keer weer met een jaar zodat ik altijd de prijs van het internet heb. Het kost je een uurtje bellen met 2 aansluitingen breedband en meerdere mobieltjes, maar dan is het weer gelijk.
SirMemeAlot @michaelkamen2 april 2024 18:58
Denk eerder dat er heel veel mensen in trappen dat ze glasvezel moeten hebben want dan vliegen de bytes hun woonkamer in. Hoevaak ik wel niet hoor, ja ik moet snelste internet hebben want ik heb 2 kinderen en die kijken allebei Netflix 4K streams, terwijl ik thuis via teams vergaderingen doe en word documenten uit de cloud moet halen.

Glasvezel heeft zeker onderscheidende voordelen t.o.v. coax, maar het voegt voor het gros echt niks toe. Men denkt soms als ik sneller internet heb dan krijg ik nog betere wifi verbinding in huis :+ .

Of je nou via coax of glasvezel internet afneemt is echt allebei prima, de keuze zal vooral vallen op gebruik je TV en/of prijs
jaapzb @SirMemeAlot3 april 2024 08:09
Het grootste voordeel voor veel mensen is dat de aanleg van glasvezel het monopolie van ziggo op snel internet breekt.
Stqrm @michaelkamen2 april 2024 21:37
Dat probeerden ze ook al met advertenties over "glasvezel-kabel"
Pietervs @michaelkamen3 april 2024 08:17
Waar het mij vooral om ging (en gaat), is het feit dat er concurrentie is/komt.
We hebben hier anderhalf jaar geleden glasvezel gekregen. Tot die tijd was de keuze kabel of ADSL (niet eens VDSL). Na de aanleg van glasvezel ben ik overgestapt naar KPN.

Maar KPN kon afgelopen jaar geen serieuze aanbieding doen (30 euro per maand gedurende 6 maanden bij een 2 jarig contract, geloof ik), dus toen ben ik weer teruggegaan naar Ziggo, waar ik nu een compleet pakket heb (1 Gb down/100 up, alle TV zenders, vaste telefoon) voor 47,50 per maand. In november gaan we wel weer kijken wie er dan wat aan kan bieden. :)
Ikzellef @michaelkamen3 april 2024 22:11
Niet erin trappen, dat deed jij bij de glasboer die jou wij smaakte dat je 1000/1000 nodig hebt, wat niet zo is.
marcjo @dmantione2 april 2024 13:33
Als we de belabberde upload snelheid even niet mee nemen. Is Ziggo dan echt zo duur?
Of zitten we zo in de modes, Ziggo dus duur.
Vergelijk een een andere aanbieder. Maar dan ook echt vergelijken. Dus appels met appels en niet appels met peren.
Keypunchie
@marcjo2 april 2024 14:00
Allen looptijd 1 jaar en excl. korting/acties*:

Instappertje:
KPN: Glasvezel "Sneller", 50,- per maand, 200 Mb down, 200 Mb Up
Ziggo: Internet only "start", 47,- per maand, 200 Mb down, 30 Mb Up.
Odido: Glasvezel 400, 40, - per maand, 400 Mb down, 400 Mb Up.

Duidelijke winnaar: Odido

Gigabit:
Ziggo: Internet Only Elite, 59,- per maand, 1 Gb down, 100 Mb Up
KPN: Glasvezel "Superfiber", 52,50 per maand, 1 Gb down, 1 Gb Up
Odido: Glasvezel 1000, 45, - per maand, 1 Gb Down, 1 Gb Up

Winnaar: Odido, met KPN als duidelijke tweede

Doe eens gek-abbo's:
Ziggo: *krekels*
KPN: Superfiber 4, 67,50 per maand, 4 Gb down, 4 Gb Up
Odido: Glasvezel 8000, 85 per maand, 8 Gb down, 8 Gb Up

Winnaar: gelijkspel tussen Odido en KPN.

Conclusie: alleen op het instapniveau is Ziggo nog concurrerend met KPN, alhoewel die upload mager is. Odido steelt de show in het lage segment. Gigabit en hoger heb je bij Ziggo niks te zoeken, al helemaal niet als je naar upload kijkt.


*Vaak krijg je bundelkortingen, zeker als je mobiele provider matcht. Maar ook daar moet ik zeggen dat het Vodafone netwerk nou niet bepaald als nummer 1 bekend staat, op prijs of op service. Uiteraard is er de horde mensen die Ziggo heeft vanwege sportkanalen. Ik focus me hier puur op de dienst internet. Je "Total Cost of Ownership" moet je zelf uitzoeken. Ik probeer appels met appels te vergelijken.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 14:29]

Andros
@Keypunchie2 april 2024 14:16
Jij kijkt nu enkel naar internetsnelheid. Ik heb genoeg mensen van glasvezel terug naar Ziggo zien rennen omdat ze veel beter zijn met klassieke TV dan welke provider dan ook. Er is nog best een grote groep klanten (vaak 50+ overigens) voor wie internet al goed is als het maar werkt, die interesseert het niet of het 50Mbit/s of 1000Mbit/s is, als feesboek op het ipadje werkt is het al lang prima.

Wel willen ze TV kunnen kijken zonder onderbrekingen, liefst nog met de bestaande coaxkabels in huis die dertig jaar geleden getrokken zijn naar de keuken en de kinderkamers. En zolang je bij Ziggo nog altijd gewoon een antennekabel in de muur kunt steken, de voetbal werkt en ze op zondagavond koffertjes kunnen gokken met Linda de Mol is die groep erg blij. Ziggo's klantenbestand gaat enorm vergrijzen maar schrijf die provider nog niet direct af :) .
xzaz @Andros2 april 2024 15:30
Weten we nog? Radio via de kabel; dat zou klanten op de kabel echt vooruit helpen in prijs en in (upload)snelheid. Hahah.
Andros
@xzaz2 april 2024 15:54
Ow ja, want het aanpassen van transponders en een paar miljoen modems doet een Ziggo ook op een week tijd, da's waar ook ja. Die trekken een blik van een paar duizend monteurs open om dat te doen, zo gebeurd :) .
kiddingguy @Andros2 april 2024 17:39
Zelfde hier. Vele ouderen vinden Ziggo prima en willen niet overstappen "omdat het simpelweg werkt, en overstappen problemen geeft".

m.b.t. stabiliteit, betere verbinding etc hebben ze weinig op [ook al geef je het aan]. Totdat je pas daadwerkelijk gaat (heb ik ook gehad destijds van Ziggo naar KPN); het werkt OK, maar eenmaal de overstap gemaakt merk je wel het verschil en wil je eigenlijk niet meer terug.

De hassle is te groot om van Ziggo naar een glasvezel-provider te gaan voor het mogelijke 'ongemak' dat de ouderen ervaren.

Qua prijs is het inderdaad redelijk om het even allemaal, dus daarvoor hoef je het m.i. niet te doen.
firest0rm @Andros2 april 2024 15:55
Wel willen ze TV kunnen kijken zonder onderbrekingen, liefst nog met de bestaande coaxkabels in huis die dertig jaar geleden getrokken zijn naar de keuken en de kinderkamers. En zolang je bij Ziggo nog altijd gewoon een antennekabel in de muur kunt steken, de voetbal werkt en ze op zondagavond koffertjes kunnen gokken met Linda de Mol is die groep erg blij. Ziggo's klantenbestand gaat enorm vergrijzen maar schrijf die provider nog niet direct af :) .
Dit kan gewoon met digitale TV apps die ook op smart tv's werken.
Ik snap het nut van een fysieke TV abonnement echt totaal niet ook niet als je met afstand bediening wil kunnen switchen van kanaal. Die functionaliteit heb je ook gewoon met NLZIET etc en als je dat afneemt in combinatie met Odido ben je goedkoper uit.

Ik betaal overigens 41 euro pm voor 1GBit up/down (heb ook een telefoon abonnement bij odido waardoor ik korting krijg). + NLZIET 8 euro zou ik uitkomen op 49 euro totaal.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 22 juli 2024 14:29]

Andros
@firest0rm2 april 2024 16:00
Klopt maar probeer die apps maar eens uit te leggen aan een oudere die al meer dan dertig jaar gewoon zap zap zap doet en gewend is dat RTL4 onder het knopje met "4" zit. Ik kom best nog wat mensen tegen voor wie een simpel menuutje bedienen met vier pijltjes, ok en back volkomen abracadabra is. Dan wegen die paar extra euro's echt niet op tegen het gemak van een antennekabel in de tv proppen en zappen. Welke app je er ook voor verzint.

Geen apps, geen tv die na zes jaar niet meer ondersteund wordt of kastjes waarvan het menu elke vier jaar een "update" krijgt met nog meer reclamezooi dan functies. Er is een reden waarom DVB een standaard is en er is nu eenmaal een grote groep klanten die daar dankbaar gebruik van blijven maken. Onderschat dat echt niet of ga het eens proberen met je eigen ouders/grootouders. Ik kom er genoeg tegen die nieuwere techniek gewoon niet (willen) snappen...
Harrie D @Andros2 april 2024 16:44
Ik snap die nieuwere techniek prima maar zie de vooruitgang niet altijd. Tenminste niet bij het TV kijken.
Ik heb Ziggo TV+100Mb. Inclusief Ziggo Sport voor 49 euro per maand. In beide TV's een CI+ module. Uitstekend beeld, geen geduvel met extra kastjes of apps. Het aanbod zenders van NZziet vind ik te beperkt. Kijk heel graag naar auto- en motorsport en ben daarvoor bij Ziggo aan het goede adres.
100Mb internet is voor mij ruim voldoende. Uploadsnelheid vind ik niet interessant als het maar "upload".
Ondertussen 2 glasvezelaansluitingen rijker maar nog niet overgestapt ondanks aanbiedingen van 2 jaar internet + TV voor 35 per maand. Ik wacht nog even af wie volgend seizoen de F1 rechten krijgt. Als die bij Ziggo terecht komt blijf ik zitten waar ik zit. Vorig jaar nog een F! TV abonnement, maar voor dit jaar opgezegd wegens de schandalige prijsverhoging. Kijk nu via de laptop met VPN naar RTBF en NL commentaar op GrandPrix radio.
Als NPO1 via knopje 1 en RTL4 via knopje 4 te zien is vind ik het tien keer handiger dan de TV zender kiezen d.m.v. apps.
Het is wel heel modieus om te zeggen "ik kijk geen lineaire TV", maar daar doe ik niet aan mee.
MiBe Communitymanager @Andros2 april 2024 17:12
Toch is dit precies wat ik bij mijn gepensioneerde moeder heb gedaan. Ze is een totale digibeet maar dit kun je echt heel simpel maken, waarbij zelfs zij het snapte. Ik heb een Chromecast met Google TV in haar TV gedrukt en die in de app only modus gezet, waarmee de slimme omgeving ineens extreem simplistisch wordt. Vervolgens heb ik er NLZiet op gemikt waarbij de basisfuncties basic genoeg zijn dat zelfs zij het begrijpt (terwijl een email versturen al een uitdaging voor haar is). Oké, haar gebruik blijft beperkt tot de absolute basisfunctionaliteit van het TV kijken, maar dat gaat prima. Incidenteel kijkt ze zelfs per ongeluk iets on demand zag ik laatst (zelf was ze in de veronderstelling dat het op dat moment werd uitgezonden).

In het begin stribbelde ze tegen (want verandering, stel je voor), maar ik heb gewoon schaamteloos haar abonnement stopgezet (stond op mijn naam) en toen had ze keuze tussen geen TV kijken of via NLZiet :)
Aaargh! @Andros2 april 2024 15:49
TV via Ziggo is natuurlijk ook gewoon slecht, alleen minder slecht dan wat er via glasvezel wordt aangeboden.

Ik zit nu dan ook met internet via glas en TV via Ziggo.
jongetje
@Aaargh!2 april 2024 16:46
KPN levert op dit moment als enige TV aanbieder de streams vanuit Hilversum 1 op 1 door. De rest doet "er iets mee" dus kan nooit beter zijn. Er is blijkbaar een gevoel dat DVB-C superieur is...

En alleen TV bij Ziggo is een hele dure manier om live TV te kunnen kijken. Haal je daar zo enorm veel betere beeld kwaliteit uit om daar 31,80 voor te betalen? https://www.ziggo.nl/tarieven/televisie
(ja er is ook een pakket van 22,50, maar dan heb je de commerciele in SD kwaliteit).

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 14:29]

Aaargh! @jongetje2 april 2024 17:05
Er is blijkbaar een gevoel dat DVB-C superieur is...
Al was het maar om 1 reden: geen brak door een telco in elkaar gehobbied kastje nodig. Met DVB-C en een CI+ module kan ik gewoon de ingebouwde tuner van mijn TV gebruiken.

Ik ben helemaal klaar met de zelfbouw troep van de internet providers. Mijn vorige OLED TV is gesloopt door de Ziggo Mediabox XL. De knaloranje lijnen in de 'zap' popup waren ingebrand. Voor mij geen externe STB meer met schreeuwerige interfaces vol reclame.

Daarnaast is er nog een groot probleem met TV van KPN: je moet hiervoor ook glasvezel bij KPN afnemen, en daar heb ik echt geen zin in.

[Reactie gewijzigd door Aaargh! op 22 juli 2024 14:29]

dirk 1964 @jongetje2 april 2024 19:14
Het is een kwestie van tijd en dan zal DVB-C ook bij Ziggo af geserveerd worden. Een vriend van mij heeft een middelgroot ICT bedrijf zij hebben het er zeer druk mee om iedereen naar glasvezel over te zetten wat in steeds meer plaatsen beschikbaar is.
Mit-46 @Andros2 april 2024 16:33
Iedereen heeft een eigen mening natuurlijk, maar ik vind tv van Ziggo net zo goed als dat van KPN en voor mij maakte het geen eens verschil of ik KPN adsl of glas had.

Wat betreft kosten heb ik het niet helder, maar gewoon "zap kwaliteit" en beeldkwaliteit vind ik echt van hetzelfde niveau.
nubro01 @Keypunchie2 april 2024 14:15
Je hebt alleen niks bij Odido te zoeken als je pertinent Ipv6 zou willen hebben.
Dat vertikken ze bij Odido. Ook een Odido email adres, ook al heb je dat inderdaad niet echt meer nodig, is ook al verdwenen. Dus bekabeling top, maar Ip stack ouderwets!
Bender @nubro012 april 2024 15:45
Een email adres van een provider kiezen is sowieso onverstandig, als je verhuist buiten het gebied van die provider kun je ook je email adres kwijtraken.
nubro01 @Bender2 april 2024 16:00
klopt natuurlijk, maar het geeft aan dat zij kosten besparen door het niet aan te bieden ene daarom waarschijnlijk ook iets goedkoper kunnen werken.
Of dat ook geldt voor IPv6 NIET ondersteunen, weet ik niet.
Bender @nubro012 april 2024 16:10
Maar dan is het niet echt kosten besparen, maar niet iedere klant belasten voor iets wat ze toch niet gebruiken.

Zelfde als F1 rechten kopen voor je klanten, terwijl maar een deel van de klanten het daadwerkelijk kijkt (maar de rest betaald er wel aan mee).

En IPv6 is ook wel een beetje zoiets, ik denk dat dat voor 99.999% van de klanten niet relevant is.
RobertMe
@Bender2 april 2024 17:12
En IPv6 is ook wel een beetje zoiets, ik denk dat dat voor 99.999% van de klanten niet relevant is.
Totdat ze geen IPv4 adressen meer hebben. Zie Delta. Eerst IP adressen uit het buitenland moeten kopen (US & Zweden meen ik). Vervolgens klanten die tegen allemaal vage problemen aanlopen (geen Vowifi bv, maar ook regioblokkades omdat ze niet in NL zouden zijn).
Dan maar geforceerd CG-NAT inschakelen met zijn eigen problemen (klanten die geen port forwards kunnen doen en dus weer een procedure moet komen dat die "buiten" CG-NAT kunnen).
En vervolgens toch maar eens IPv6 gaan inzetten wat bij Delta nu dan een tijdje aan de hand is.

Daarnaast doet IPv6 "gewoon zijn ding", en is het allemaal niet zo relevant. IPv4 is ook niet "relevant" zolang internet maar werkt zeg maar. Ziggo doet al jaren IPv6 op hun modems in router mode en dat werkt gewoon prima en hebben klanten ook "geen last van". Er is dus geen enkele rede voor een provider om pertinent geen IPv6 te doen. Er zijn wel redenen om het wel te doen (voor kunnen sorteren op een verre toekomst met kunnen uitfaseren IPv4 of dus door een beperkt aantal IPv4 adressen klanten achter CG-NAT kunnen plaatsen zonder dat de impact heel groot is).
Zaffo @RobertMe2 april 2024 17:50
Ziggo doet al jaren IPv6 op hun modems in router mode en dat werkt gewoon prima en hebben klanten ook "geen last van".
Hier in oud UPC gebied nog altijd geen IPv6 te bekennen.
CriticalHit_NL @Zaffo2 april 2024 18:11
Wellicht ander modem nodig, dat had ik ook toen ik de TC7200 nog had, maar ze hebben een connectbox door de strot geduwd en voila IPv6 erbij.
Pietervs @Bender3 april 2024 08:24
En IPv6 is ook wel een beetje zoiets, ik denk dat dat voor 99.999% van de klanten niet relevant is.
Grappige is dat er heel veel onder water gebeurt op IPv6, zonder dat mensen het in de gaten hebben. Zeker als je Windows10 of 11 hebt. Als ik op mijn Pihole kijk, worden bijvoorbeeld al bijna evenveel adressen geresolved op IPv6 (AAAA records) als op IPv4 (A records).

De relevantie is dus dat de overgang naar IPv6 veel minder een "big bang" scenario gaat worden, omdat het al voor veel mensen werkt zonder dat ze het merken/weten.
jmsaow @nubro012 april 2024 15:50
Een email adres van je provider nemen is meestal een slechte zaak omdat je dan aan die provider vast zit en het moeilijk en omslachtig is om over te stappen (alle contacten weten je huidig email adres en blijven dat dan ook gebruiken).
marcjo @Keypunchie2 april 2024 14:20
Met alleen internet heb je 100% gelijk. Maar met TV er bij liggen ze dichter bij elkaar.
Bender @marcjo2 april 2024 15:48
Het verbaast me meer dat mensen nog TV hebben, alles is gewoon via Apps te krijgen.
Een flink aantal zenders zijn gratis te kijken en dan heb je eventueel nog nlziet voor 9 euro per maand wat volgens mij goedkoper is dan alle andere tv pakketten bij de providers?
RobertMe
@Bender2 april 2024 17:06
Bij Ziggo betaal je "0 euro" voor het basis pakket aan TV zenders, dat is dus goedkoper dan NLZiet. Uiteraard is Ziggo wellicht wel iets duurder, maar buiten internet krijg je ook iets van 50 zenders ervoor terug. En daarbij zitten ook bv Discovery etc die niet in NLZiet zitten. Enige "nadeel" is dat RTL & Talpa (SBS 6, Net5, Veronica) in SD zijn. Rest volgens mij wel allemaal FHD (behalve wellicht wat regionale zenders die uberhaupt niet in FHD zijn).

Wil je beperkt terugkijken (2 dagen?) via Ziggo Go, of uberhaupt Ziggo Go erbij, dan kan dat voor ik meen 6,50 ("Kabel TV" bovenop internet only). Fun fact daarbij is dat RTL & Talpa via Ziggo Go TV (dus de app voor Android TV & Apple TV) wel in FHD zijn. Dus dan krijg je ook nog beter beeld ervoor terug (dan op coax). Blijf je overigens wel met het beperktere zender aanbod zitten ten opzichte van TV Start (of hoe het ook heet). Maar buiten ESPN & SBS 9 zou ik niet weten welke zenders je "mist".
phoenix2149 @Bender2 april 2024 19:22
Je moet die Odido app eens proberen wat een drama. Constant terug kijken crasht. Je kunt commerciële zenders niet vooruitspoelen (ziggo alleen reclames) waardoor als hij crasht je opnieuw mag beginnen.

“Alles via apps” is ook een utopie.

Edit: je hebt me wel even naar NLziet laten kijken en wellicht het proberen waard na de 8 maanden. Dan is het 12,50 VS 9 voor TV

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 22 juli 2024 14:29]

Bender @phoenix21493 april 2024 22:41
Ik heb de Odido app niet, wist ook niet dat die er was, maar uit de website daarover denk ik te halen dat je daar 12.50 per maand voor moet betalen?

Echter weet ik niet waarom je dat zou betalen, NLZiet is goedkoper en mogelijk is Kijk + NPO al toereikend voor wat je wil kijken?


Ikzelf heb geen NLZiet of Odido TV abonnement omdat ik die waarde niet zie, ik heb wel Videoland voor de Nederlandse pulp TV.
Thomas18GT @Bender2 april 2024 16:02
Inderdaad, hier ook gewoon NLZiet op een Apple Tv, dan zit je helemaal niet meer aan een provider vast. Ik switch elk jaar als ik geen hoge korting krijg, modem oversteken en klaar (ook een eigen mesh netwerk).
Thomas18GT @Snow_King2 april 2024 23:54
Haha hier hetzelfde met kinderen en oma's hoor, en die kunnen prima op NLZiet klikken en vervolgens zien ze gewoon een gids. De kleine van 4 zoekt helemaal zelf op Netflix, Disney en YouTube kids :)
Bender @Snow_King3 april 2024 22:43
Hoe vind je een DVB tuner makkelijker?
Je moet zappen om iets te vinden en dan hopen dat er iets op is wat je wil kijken.

Terwijl met een app ik kan kijken wat ik wil, wanneer ik wil, en het gaat gewoon verder waar ik gebleven ben.
(ik heb mijn tv abonnement al 15 jaar geleden opgezegd en geen enkel moment gemist)
DvanRaai89 @Keypunchie2 april 2024 15:06
Let op dat er bij Odido verschil in aanbod en prijs zit tussen ODF (Open Dutch Fiber) en Delta Fiber (DFN).
Wij hebben hier twee glasvezelaansluitingen, eentje van KPN (KPN NetwerkNL) en een van Delta Fiber, allebei XGS-PON.
De maximale snelheid bij KPN is 4Gbit/s voor €67,50 en bij Odido kost 2Gbit/s (maximum wat Odido hier aanbied (DFN)) heeft een maandprijs van €65,-. Ter informatie, Delta vraagt €125,- voor 8Gbit/s.
Prijs voor het 1Gbit/s abonnement bij Odido in DFN-gebied: €55,-
In KPN of DFN gebied wonen in qua glasvezelprijzen simpel weg veel duurder dan ODF. Vroeger had Odido (toen nog T-Mobile) zo'n ontzettend goede deal: 1 gig + unlimited mobiel voor €50,- per maand (€25 + €25).
Wij hebben nu het volgende pakket bij KPN:
(Allemaal twee jaar, dus thuis met 12 maanden korting)
1Gbit/s: €52,50
TV: €12,50
Tweede TV-ontvanger: €5,-
0GB Sim-Only: €12,50
Super unlimited (75GB delen met het andere nummer): €25 p/m

Combivoordeel:
Gratis pluspakket
€5,- entertainment korting (Netflix of Spotify o.i.d.)
Prijzen sim-only's zijn al inclusief korting.

Totaal maakt zo'n €102,50 per maand.

Bij Odido zou dat zo'n €120 p/m kosten, al is het thuis abonnement dan voor 1 jaar (maar ontvang je ook maar zes maanden korting (net als bij KPN trouwens, maar die bieden optie voor twaalf maanden bij tweejarig-contract) ) en heb je dan twee unlimited abonnementen (een van €25 en de tweede kost dan €20) i.p.v. 75GB.

Tevens zie ook dat bij Odido, in tegenstelling tot een week of twee geleden, nu €30 activatie kosten in rekening brengt, en je nu ook twee maanden minder korting krijgt (zes i.p.v. acht)

Bij KPN unlimited kun je via SMS 2GB aanvuller aanvragen, ik doe dit zelf d.m.v. Automate. Heb nu al zo'n ~500GB verbruikt.
Keypunchie
@DvanRaai892 april 2024 15:56
Ja, dat soort combi's en kortingen kun je veel baat bij hebben. Al helemaal omdat het vaak ook is dat als je een beetje goedgeluimde medewerker aan de lijn hebt, je vaak nog wel dealtjes kunt sluiten, zeker aansluitkosten zijn, als je een beetje belvaardig bent, altijd nogal theoretisch gebleken in mijn ervaring.

Als andere tip: er komt altijd wel weer een aktie.

Maar dat maakt vergelijken wel lastig. Iemand zal altijd naar de eigen situatie moeten kijken. De 50+er van @Andros kan ws. het beste lekker op de bank blijven zitten. Een jonger gezin, dat eigenlijk alleen maar streamt (veel verder dan Paw Patrol kom ik niet deze dagen), kan veel besparen met internet-only en/of een goede deal op mobiel.
DvanRaai89 @Keypunchie2 april 2024 16:18
Zeker waar, al heb ik het idee dat dat bellen voor beter acties ook best tegen valt. Maar moet ook bekennen dat ik 't niet echt geprobeerd heb.
Het is mogelijk wel de moeite voa procewise of breedbandwinkel te kijken o.i.d. of zij mogelijk een speciale actie hebben. Dan heb je natuurlijk ook dingen als blackfriday en cybermonday welke misschien de moeite zijn om te bekijken, maar dan moet je contract wel net voorbij zijn
Het beste is oom vaak (ieder 1 of 2 jaar idealiter) over te stappen. Dus jaartje Delta (met acht maanden korting) dan KPN (1 jaar met 6 maanden korting of 2 met 12), dan kijken of Odido een goed aanbod heeft enz.

Ik weet dat KPN soms interessante 'weekenddeals' heeft, al zou ik mij daar door niet echt laten verleiden, en toch echt wel de wat langdurige actie in de gaten houden.
Op deze pagina staan soms ook acties die niet op de normale pagina staan:
https://www.kpn.com/shop/pakket-zelf-samenstellen?promotie=affiliate
Op dit moment staat er alleen de "6 maanden met 50% korting"‐actie er, welke niet interessant is, maar kon daar het tweejarige abonnement met twaalf i.p.v. negen maanden korting afsluiten. (Toen was het nog maar negen maanden, nu maakt het geen verschil.)
DropjesLover @Keypunchie2 april 2024 14:20
Zodra je Vodafone of HollandsNieuwe als mobiele provider hebt, en er ook normaal/ouderwetse tv (met opnemen) bij neemt, dan wordt het verschil allemaal heel klein.
Te klein voor ons, de Ziggo Next werkt prima geintergreerd met de tv en receiver.
firest0rm @DropjesLover2 april 2024 15:59
Eh opnemen?
Je kan tegenwoordig alles terug kijken zonder dat je hoeft op te nemen.
Die receiver is overbodig.

Je denkt dat je diensten afneemt die goed zijn maar tegenwoordig leveren veel TV stream providers ook gewoon de optie om programma's van een dag terug terug te kijken.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 22 juli 2024 14:29]

DropjesLover @firest0rm2 april 2024 19:05
Je kan terugkijken, maar dan heb je ook de niet-doorspoelbare reclames er bij. En max een week terug. We kijken nauwelijks maar wel films / series "oh da's een goede" en dan maanden later bladeren we er nog eens doorheen.

Die receiver is voor beter geluid.
Thomas18GT @DropjesLover2 april 2024 16:03
Dan moet je het natuurlijk wel vergelijken met een andere combi-korting, want die hebben KPN en Odido natuurlijk ook.
4play @DropjesLover2 april 2024 17:55
Dit is exact ook mijn idee.

Ik heb een Vodafone family met 4 personen, giga ziggo en liniare tv. En KPN is net zo duur of duurder als ik hetzelfde wil.
Shuriken @Keypunchie2 april 2024 14:56
De mobiele combi voordelen bij Ziggo werken ook met Hollandse Nieuwe, welke wel een goede prijs hebben.

Maar goed omdat in de mix te gooien wordt het al snel onoverzichtelijk.
DieMitchell @Keypunchie2 april 2024 16:07
Totdat je klantenservice nodig hebt bij odido omdat er iets niet goed is. Dan zijn ze ver te zoeke
Keypunchie
@DieMitchell2 april 2024 16:38
Viel me mee. Moest bellen als brugman, maar heb de indruk dat de aansluiting van mijn (al op de stoep uitstekende spriet) glasvezel aardig versneld is geraakt en ik kreeg ook nog eens een paar unlimited codes van hun in de tussentijd.
Crystalyzer @Keypunchie2 april 2024 16:20
Voor instapniveau kun je bijna beter Star Link nemen. 50,- per maand (ex. apparatuur à 225,- eenmalig), 150Mbps+ tijdens piekuren down, 30Mbps up, ~30ms latency. Zit je alleen wel met die antenne die wat stroom verbruikt. https://www.starlink.com/map?view=download
Keypunchie
@Crystalyzer2 april 2024 16:44
En moet je ergens die schotel kwijt kunnen!
Hellboy! @Keypunchie2 april 2024 17:24
Ik heb kpn en simyo voor sim abbo's. Dubbele data enz en lage prijs. Zeker interessant met nog een paar pubers in huis 😁
hipster @Keypunchie2 april 2024 17:26
Als instapper is Internet Lite van Ziggo 42,50 wel aan te bevelen, voor huis, tuin en keuken gebruik is dat voldoende internet.
Beakzz @Keypunchie2 april 2024 18:05
Je hebt zeker gelijk en toch blijf ik bij beiden zitten, want Vodafone en Ziggo werken zo goed als altijd voor mij. Ook als mensen waar ik mee onderweg ben geen netwerk hebben. Nu zal iedereen andere ervaringen hebben, maar voor mij werkt het erg betrouwbaar en ook als ik de klantenservice nodig heb. Daar betaal ik graag meer voor.

Ook boeit de snelheid van internet niet zoveel als sommige mensen doen vermoeden. 1 Gb down is meer dan genoeg voor bijna iedereen (zelfs 300mb is al overkill voor de meesten) en de upload alleen interessant als je vaak grote projecten moet uploaden en/of alles online backuped.

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 22 juli 2024 14:29]

SlimStorm @Keypunchie2 april 2024 18:42
Hier Delta 1Gb voor 40 Euries
rko4u @Keypunchie2 april 2024 18:52
Dan moet je wel glas van Odido hebben liggen. Odido over KPN is voor de instap stukken duurder.
SalesforceDude @Keypunchie2 april 2024 18:58
Ik heb nu ziggo zakelijk.
Later dit jaar komt kpn glasvezel leggen en dan stap ik over.

Ziggo zakelijk - 80 EUR - 1,2Gb down, 120 Mb up. (Omdat ik meer upload nodig heb)
Kpn glas - 67,50 EUR - 4Gb down, 4Gb up.

12,50 EUR p.m. goedkoper - 233% snellere download, 3233% snellere upload.

Ps. De backbone van mijn lan is 10Gbit. 3 aparaten aangesloten op 10gbit, 3 op 2,5 gbit en de rest op 1 gbit. Ik zal de 4 gbit waarschijnlijk niet vaak/voorlopig niet vol trekken, maar ga er zeker van genieten als ik voor werk weer een db backup moet draaien.
Ikzellef @Keypunchie3 april 2024 22:02
En wie gebruikt er zoveel upload? Een uitzondering, 95+% van de bevolking heeft voldoende aan pak m beet 50 up, decreet is overkill, voor down geldt eigenlijk hetzelfde, een enkeling die meer dan 200 nodig heeft, alhoewel het soms leuk is om een filmpje in no time binnen te harken.
Je hele verhaal is gebakken lucht.
dmantione @marcjo2 april 2024 13:52
Ziggo heeft met DVB-C het betere televisieproduct. Er is dus zeker nog een casus voor Ziggo te maken, maar, de consument kijkt tegenwoordig vooral naar het internet en die upload is zeker wel de achilleshiel van Ziggo. De consument weet dat. 100/100 is een beter product dan de 40/1000 bij Ziggo en dat zorgt dat Ziggo echt op lagere prijzen in moet zeggen dan KPN.
SirMemeAlot @dmantione2 april 2024 14:19
De vraag is natuurlijk of de consument dit vind of de Tweaker. Voor alsnog lijkt het alsof de klant verlies heel erg hoor is, maar als je nagaat dat je maar 100.000 klanten kwijt bent in het afgelopen jaar en er 1,5 miljoen(gokje) huizen zijn aangesloten. Volgens een branche vereniging NL connect heeft ruim 90% nu toegang tot glasvezel.

Geen idee natuurlijk of bovenstaand klopt, maar heb geen reden om het in twijfel te trekken maar dan stapt Nederland niet massaal over, gezien Ziggo nog ruim 3 miljoen klanten, volgens Tweakers (3,55 miljoen).
dmantione @SirMemeAlot2 april 2024 14:22
Mijn inziens vindt de consument dit, er is momenteel een uitloop bij Ziggo gaande alsof iemand de dop uit het bad heeft getrokken. Ziggo heeft echt een probleem, het is aan Ziggo te bepalen of het enkel imago of werkelijkheid is, maar mijn inziens is de prijsstelling echt niet te handhaven. En de Formule-1 kopen gaat het tij niet keren.
SirMemeAlot @dmantione2 april 2024 14:25
Is dat zo? Heb het ook in andere reactie al uiteen gezet maar volgens NLconnect een branche vereniging heeft 90% van de huizen nu glasvezel (daar zal vast een percentage alleen nog de kabel voor de deur hebben en niet in de meterkast. Maar ondertussen heeft ZIggo nog 3,55 miljoen klanten.

Het is logisch dat je klanten gaat verliezen als je van alleen heerser naar nu soms 3 of 4 valide concurrenten gaat. Denk dat Ziggo dat ook wel heeft zien aankomen.

Maarja ik heb geen glazenbol noch aandelen, maar de mening die hier vaak onder artikelen over Ziggo zie en lees komen wat mij betreft niet altijd met de realiteit overeen, behalve dat er headlines zijn gelezen met Ziggo is 100.000 internet klanten kwijt.
dmantione @SirMemeAlot2 april 2024 14:31
Ziggo publiceert gewoon zelf hoeveel klanten ze verliezen voglens de meest recente berichten is dat 31.000 klanten per kwartaal. Die headlines zijn dus nog lief voor Ziggo, zelfs als het de helft zou zijn, zou Ziggo nog steeds een groot probleem hebben.
SirMemeAlot @dmantione2 april 2024 14:38
Tja, als je alleen selectief wil reageren en lezen dan krijg je dus inderdaad dit.

alleen het klantverlies uit het artikel meenemen, maar niet dat het volgens vewachting was of dat er goede financiele resultaten zijn behaald of punten in mijn vorige bericht. :+
dmantione @SirMemeAlot2 april 2024 14:44
Nou... die goede resultaten zijn vanwege de 8,5% prijsverhoging die ze eerder hebben doorgevoerd. Het typsiche kortetermijndenken dat een bedrijf kapot maakt.
Keypunchie
@SirMemeAlot2 april 2024 16:00
Die 90% is "homes passed". Er zijn nog wel een paar miljoen huizen waar het kabeltje ook daadwerkelijk nog de meterkast in moet.

Dat is nog best wel een barriere. Vraag maar aan WoutF.
marcjo @dmantione2 april 2024 13:55
de hoogste snelheid bij Ziggo is 1000/100. 100 up is nog steeds ruk, maar even voor de volledigheid.
Andros
@marcjo2 april 2024 14:17
100 Up is voor een hele grote groep mensen absoluut niet ruk, waar haal je dat vandaan? Ja, upload is belangrijk voor thuiswerkers maar voor de gemiddelde consument die streamt, websites en apps gebruikt etc is upload lang niet zo belangrijk.
Sharky @Andros2 april 2024 14:53
Ik heb glas met 1 Gb up/down. Had laatst door een eigen domme fout 100 Mb up/down. Kwam er toevallig achter toen ik een speedtest deed, anders had het nog lang kunnen duren voordat ik het doorhad. En dat terwijl we hier als gezin intensief internet gebruiken. Oftewel, 100 Mb is inderdaad voor vrijwel iedereen voldoende. Je bent wel een heel specifiek type gebruiker als je daar niet voldoende aan hebt.
runnershigh @Sharky2 april 2024 17:34
Dagelijks een backup naar een remote backup-NAS. Is dat heel specifiek? Lijkt mij een heel gangbare setup, zeker voor tweakers.
SirMemeAlot @runnershigh2 april 2024 19:17
Je gaat een tweaker niet vergelijken met een doorsnee consument toch? Daarnaast is dit ook niet zo gangbaar hoor, ook lang niet elke tweaker zal dagelijks/wekelijks een backup maken naar de NAS. Dan kan je dat ook nog snachts laten doen of op een moment dat je op kantoor bent of elders dan kan je het ook prima wel met 100mbit doen.

Dat het fijn is zal niemand ontkennen maar er is echt wel heel eenvoudig om heen te werken.
Sharky @runnershigh2 april 2024 17:36
Ik maak dagelijks een incrementele back-up naar Azure die in totaal 1,5 TB is. Ging nog steeds prima. Bij de eerste back-up had dat inderdaad wel even geduurd.
Beakzz @runnershigh2 april 2024 18:18
Ja met tweakers zeg je het al, En zelfs van die groep zal nog een groot deel niet dagelijks backuppen en laat staan grote backups. Ik backup bijvoorbeeld helemaal niets online. Alles staat op de Nas en wat echt belangrijk is ligt bij mijn broer op een harde schijf (en andersom) wat wij wekelijks updaten.
Beakzz @dmantione2 april 2024 18:13
De non tweaker consument boeit upload snelheid totaal niet of hij moet toevallig voor werk of familie vaak grote bestanden uploaden. Tweakers geven echt een verkeerd beeld van de gewone consument. Prijs en downloadsnelheid zijn belangrijk voor een consument terwijl ze geen idee hebben dat ze met een gemiddeld gezin aan 300 MB ook genoeg hebben.

Als ik alleen al zie hoeveel mensen om mij heen denken glasvezel nodig te hebben terwijl hun grootste download 2 stream tegelijk is... 8)7
dmantione @Beakzz2 april 2024 19:05
Geef dan maar een andere verklaring voor de leegloop. Naar mijn mening heeft de gemiddelde consument het belang van upload inmiddels veel harder door dan je denkt. Thuiswerken en 10 man videobellen heeft veel mensen duidelijk gemaakt waar die upload van nut voor is.
Beakzz @dmantione2 april 2024 19:17
Dat heeft @SirMemeAlot al gedaan en dat negeer je totaal
dmantione @Beakzz2 april 2024 19:41
@SirMemeAlot stelt dat Ziggo nog 3,55 miljoen klanten heeft. Dat is heel leuk voor Ziggo, maar weerlegt niet dat er een leegloop is. Dat kan ik dan ook met recht negeren.

Verder stelt hij dat het logisch is klanten te verliezen als men van alleenheerser naar 3 of 4 concurrenten gaat. Dat is mijn inziens niet de situatie: Er was altijd een KPN met vele aanbieders op hun netwerk, en er zijn heel weinig adressen waar niet goed DSL geleverd kon worden en wel Ziggo. Alleen was DSL de afgelopen jaren weinig concurrerend. Nu is KPN met zijn wederverkoop wel concurrerend en ja, dan gaat de consument zijn opties overwegen.

Als je reageert en gaat concurreren blijft dat binnen de perken. Als je het omgekeerde doet en je prijzen verhoogt krijg je een uittocht. Waarvan akte.
SirMemeAlot @dmantione2 april 2024 20:11
Even los dat je middelste alinea erg verwarrend is over er zijn al genoeg concurrenten maar hun aanbod was weinig concurrerend, dus dan zou ik zeggen dat het geen concurrenten zijn maar enkel spelers op dezelfde markt. Anyway - we zullen het zien de komende jaren of Ziggo inderdaad een leegloop/uittocht zijn hebben en niet meer bestaat aan het einde van het jaar. We hebben beide helaas geen glazenbol :)
Smuey @marcjo2 april 2024 14:10
Nou, het goedkoopste abonnement van Ziggo (Internet Lite) kost 42,50 per maand voor een 100/10 verbinding. Een 100/100 glasvezelverbinding bij Odido kost je 35 euro per maand. Voor (bijna) de prijs van Ziggo's goedkoopste en traagste verbinding heb je ook gigabit glasvezel, dus ik zou inderdaad willen beargumenteren dat Ziggo behoorlijk prijzig is.
CPV @Smuey2 april 2024 14:42
Even nauwkeurig blijven: Internet Lite is 100/25.
Smuey @CPV2 april 2024 14:49
Je hebt gelijk, maar ik denk niet dat die paar Mb er bij zoveel verschil maakt, de concurrentie biedt nog steeds vier keer zoveel, voor de gemiddelde prijs van een compleet SIM-Only abonnement per maand minder.
SirMemeAlot @Smuey2 april 2024 14:32
Ziggo levert ook niet alleen internet, dus beetje flauw dat ze het wel zo noemen wellicht maar je krijgt er ook TV bij. Als je de coax kabel in de TV stopt kan je de meest basic zenders gewoon bekijken. Wat voor een (bijv.) student die toch TV wil kijken het in maar enkel naar de meest standaard zenders ineens heel relevant worden. Kan me dus best voorstellen dat je hiermee een doelgroep kunt aanspreken.
Smuey @SirMemeAlot2 april 2024 14:47
Ik ben alleen geïnteresseerd in internet en als Ziggo dat niet aanbiedt, dan kun je mij moeilijk verwijten dat ik dat niet mee kan rekenen natuurlijk.

Overigens denk ik dat je tegenwoordig hard moet zoeken naar studenten die nog regelmatig reguliere TV kijken, want de trend is toch écht meer naar de streamingdiensten, zeker onder die doelgroep.
Ikzellef @Smuey3 april 2024 22:04
Alleen de goedbedeelde studenten dan, want die streamingdiensten kosten ook geld.
T_Spirit @Smuey2 april 2024 15:35
Odido kost mij (zonder korting) €45 per maand, dit komt omdat het hier via KPN gaat.
Dus Odido is niet altijd zo goedkoop als jij hier weer geeft. De onderliggende glasvezel aanbieder heet invloed op de prijs die je betaald.
Op mijn adres is KPN op glas met 100/100 het goedkoopst (€42,50) en alle ander aanbieders zijn minimaal €2,50 duurder ;(

Typo edit

[Reactie gewijzigd door T_Spirit op 22 juli 2024 14:29]

rko4u @Smuey2 april 2024 18:54
Hoe kom ik aan gigabit glasvezel voor 35 euro? Hier KPN glasvezel kost een stuk meer. En de ‚concurrentie‘ over KPN is niet goedkoper.
Smuey @rko4u3 april 2024 10:25
Niet, mijn voorbeeld is dan ook voor 100/100, om het vergelijk met de goedkopere abonnementen van Ziggo 'eerlijk' te houden. Gigabit kost je een tientje per maand meer bij Odido.
rko4u @Smuey3 april 2024 12:39
Ik krijg ook geen 100/100 bij Oidido voor 35 euro over een KPN glasvezel. De prijzen verschillen helaas per gebied.
SirMemeAlot @marcjo2 april 2024 14:13
Heb laatste even van alle abonnementen het middenpakket of de 3e als er 4 zijn. Dan krijg je inderdaad wat minder upload snelheid bij Ziggo, maar de prijs lag overal binnen €7,50 van elkaar en was Ziggo niet eens de duurste.

Hier is wel een maar bij als je TV & internet pakket neemt, neem je een internet only ben je inderdaad vaak meer kwijt bij Ziggo, maar het is dan ook geen echte Internet-only omdat je gewoon het ongecodeerde signaal met de meest basis TV zenders maar ook Ziggo sport bijv. gewoon op de kabel binnenkrijgt en kan bekijken.

Maar hier op Tweakers is ook geen juist publiek om te vragen, want die willen allemaal zo snel mogelijke upload en download, maar mijn gevoel zegt dat het gros het internet snelheid van Ziggo prima vind
DropjesLover @SirMemeAlot2 april 2024 14:24
Ik ben na de snelheids- en prijsverhoging vorig jaar bewust van 400/40 terug gegaan naar 200/30. We kijken toch hoogstens 2 streams tegelijkertijd. Ik merk geen verschil, ook niet met een PS5 update downloaden.
Scheelde toch weer een tientje per maand.
SirMemeAlot @DropjesLover2 april 2024 14:27
Sterker nog met wat je doet kan je ook wel terecht met Lite. Mensen overschatten altijd enorm wat ze nodig hebben voor internet. 1000Mbps up of download is leuk voor grote bestanden downloaden zoals nieuwe games of grote bestanden naar de cloud, maar voor Netflix/Disney+ etc. of internet browsen/teamsen/social media/gamen heb je maar max 25 Mbit nodig voor een 4K stream, voor teams maar 3mbit voor gamen ook maar 3mbit en internet browsen wellicht ietsje meer.
KraveN @marcjo2 april 2024 13:48
Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van waar je woont en welke wensen je hebt. Hier hebben ze een aantal jaar geleden glasvezel aangelegd en ik heb dankbaar gebruik gemaakt van Tweak voor 1gbit up en down voor 34 euro per maand. Maar ik geef niks om televisie dus die extra diensten die ziggo biedt op dat gebied waren voor mij niet aantrekkelijk. Maar als je geen glasvezel kan krijgen op je adres zijn er helaas weinig alternatieven.
marcjo @KraveN2 april 2024 13:57
Alleen internet dan is het inderdaad een no brainer. Wij geven wel om TV en ook met uitgesteld en opnemen (Ja, 50+ ;) ) Dan zijn ze niet duurder.
icecreamfarmer @marcjo2 april 2024 14:20
Ja want dan zit je nog met de verschrikkelijke latency waardoor alles langzaam lijkt.
Connor @marcjo2 april 2024 16:54
Ik betaal 80,75 voor 400/40mb alles in een. Alles in 1 (internet,bellen, tv) scheelde voorheen maar een paar euro met alleen Internet. Blijkbaar hebben ze dit aangepast (wordt €53).

Maar ik ga naar 1000/1000 mb glasvezel van Glasnet voor €37,50. Als ik dan appels met apels vergelijk zou 400/40 van Ziggo max €8,25 moeten kosten. (37,50 50/50 verdeeld over up en down en dan in verhouding tot de snelheid van Ziggo)
johanneslol @marcjo2 april 2024 16:55
Tja ik heb jaren gezeten bij ziggo, dan betaalde ik 60 euro per maand voor alleen internet. Nu ben ik bij odido, die hadden een speciale aanbieding omdat ze glasvezel hebben nu. Ik betaal nu 25 in de maand voor 8 maanden lang. Dus in mijn geval is het bijna 1/3 de prijs.
Noresponse @marcjo2 april 2024 18:28
Ziggo heeft steeds meer kleine storingen en dat was vorig jaar al heel vervelend voor klanten die voetbal en zelfs F1 wilden kijken en dat doe je een paar keer en klanten zijn weg.

Ik heb sinds kort glasvezel en voorheen koper van KPN en XS4all gehad en nooit problemen ,een keer thiis

Ik ga niet uit van wifi problemen etc, want dat zijn factoren die soms bij de klant of de omgeving ligt en zag ik zelf ook toen de buren van Ziggo naar KPN gingen met superwifi werd mijn internet qua wifi weggedrukt en reeds opgelost met 4 ontvangers in huis waarvan twee met minder vermogen uitzenden om mezelf niet in de weg te zitten :)

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 14:29]

Robin4 @marcjo3 april 2024 01:58
Je moet ook niet vergeten dat je daar extra betaald voor de anologe tv aansluiting.
Ook het volopbellen is bij ziggo gigantisch duur geworden.
ben2513 @dmantione2 april 2024 13:27
Bij ons, hartje Groningen, is het dus wel nog of VDSL van 60 Mbit/s of Ziggo van 1 Gbit/s down / 100 up. Ḱeuze is snel gemaakt hoor, Ziggo dus. Niet echt een keus helaas. Heb je ook glasvezel liggen dan zouden ze uiteraard wat betere prijzen moeten hanteren, maar dat doen ze volgens mij ook via lokale initiatieven.
GarBaGe @ben25132 april 2024 13:31
KPN Glasvezel kost ook iets van EUR 60 p.m. Niet goedkoper dan Ziggo...
Nog steeds niet echt keuze.
Alle non-KPN glasvezel partijen worden 1-voor-1 opgekocht door KPN.
Leve de monopolie
kiang @GarBaGe2 april 2024 13:35
Ik zit bij Odido, via het KPN netwerk, en 1Gbps kost me 42,5 euro (normaal 47,5, is met 5 euro klantvoordeel). De eerste 8 maanden zelfs maar 25 euro.

Toch echt een stuk goedkoper!

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 14:29]

iNFiNiTY- @kiang2 april 2024 14:27
Precies, en gewoon per jaar springen van abo na abo. Ik wissel af tussen kon glasvezel en T-Mobile/Odido en heb in al mijn jaren gebruik altijd tussen de 30/45€ betaald voor 1000/1000 + tv. Pak gewoon de aanbieding van dat moment.
(Wat ik nu heb scheelt me op een jaarbasis 460€)

Normaal deed kpn me wel een nieuw aantrekkelijk aanbod met "opzeggen/ nieuw contract" maar sinds een tijd zijn de kleine letters veranderd. Ziggo ga ik nooit meer bij terug.

[Reactie gewijzigd door iNFiNiTY- op 22 juli 2024 14:29]

Robin4 @iNFiNiTY-3 april 2024 02:00
Wat zijn de kleine letters dan bij KPN?
SirMemeAlot @kiang2 april 2024 14:29
Internet only moet je inderdaad niet voor bij Ziggo zijn, dan zijn ze duurder. Maar i.c.m. TV is het stuivertje wisselen.
wisselwerking @SirMemeAlot2 april 2024 15:01
Misschien niet, maar dan moet je wel een alternatief hebben.
iRobbery @kiang2 april 2024 14:29
En voor 13 euro meer, heb je 2 gbit up & down
kiang @iRobbery2 april 2024 14:35
Ik heb geen 2,5 Gbps netwerk... maar zelfs als ik het zou hebben, het is echt de moeite niet vind ik.
iRobbery @kiang4 april 2024 10:13
Ik wel :) en ja gigabit zit regelmatig vol
Raventhorn @GarBaGe2 april 2024 13:45
Hier is fiber van KPN 52,50 voor 1Gbit in beide richtingen, Ziggo €59,00 voor 1000/100. Scheelt toch ruim een maand op een jaar. (12 * €6.50 = €78)
Dat wordt straks anderhalve maand. :+ (12 * €7.50 = €90)
SirMemeAlot @Raventhorn2 april 2024 14:10
Je kan er donder op zeggen dat de aankodiging van KPN binnenkort ook komt voor de prijsverhoging :+
Raventhorn @SirMemeAlot2 april 2024 14:42
Dat zal geheid gaan gebeuren ja, gezien de effectieve duopolie die we hier hebben. :+

Maar het punt is vooral dat wat @GarBaGe aangeeft, namelijk dat KPN niet goedkoper is, niet klopt. Ze zijn momenteel weldegelijk goedkoper, en nog best redelijk ook; terwijl ze niet bepaald de goedkoopste op de markt zijn.
Wil niet zeggen dat ik niet óók liever 1GBit in beide richtingen voor €25/maand zie, maar het scheelt momenteel al weldegelijk wat... Mits je daar überhaupt gebruik van kan maken, natuurlijk. Hier pas sinds een maand eindelijk glasvezel, na jaren verplicht Ziggo/UPC-klant geweest te zijn. (scheelt hier €20/maand, zonder kortingen/bundels)
PageFault @GarBaGe2 april 2024 13:36
Ja en dan voor die 60 euro niet eens 1 Gbps up & down.... Bij Tweak betaalde ik 34 euro voor 1 Gbps glas.
Houtenklaas
@GarBaGe2 april 2024 14:09
Kost "ook iets van EUR60". KPN glasvezel internet kost 42,50 om precies te zijn voor 100/100 of 52,50 voor 1Gb/1Gb (ZIggo doet 59,50 voor 1Gb/100Mb). En met mobiele abo's erbij duik je daar nog onder bij KPN. Bij KPN krijg je (t.o.v. Ziggo) in ieder geval meer voor minder. Het bestaansrecht - en prijsstelling - van Ziggo is dat in de gebieden waar @ben2513 zit (en vele anderen in NL) er geen vergelijkbaar/beter alternatief is.
x86dev @GarBaGe2 april 2024 13:58
Je vergelijkt maar de helft. Bij Ziggo krijg je maar 100 Mbit upload.
Keypunchie
@ben25132 april 2024 13:45
Waarom zou je voor de 1 Gb/s van Ziggo gaan dan? Start of XXL zijn vele malen goedkoper en voor de meeste gevallen echt ook wel goed genoeg totdat je naar glasvezel overkunt,
DieMitchell @Keypunchie2 april 2024 14:02
1. upload
2. leuke luxe om sneller te downloaden
ultimasnake @DieMitchell2 april 2024 14:38
Upload 60 vs 100 zou het verschil in prijs niet echt rechtvaardigen lijkt me...
Richfart @ultimasnake2 april 2024 14:46
Het duurste/snelste pakket van ziggo heeft 100Mbit/s upload. Het pakket er onder maar 40Mbit/s. Een verschil van 60Mbit/s vind ik persoonlijk veel.
MrR0b3rt @ultimasnake2 april 2024 15:32
Dat hangt er m.i. helemaal van af waar je het voor gebruikt. Een persoonlijke afweging dus :)
Mr.Monk @ben25132 april 2024 13:37
in de buitenwijken van Stad is alles inmiddels verglast. Ik hoop dat jullie snel aan de beurt zijn. :)
_JGC_ @ben25132 april 2024 14:56
In alle gebieden waar nog geen glasvezel ligt is dat zo. Hier ook, Ziggo of ADSL2. Nee, geen VDSL, echt ADSL2. 4Mbit. Dan is de keuze snel gemaakt.

Nou ben ik na 14 jaar Ziggo op zich wel tevreden over de dienstverlening en kwaliteit van Ziggo, maar sinds hier Delta glasvezel ligt (waar in de aanleg heel veel verkeerd is gegaan, zo verkeerd dat ik de aanvraag bij Caiway heb opgezegd), ben ik uiteindelijk toch overgestapt. Ik had een Ziggo abonnement van 68 euro per maand, nu een 1Gbit abonnement met televisie bij Odido via de glasvezel van Delta. Eerste 8 maand voor 25 euro per maand, daarna 62,50. Jaar internet voor 450 euro, bij Ziggo is dat 816, bijna het dubbele.

In die 14 jaar tijd bij Ziggo 1x een aanbieding gehad: Film1 een maand gratis. Verder nooit kortingen voor bestaande klanten, pas toen ik ging opzeggen kon er korting van af. Heb nu met de glasvezel van Delta erbij een ruime keuze in aanbieders, waarbij de weg terug naar Ziggo evt ook nog een mogelijkheid is.
LOTG @dmantione2 april 2024 14:29
Daar ben ik het helaas niet mee eens. Glasvezel is hier niet bepaald significant goedkoper, Delta wil het aanleggen en de tarieven daar bij zijn 47,50 voor 250mbit en 55 euro voor 1gbit.

Lijkt dan interessant tot dat je leest dat ze wel 1000 euro willen voor vastrecht. Meteen betalen of 10 euro per maand extra betalen. (En dan proberen ze je nog te strikken door de aansluitkosten van nog eens 1000 euro nu gratis te maken, want je wil die toch niet ook nog betalen achteraf).

Dus ja, glas is niet echt aantrekkelijker dan Ziggo.
Theodor @LOTG2 april 2024 16:02
Nooit vastrecht betaald bij e-fiber...
mr_evil08 @dmantione2 april 2024 14:40
Ziggo heeft nog in voldoende gebieden een monopolie, glasvezel is amper goedkoper met TV erbij.
GameNympho @dmantione2 april 2024 16:04
Voor mij lijkt dit meer naar een prijsverhoging om de rechten dadelijk van de F1 te kunnen bekostigen.
Annihilism @dmantione3 april 2024 14:40
Dit doen ze vrijwel elk jaar, en bijna rond exact dezelfde datum. Snap dan ook niet dat mensen verrast kunnen zijn door dit bericht. KPN, Odido etc. zullen dan ook snel volgen want die doen ook vrijwel bijna elk jaar rond April de prijzen omhoog.

Of het terecht is of niet dat laat ik in het midden.

Trouwens als je een goedkope verbinding wilt zou ik gewoon elk jaar naar de aanbiedingen kijken en indien nodig overstappen. Is wel even gedoe en niet voor iedereen weggelegd maar het kan je een hoop centen besparen.

Ik heb nu ook Ziggo omdat zij afgelopen jaar de beste aanbieding voor mij hadden. Wellicht is dat dit jaar weer anders en misschien stap ik wel over.
Zerora 2 april 2024 13:23
De prijzen blijven maar stijgen... KPN en Odido enzo zullen ook wel snel met nieuwe prijzen komen, verwacht ik.
Woohooo @Zerora2 april 2024 13:30
Niet heel gek toch? Medewerkers willen ook compensatie voor de inflatie. Als de COA lonen 5-7% omhoog gaan moet dat ergens van betaald worden.
TLLRS @Woohooo2 april 2024 13:33
Hun grootste kostenpost is de afschrijving op de investeringen in de infrastructuur en die ligt er gewoon nog tegen originele kostprijs. Ze verhogen de prijzen omdat ze denken dat ze er competitief mee weg kunnen komen.

Niemand kiest voor Ziggo die ook de mogelijkheid heeft voor glasvezel.
metalmania_666 @TLLRS2 april 2024 13:54
Ik wel.
Ik had glasvezel, maar ben vanwege televisie terug gegaan naar Ziggo.
Wij kijken veel naar BBC First en bij glasvezel kon ik die niet opnemen en ook niet doorspoelen.
Kwa internet heb ik het 1000/100 abo en dat voldoet voor mij ruim voldoende.

Op televisie gebied heb ik nog geen andere provider meegemaakt die dat zo goed voor elkaar heeft als Ziggo
Ikzellef @metalmania_6663 april 2024 18:09
Hier idem. TV van Ziggo kan kpn niet aan.
En volgens de geruchten komt F1 ook terug bij Ziggo......is wel een eurotje waard voor velen, denk ik

[Reactie gewijzigd door Ikzellef op 22 juli 2024 14:29]

wokkelz @TLLRS2 april 2024 13:46
Ik heb glas thuis, ik heb dit jaar na kpn gewoon voor ziggo gekozen omdat zij veel scherper in de prijs zaten dan de concurentie die op glas konden leveren.
cheetahrunout @TLLRS2 april 2024 13:46
Een tweaker niet nee. Maar ik ben recent verhuist, op het nieuwe adres heb ik dus wel glasvezel en mijn nieuwe buurman dus ook. Maar hij koos toch voor Ziggo. Reden: "werkte prima, geen reden om dat aan te passen".

Voor mij was glasvezel een must, anders had ik het huis niet eens gekocht.
mr_evil08 @cheetahrunout2 april 2024 14:43
De meeste mensen nemen alsnog Ziggo vanwege geen kostje bij linear TV, nu kan glasvezel wel via TV app op smart TV maar dat werkt niet altijd geweldig.
Carlos0_0 @cheetahrunout2 april 2024 15:33
Ik heb ook gewoon voor ziggo gekozen, terwijl ik ook glasvezel ter beschikking heb.
CivLord @cheetahrunout3 april 2024 12:42
En wat doe jij met je internet dat glazvezel een must is, wat je niet met Ziggo kan?
Of gaat het je om bragging-rights tegenover degenen die nog 'ouderwets' op de kabel zitten?
apeklootje @TLLRS2 april 2024 13:49
Prijzen worden bepaald door de koopkracht en wat de markt wil/kan betalen.
Voorbeeld: hier in de Filippijnen betaal ik voor een week unlimited calls en SMS plus 8Gb internet 99 peso, per maand dus 396 peso ofwel 3,96 euro per maand.
Netflix hetzelfde: 4,01 € per maand voor basic weliswaar dus afhankelijk van het inkomen van het land....
ruftman @TLLRS2 april 2024 13:56
Ik wel. Sinds enige maanden is op mijn adres glasvezel van Odido beschikbaar. In plaats van over te stappen, heb ik Ziggo gebeld voor een leuke korting.
Achteraf gezien geeneens zo gek, aangezien ik van een flink aantal buurtbewoners hoor dat ze of nog steeds wachten op een aansluiting door Odido, of last hebben van storingen.
Carlos0_0 @ruftman2 april 2024 15:37
Me moeder heeft odido en had tijd geleden storing, geen internet, tv meer.
Ze konden niks voor der betekenen, probleem bij de kpn kabel.

Ze heeft geen compensatie niks gehad, ze had maar odido mobiel moeten nemen. Dan had ze tijdelijk onbeperkt mobiele data kunnen krijgen werd er gezegd.
Had ze niet dus 2 weken laten barsten, wacht maar tot het weer werkt(of neem een mobiel odido abbo).
Andros
@Carlos0_02 april 2024 16:14
Hoezo geen compensatie? Wettelijk zijn providers verplicht om de periode waarin geen verbinding mogelijk was terug te betalen. Stel ze betaalt 30 euro per maand abonnementsgeld en ze heeft 14 dagen zonder verbinding gezeten dan heeft ze gewoon recht op 14 euro, ze betaalt dan een euro per dag.

Data op de mobiel is een ander verhaal, voor een Odido kan het inderdaad een probleem worden om data bij een concurrent te gaan vergoeden. Op hun eigen netwerk kunnen ze het uiteraard wel weggeven dus in dat opzicht heeft Odido zeker wel een punt. Maar de wettelijke compensatie zouden ze moeten betalen...
Carlos0_0 @Andros2 april 2024 16:33
Zou kunnen maar ze deden niks, wouden alleen gratis data voor de mobiele telefoon geven onbeperkt tot de storing was opgelost met het thuis pakket(als compensatie).

Maar omdat ze geen mobiel had via odido kon dit niet, onzin ze kunnen prima een tijdelijk data simkaartje sturen tot de problemen zijn verholpen.
Ik had al lang weg geweest bij z’n provider als je zo behandelt wordt.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 14:29]

sjongenelen @TLLRS2 april 2024 14:11
Ik wel
SirMemeAlot @TLLRS2 april 2024 14:22
Ik heb ook Ziggo op dit moment en ook glasvezel in de meterkast. Waarom denk je dat niemand voor ZIggo zou gaan? Met TV erbij liggen alle prijzen bij elkaar, recentelijk nog van alle grote providers (Odido/KPN/Delta/Freedom/Ziggo) vergelijk en ze zitten dan allemaal binnen een prijsrange van €7,50 en dan zit er nog vershil in wat je krijgt (wifibooster/Opnemen/Ziggo sport/combi kortig met mobiel/gratis zenderpakket etc.)

[Reactie gewijzigd door SirMemeAlot op 22 juli 2024 14:29]

CPV @SirMemeAlot2 april 2024 14:39
Precies om dezelfde reden weer verlengd bij Ziggo. Na een jaarlijks noodzakelijk telefoontje,
Carlos0_0 @SirMemeAlot2 april 2024 15:38
Precies voor internet en tv zijn de prijzen overal ongeveer het zelfde
menne @TLLRS2 april 2024 14:40
Ik kan hier glasvezel krijgen maar kies voor Ziggo (en kijk niet eens tv). Als je jaarlijks gebruikmaakt van een welkomst korting is het goed te doen.

Nu weer de eerste 9 maanden 50% korting gekregen met een jaar lang Disney+ erbij (wat neerkomt op iets van €37 per maand over 12 maanden gespreid) en daarbij (verdubbel)korting op mijn mobiele abonnement (€6 p/m met 20GB). Altijd super stabiel internet dus geen reden om te veranderen.
MadDogMcCree @TLLRS2 april 2024 14:55
Niemand kiest voor Ziggo die ook de mogelijkheid heeft voor glasvezel.
Dat is natuurlijk flauwekul, want Ziggo heeft ook voordelen tegenover glas, vooral op het gebied van TV. Denk bijvoorbeeld aan FTA kanalen waardoor je zonder meerkosten tal van TV's kan aansluiten en daar geen internet voor nodig hebt. Als de kabel nog in de muur zit is dat vaak een hele goedkope manier om bijvoorbeeld op de slaapkamer(s) TV te kijken. Maar ook dat je nog altijd je eigen apparatuur kan gebruiken zoals CI+ modules en bepaalde decoders.

Daarnaast is de meer bandbreedte van glas voor veel consumenten een wassen neus, die hebben voor browsen, mailen en streamen eigenlijk al genoeg aan een bandbreedte van 50-100Mbit/s.
Carlos0_0 @TLLRS2 april 2024 15:31
Ik heb mogelijkheid tot glas al jaren, ik stap echter ook niet over van ziggo.
Jay-B
@TLLRS2 april 2024 16:56
Ik heb beide hier dus je statement klopt nu al niet. :+
THE_BASE @TLLRS2 april 2024 17:12
Ik heb al zeker 17 jaar Ziggo en bevalt me uitstekend, de uploadsnelheid mag omhoog, maar dat zou de enige reden zijn om naar glasvezel over te stappen. Maar heb geen zin in gemekker. Dus bel jaarlijks om een leuke aanbieding te krijgen voor Internet Only. Vorig jaar kreeg ik 9 maanden 20 euro korting en kwam daardoor op een gemiddeld maandbedrag van ongeveer 27,50. Dat kan niemand anders mij bieden voor een stabiele lijn.
iAR @TLLRS2 april 2024 17:28
Glas wordt tegenwoordig ook ingewikkeld en duur geprijsd. Beide zijn duur en onhandig. En als je tv wilt, dan voelt Ziggo voor veel vertrouwd. Die vinden al die andere oplossingen maar niets.
dirk 1964 @TLLRS2 april 2024 19:35
Tel daar ook de hoge kosten bij op om het inmiddels hoogbejaarde netwerk met veel kunst en vliegwerk zo goed en zo kwaad het kan in de lucht te houden. Nee coax heeft zij geld meer dan opgebracht en is nu op veel plaatsen tegen de 50 jaar oud. En het einde van de technische levensduur is vaak al bereikt.
CivLord @dirk 19643 april 2024 12:50
Ik welk buitengebied zit je dat je nog steeds een coax-netwerk hebt?
Vrijwel overal is het netwerk door glazvezel vervangen en zijn enkel de laatste meters tot in de meterkast nog coax. Bejaard zou ik de infrastructuur van Ziggo echt niet willen noemen. (KPN heeft ook hier en daar nog 'bejaard' koper uit de PTT-tijd liggen, waar ADSL op binnendruppelt.)
Ikzellef @dirk 19643 april 2024 18:17
Klopt niet. Sommige kabels zijn wel oud, maar de infrastructuur wordt regelmatig verbeterd en up to date gehouden. en dat die kabels oud zijn geeft niks, zolang je ze niet loshaalt.
SuperDre @TLLRS2 april 2024 20:54
Nou, ik kies nog steeds voor ziggo omdat glasvezelaanbieders ook niet alles zijn, genoeg mensen gehoord die terug zijn gegaan naar Ziggo omdat ze bij glasvezel om de haverklap storingen hadden. En de paar providers die hier op glasvezel zitten, zijn niet heel veel goedkoper dan wat ik voor ziggo betaal, 1tje is zelfs duurder. Zegt overigens natuurlijk niets voor de nabije toekomst, dan kan het best zijn dat ik wel overschakel naar glasvezel, maar bv Odido zit bij ons bv nog niet op de glasvezel (waardoor ik dan veel goedkoper uit zou zijn voor vast/mobile).
En vergeet niet dat de kosten voor ziggo ook gewoon blijven stijgen, of denk je dat zij geen verhogingen krijgen voor hun energieverbruik, of dat hun personeel ook niet loonsverhogingen krijgen.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 22 juli 2024 14:29]

Zerora @Woohooo2 april 2024 13:31
Maar zo gaat dus wel steeds de cirkel rond en komen we nooit bij het punt dat de prijzen een keer gaan dalen.
RobbyTown @Zerora2 april 2024 13:45
Jawel nieuws: Freedom Internet verlaagt prijzen voor KPN's glasvezelnetwerk
SirMemeAlot @RobbyTown2 april 2024 14:43
Je weet wel dat Freedom al een stuk duurder was dan de andere partijen. Mooie sigaar uit eigen doos, we maken de prijzen een stuk duurder, merken dat de waardoor te weinig klanten gaan en verlagen het en dan kudo's dat verlagen van internet prijzen wel kan :P
RobbyTown @SirMemeAlot2 april 2024 15:33
Ligt eraan he, Freedom op de KPN glaslijn zijn ze inderdaad lekker duur.

Gelukkig is Freedom niet overal duur zie:
https://freedom.nl/diensten/netwerken

Zit je in E-Fiber gebied. Dan is Freedom 51 euro met 1 Gbit voor up en down, verder nog een .nl en een aantal extra's tegenover Ziggo voor 59 euro met 1 Gbit download en 100 Mbit upload zonder extra's die Freedom wel geeft.

Dan is Ziggo pm 8 euro duurder en 10x trager upload. Geen .nl en die andere extra's.

Natuurlijk het kan nog goedkoper. Als je een korting jager bent en elk jaar een dag verlof wilt pakken om dan zo goedkoop mogelijk abbo per jaar te willen hebben.
FrankoNL @Zerora2 april 2024 13:48
Prijzen dalen ook nooit, zo werkt het niet. Dat gaat echt niet gebeuren.
SuperDre @Zerora2 april 2024 20:49
Maar dat is dus zoals de maatschappij werkt. Prijzen kunnen omlaag gaan als jij ook wat van jouw loon wil inleveren, maarja, dat wil natuurlijk niemand. De enige mogelijkheid dat deze cirkel zal veranderen is als de hele maatschappij gaat veranderen, wat het ook wel zal moeten vanwege AI/robots.
nils7 @Woohooo2 april 2024 13:32
Nieuwe F1-rechten moeten ook terugverdient worden ;)
CerandoX.nl @nils72 april 2024 13:38
Laten we hopen van niet en denk maar niet dat je zonder extra abo kan gaan kijken.
FrankoNL @CerandoX.nl2 april 2024 13:47
Hoezo niet? Je kon jaren zonder extra abbo formule 1 kijken bij Ziggo.
PalingDrone @FrankoNL2 april 2024 14:00
Zelfs zonder Ziggo abo (Hadden ze de kabel maar uit de wijkkast moeten trekken ipv alleen de administatieve handeling uitvoeren na beeindigen abonnement)
Na 15 jaar bij KPN zit er hier nog steeds prik op de Ziggo kabel.
Bepaalde zenders komen nog steeds via de coax binnen inclusief het Ziggo Sport open kanaal.
mr_evil08 @PalingDrone2 april 2024 14:45
Bij de meeste klanten doen ze dat ook, echter alleen als er een monteur toevallig in de buurt is.
Hier is na 2 jaar het signaal wel afgehaald, niet dat ik het erg vind want ik wist dat het ging gebeuren.
drakiesoft @PalingDrone2 april 2024 19:33
Alleen geen 4k formule 1, daar had je dat ziggo next kastje voor nodig.
CerandoX.nl @FrankoNL2 april 2024 14:11
Omdat de prijs van de F1 rechten flink omhoog is gegaan.
fifanoob @Woohooo2 april 2024 13:41
Je bedoeld in de top willen ze meer bonussen, dat moet ergens van betaald worden.

@ zeror,

Prijsdaling van zulke diensten gaat niet gebeuren. Een daling betekend minder voor de aandeelhouders en die mensen zijn voor niks aandeelhouder geworden die willen rendement. Lekker boeiend of een bedrijf een paar later er nog is, eerst goed cashen, juiste moment uitstappen en weer door.

[Reactie gewijzigd door fifanoob op 22 juli 2024 14:29]

Nodge.1975 @Woohooo2 april 2024 13:39
Volgens mij hebben ze het daar niet voor nodig: ---Quote uit de jaarcijfers van 2023--- De omzet van VodafoneZiggo was in het vierde kwartaal € 1.071 miljoen – dit is een omzetgroei van 4,5% vergeleken met het vierde kwartaal van 2022. Hiermee realiseerde het bedrijf de hoogste kwartaalomzet van heel 2023.
smesjz @Nodge.19752 april 2024 13:53
Je laat voor het gemak het andere deel maar weg? "Onder de streep werd vorig jaar een verlies geboekt van €472 miljoen, tegen een winst van €374 miljoen in 2022"
HollowGamer @smesjz2 april 2024 14:10
Volgens mij zijn er ook flink investeringen geweest, weet niet of Vodafone hier ook in is opgenomen?

Ziggo heeft flinke last van glasvezel, die gelukkig bij steeds meer mensen beschikbaar komt (hier pas in Q4). Het is makkelijk kiezen tussen VDSL en Ziggo, aangezien VDSL waardeloos is en ook duurder wordt, doordat niemand het meer wilt onderhouden.

Zodra hier glasvezel ligt, ben ik weg bij Ziggo, en heb ik eindelijk 1000/1000 of 500/500. :)
Ik gebruik de upload erg veel, en het is ook nog een stuk sneller ook (minder jitter/ping).
JBVisual @HollowGamer2 april 2024 14:40
Het hangt natuurlijk heel veel af van prijs-kwaliteit.

Ik ben zojuist overgestapt van odido glasvezel 1000/1000 naar Ziggo met een black-Friday actie die ik pas afgelopen week heb laten ingaan.
(Ik heb geen Vodafone, dus ik heb geen extra kortingen)

Voor €43,44 per maand heb ik:
-1000/100mb
-grootste tv pakket
-telefoonnummer (al gebruik ik deze niet)
-1 jaar sky showtime
-1 jaar Disney+
-2 4K tv ontvangers (next mini)
-2 extra wifi boosters (al heb ik deze teruggestuurd omdat ik ze niet gebruik)

Na 1 jaar zou mij dit meer kosten, maar dan stap ik wel weer over of sluit ik een nieuw abonnement af op naam van mijn partner.

Tuurlijk mis ik de lagere ping en de hogere upload, die ik af en toe ook echt wel handig vind om te hebben. Maar de deal van ziggo bespaarde mij toch enkele tientjes per maand.
Na een jaar scheelt me dit toch weer €400 in vergelijking met Odido en losse abonnementen op Disney+ (en SkyShowtime, al zou ik deze laatste niet zelfstandig hebben afgesloten. Deze heb ik ook niet in de €400 meegenomen)
mr_evil08 @HollowGamer2 april 2024 14:47
VDSL kan ook 400 / 60 aan mits je in de straatkast woont, 100-200 mbit is in praktijk geen probleem.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 14:29]

kodak @Woohooo2 april 2024 14:23
Het is niet alsof de kosten en winst die Ziggo maakt perse maar om inflatie gaan. Dus ook deze stijging niet. Ze kunnen dus wel beweren alsof ze het om de inflatie doen, maar de realiteit is dat ze geen extra winst uitsluiten en niet uitsluiten dat ze de kosten van verkeerde keuzes op de klant afschuiven om winst gelijk te houden. Het argument dat ze zich houden aan het algemene inflatiepercentage is een marketingverhaal om prijzen te kunnen laten stijgen voor tal van andere doelen.
soulcrusher @Woohooo2 april 2024 14:53
Bereken dat dan gewoon door in plaats van dat flauwe argument van "we gebruiken het inflatiepercentage Van het CBS" :O .

Inflatiepercentage gebruiken voor het verhogen van je prijzen is een zelf in stand houdende maatregel.
comecme @Woohooo2 april 2024 20:30
Niet heel gek toch? Medewerkers willen ook compensatie voor de inflatie. Als de COA lonen 5-7% omhoog gaan moet dat ergens van betaald worden.
Wat heeft het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) hier nou weer mee te maken? :D
skullsplitter @Woohooo2 april 2024 21:35
Ik vraag me af of medewerkers qua kostenpost voldoende massa hebben om een 5% verhoging van loon om te zetten in een 5% inflatie van de prijs tegen dezelfde winst ;)
MadDogMcCree @Zerora2 april 2024 14:40
Ach, Ziggo verhoogt ook met enige regelmaat de snelheid, waardoor ik iedere keer terug kan vallen naar een goedkoper abonnement. 400/40 was afgelopen jaar meer dan 5 euro p.m. goedkoper dan 500/50. En grote eenmalige downloads doet mijn huishouden nog maar zelden. Ik schat dat 200/30 eigenlijk ook al bijna voldoende zal zijn. Bij de volgende verhoging van snelheid ga ik weer gewoon een tier lager zitten.
Carlos0_0 @MadDogMcCree2 april 2024 15:45
Precies ik zit nu op 500/50 dacht ik, ga ik gewoon wisselen straks naar pakket eronder.
Heb deze snelheid sowieso al niet nodig, het is leuk maar nodig nee.
hcQd @Zerora2 april 2024 14:53
Odido verhoogt de prijzen in januari, dat duurt nog wel even.
The Zep Man
2 april 2024 13:29
Voor Ziggo-klanten met televisie in combinatie met internet, wordt het tv-pakket daarbovenop nog 0,50 euro per maand duurder.
Tweakers.net bedoelt hiermee het uitgebreidere Internet & TV-pakket. Het internet only-pakket bevat ook een basispakket televisie:
Een kabelaansluiting (50+ tv-zenders, inclusief Ziggo Sport) is bij Ziggo de basis en ontvang je bij elk abonnement.
En dat zit ook (indirect) in de prijs verwerkt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:29]

Lamith @The Zep Man2 april 2024 13:42
Dit klopt niet, Internet Only heeft geen TV. Was volgens mij inderdaad wel altijd zo, maar heb net mijn pakket ontdaan van de TV-troep.

Foutje, bedankt

[Reactie gewijzigd door Lamith op 22 juli 2024 14:29]

The Zep Man
@Lamith2 april 2024 13:57
Dit klopt niet, Internet Only heeft geen TV. Was volgens mij inderdaad wel altijd zo, maar heb net mijn pakket ontdaan van de TV-troep.
Ik vertrouw de webpagina van Ziggo betreffende internet only-abonnementen waar ik het citaat uit haal meer dan jouw reactie zonder bron.

Je kan het zelf makkelijk testen. Sluit maar een DVB-C TV of ontvanger aan op je kabelaansluiting.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:29]

Lamith @The Zep Man2 april 2024 14:16
Begrijpend lezen is ook een vak ben ik achter, ik dacht dat je erop doelde altijd te moeten betalen voor TV. Mijn excuses!
dmantione @Lamith2 april 2024 14:00
Ziggo kan technisch onmogelijk een aansluiting opleveren zonder televisie, het basispakket is ongecodeerd en kun je ontvangen zodra er signaal op je lijn staat.
The Zep Man
@dmantione2 april 2024 14:32
Dus technisch zou het prima kunnen door het basispakket te versleutelen. Vroeger (veel jaar geleden) deden ze dat ook, met uitzondering van een paar publieke/kabelinformatieve zenders.
dmantione @The Zep Man2 april 2024 14:35
Niet helemaal: UPC had al veel langer een ongecodeerd basispakket. Het fusiebedrijf heet Ziggo, technisch gezien werd de boel overgezet op het televisieproduct van UPC (Ziggo-signaal kwam bijvoorbeeld uit Woerden. UPC uit Amsterdam en dat signaal werd landelijk uitgerold). Ook UPC heeft ooit een gecodeerd basispakket gehad, maar nadat ze in Duitsland door het Bundeskartellamt werden aangepakt zijn ze daar Europees-breed meer gestopt.
The Zep Man
@dmantione2 april 2024 14:40
Dan nog zou Ziggo ermee kunnen stoppen door DVB-C uit te faseren en over te stappen op IP multicast of unicast. Technisch gezien is het dus nog steeds mogelijk.
dmantione @The Zep Man2 april 2024 14:47
Het betere televisieproduct is reden waarom je bij de huidige prijsstelling nog Ziggo zou willen, dus als ze dat doen, dan gooien ze hun bestaansrecht het raam uit.
The Zep Man
@dmantione2 april 2024 15:22
Het betere televisieproduct is reden waarom je bij de huidige prijsstelling nog Ziggo zou willen,
"Beter" is subjectief. Vanuit bandbreedtegebruik is multicast efficiënter dan DVB-C, zelfs bij hogere bitrates en resoluties. Ik zie daarom Ziggo nog wel eens DVB-C afbouwen om meer ruimte vrij te maken op de kabel.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:29]

dirk 1964 @The Zep Man2 april 2024 19:38
Daar is Ziggo eigenlijk al mee bezig ALL-IP is de toekomst. DVB-C wordt ook niet actief meer gepromoot.
bytemaster460 @The Zep Man2 april 2024 17:15
Zover ik weet is het een verplichting om depaalde zenders ongecodeerd door te geven. Vroeger had je analoge TV en toen waren de digitale kanalen versleuteld. Toen analoge TV verdween werd een bepaald digitaal basispakket ook onversleuteld. Je moet met een TV zonder hulpmiddelen als mediaboxen of kaartjes TV kunnen kijken naar een bepaald pakket.
dmantione @bytemaster4602 april 2024 19:54
Het is geen wettelijke verplichting. Wel is het problematisch vanwege het concurrentierecht: Fabrikanten van ontvangers hebben met succes het monopolie van TV-aanbieders op kastjes aangevochten. De beschikbaarheid van een CI-module alleen wordt niet als eerlijk gezien, gezien een ontvanger op de vrije markt kopen dan financieel veel duurder gaat zijn dan een kastje bij de aanbieder.

Om die reden kwam het Bundeskartellamt tegen KabelBW in Duitsland actie en dwong KabelBW het basispakket ongecodeerd door te geven. KabelBW was het Duitse broertje van UPC en eigenaar Liberty Global heeft toen in heel Europa bij alle dochters de codering van het basispakket verwijderd. Toen Ziggo overgenomen werd ging ook de codering in Ziggo-gebied eraf.

De enige uitzondering is nog altijd Telenet, en dat komt omdat men in Vlaanderen de verleiding niet heeft kunnen weerstaan schijnconcurrentie in te voeren door andere partijen het kabelabonnement te laten wederverkopen. Een ongecodeerd basispakket wordt dan lastig omdat concurrenten dan voor iedere zender op de kabel verplicht doorgifteovereenkomsten moeten sluiten.

Terug in Nederland heeft de publieke omroep in het verleden bezwaar gehad tegen het coderen van calamiteitenzender Nederland 1, en om die reden was voor de overname door Liberty Global ook in Ziggogebied de gehele publieke omroep ongecodeerd.
mr_evil08 @Lamith2 april 2024 15:22
Op de kabel worden altijd de basis zenders ongecodeerd uitgezonden, ook als je geen abonnement hebt en ze hebben de kabel er fysiek niet uit getrokken in de kast.
Lamith @mr_evil082 april 2024 15:23
Pile up on me! Ben nu al twee keer gecorrigeerd, 3e keer is scheepsrecht voor het ooit nog weer eens fout te doen.
Gorefest 2 april 2024 13:25
Meestal werdt er eerst een snelheidsverhoging aangekondigd en dan 1 maand later een prijsverhoging. Nu dus niet eens een snelheidsverhoging :-(
martwoutnl @Gorefest2 april 2024 13:30
In september is er een snelheidsverhoging geweest zie nieuws: Ziggo verhoogt snelheden van vrijwel alle abonnementen Daarna zie ik alleen een prijsverlaging van duurste internetpakket aldus nieuws: Ziggo wijzigt internetpakketten en verlaagt prijs duurste pakket
sys64738 Moderator F&V @Gorefest2 april 2024 13:26
Ja die had ik ook eerst verwacht. Op zich valt de verhoging dit keer wel mee.

Zou het dan "verhoging, meer snelheid, nog een verhoging" worden?
RobertMe
@sys647382 april 2024 13:31
Zou het dan "verhoging, meer snelheid, nog een verhoging" worden?
Kan niet volgens de nieuwe AV. Of anders gezegd: voorheen deden ze een keer per jaar de prijs aanpassen. Dit was dan een contractwijziging waar je akkoord mee moest gaan of je kon per direct opzeggen. Vorig jaar hebben ze de AV aangepast en er in opgenomen dat ze 1x per jaar een prijscorrectie doen op basis van de inflatiecijfers van het CBS. Bij deze prijswijziging mag je het contract dus niet open breken (immers ben je akkoord gegaan met dat ze die verhoging mogen doen elk jaar). Een tweede verhoging valt dus buiten dit stuk van de AV waardoor klanten wel weer per direct mogen opzeggen.
jochem4207 @Gorefest2 april 2024 13:27
Ik zit volgens mij inmiddels op 500/50 en kon voor 1 euro meer naar 1 gbit, ben begonnen op 300/30, vind het wel netjes gaan zo
Finraziel
@Gorefest2 april 2024 13:30
Vorig jaar hebben we volgens mij wel twee keer een verhoging gehad.
RedDragon17 @Gorefest2 april 2024 15:23
Voor sommigen wel : Ik kreeg een maand of 2 geleden een mail dat ik mijn abbo kon omzetten van XXL ( 400-40 ) naar elite ( 1000-100 ) zonder dat mijn maandprijs zou omhoog gaan..
Ben benieuwd of ik nu 1 euro omhoog ga naar 53 euro p/m of dat ik ineens naar 60 euro ga..
n00bs 2 april 2024 13:33
Zodra ik kan, ben ik weg bij Ziggo. Het is echt veels te duur! upstream is belachelijk en downstream heb ik niet zoveel nodig. TV is gemakkelijk, maar ik betaal voor een hoop kanalen die ik nooit kijk.
SunnieNL @n00bs2 april 2024 13:42
Ik heb TV er al uitgegooit bij Ziggo. Internet naar Start gezet en daarna NLZiet erbij genomen, was in totaal goedkoper voor de overbrugging van glasvezelkabeltje bij de deur naar glasvezelkabeltje in de meterkast.
Daarna over naar Odido (was Tweak maar die is opgehouden met bestaan voor ze uberhaupt konden leveren), waarna de totaalprijs van internet+nlziet nog eens 10-15 euro daalt, terwijl de snelheid omhoog springt.
n00bs @SunnieNL2 april 2024 14:10
Ik vind NL Ziet het geld nog minder waard. Zeer vreemde zenders waar geen hond naar kijkt en een aantal populaire die ze niet hebben: Star, Comedy Central, Nickelodeon, NGC, Discovery, muziekzender
SunnieNL @n00bs2 april 2024 14:14
Star zit al op Disney Plus en de rest die je noemt kijk ik juist nooit. Ik kom niet verder dan NPO 1, NPO3, RTL4 en af en toe SBS6. Voor muziek heb je youtube of vimeo of gewoon spotify (wij kijkt er nu nog naar videoclips).
n00bs @SunnieNL2 april 2024 14:33
NL1 tm 3 hoef je uberhaupt geen abonnement voor af te sluiten. Ik kijk sowieso geen PO, maar dat kan je ten alle tijde gratis kijken!

Disney plus kost je nog een extra abonnement. Het aanbod vind ik echt heel slecht. Ik kijk juist meer documentaires en de populaire cartoons voor volwassenen.

Youtube kost je nog eens een abonnement en Spotify ook. Dat laatste heb je geen video clips en je moet gericht zoeken. Als je al die abonnementen bij elkaar optelt, dan mag dat wel een bedragje kosten. Ik pas zelf voor die marktwerking met constant stijgende prijzen. Ondertussen zijn sommige mensen 100-200 Euro pm kwijt voor internet met streaming diensten.

[Reactie gewijzigd door n00bs op 22 juli 2024 14:29]

SunnieNL @n00bs2 april 2024 14:48
Dus jij wilt alles, maar het mag niets kosten?
Waarom dan klagen over de prijs van Ziggo?

Je hoeft op Spotify ook niet gericht te zoeken. Die kan net zo random iets afspelen als een muziekzender.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 14:29]

n00bs @SunnieNL2 april 2024 14:59
Dat is echt totale onzin, dat zeg ik nergens. Ik vind de marktwerking totale onzin. Waar je voorheen 1 of 2 aanbieders had voor een bedrag X, wordt die markt opgeknipt en heb je 5-10 aanbieders nodig voor hetzelfde + veel overhead voor een bedrag X+Y * aantal aanbieders. Ik ga daarin niet mee... ik snap dat de nieuwe generatie dit wel doet. Heb gelukkig nog wel betere dingen met mijn leven te doen :-D
SunnieNL @n00bs2 april 2024 15:02
Je klaagt over de prijs van Ziggo in je eerste post!
Zodra ik kan, ben ik weg bij Ziggo. Het is echt veels te duur! TV is gemakkelijk, maar ik betaal voor een hoop kanalen die ik nooit kijk.
Daarna ga je lopen klagen dat als je dan abo's moet nemen op wat je wel kijkt, dat het veel te duur wordt.
Disney plus kost je nog een extra abonnement. Het aanbod vind ik echt heel slecht.
Youtube kost je nog eens een abonnement en Spotify ook.
Uitgaande van wat je zegt dat je niet alles opgeknipt wilt hebben, dat kan, maar dan kom je dus uit bij Ziggo. Die je dan weer te duur vind. Dus conclusie is eigenlijk dat je alles wilt hebben in 1 dienst, maar er niet voor wilt betalen wat daar dan normaal voor gevraagd moet worden.
n00bs @SunnieNL2 april 2024 15:18
Nee conclusie heb jij voor mij bepaald. Ik ga gewoon weg bij Ziggo en ga naar Odido.
dehardstyler @SunnieNL2 april 2024 14:40
Maar waarom zou je met die kijkwensen nou NLZiet nemen? :P NPO 1 en 3 kun je sowieso gratis kijken en met RTL XL en Kijk heb je de rest. Chromecast erbij en je kunt het op je TV kijken zonder de reclames van lineaire TV. Daar krijg je dan wel weer wat Youtube achtige reclames voor terug, maar daar staat dan tegenover dat je de abonnementskosten van NLZiet kwijt bent. :)
SunnieNL @dehardstyler2 april 2024 14:59
Omdat ik niet linair kijk en geef om kwaliteit van de stream. De programma's die ik kijk op die zenders kijk ik voornamelijk on demand. RTL XL en Kijk betaal je ook gewoon voor of biedt gewoon mindere kwaliteit in de gratis varianten. En reclames zijn reclames.... of dat nou de standaard reclames zijn of degenen die youtube achtig zijn en daar betaal ik juist voor om die niet te hebben.

Ik gebruik NLZiet dus op dezelfde manier als ik ook Netflix gebruik. Kijken wanneer ik wil in goede kwaliteit zonder reclames. Daar bovenop draait een app die van alle streamingdiensten incl. NLZiet weet wat er aan programma's op staan zodat ik in 1x kan zoeken op alles en vanuit daar ook door kan klikken naar de juiste app en aflevering/film via de GoogleTV.
Met NLZiet kan ik daarnaast alles terugkijken, iets wat met RTL XL niet kan (bv. als het om een serie uit het buitenland gaat wordt die best vaak geblokkeerd op RTL XL)

Als ik niet om kwaliteit zou geven en lineair kijk, zou ik ook met de gratis kanalen van Ziggo afkunnen (al is bij het helemaal niet meer hebben van Ziggo er geen garantie dat je die gratis kanalen ook nog kan zien)
nubro01 2 april 2024 13:38
Oh oh, wat ben ik blij dat ik nu alweer 1,5 jaar glasvezel van Odido heb.
Ik begrijp niet dat iedereen direct overstapt op een andere provider met glasvezel zodra dat kan. Ik had vroeger geen keus, Ziggo kabel tegen ADSL via KPN.
Nu kan ik kiezen tussen Ziggo kabel en Odido glas. Beide 400 Mbps down en 40 tot 400 up. Ik kan nu elk jaar beide tegen elkaar uitspelen qua prijs en krijg meestal een veel betere aanbieding, dan als ik niet zou reageren na de jaarlijkse periode.
Betaalde ooit maandelijks ruim 30 jaar lang, uiteindelijk €90 per maand bij A2000/Chello/Upc/Ziggo. Nu bij Odido €35 per maand tijdens kortingsperiode en daarna €55 voor de rest van de periode.
Wel bellen voor het einde van de periode om weer een goede aanbieding te krijgen, maar dat geldt voor elk abonnement, zoals de krant.
Vuurvleugelhart @nubro012 april 2024 13:54
Meer betalen voor snelheid die je totaal niet nodig hebt is uiteraard nooit een goed idee.
mr_evil08 @nubro012 april 2024 15:24
€ 90 per maand? hoe dan ?
Zover bekend zijn abonnementen nooit zo duur geweest als consument.

In de inbel tijd was dat mogelijk.
nubro01 @mr_evil083 april 2024 18:45
Dat was inclusief telefoon vast en televisie. Ik heb nu ook alles in een, voor een stuk minder bij Odido glas.
tommeirmans 2 april 2024 13:22
hoppa weer wat er bij
GiantSparta @tommeirmans2 april 2024 13:25
Precies, hier komt weer een extraatje bovenop de maandelijkse kosten. Als alles bij elkaar wordt opgeteld, is dit toch een grote smak geld.
lenwar
@GiantSparta2 april 2024 13:32
Dit is precies het hele probleem. Voor iedereen. Ook voor de bedrijven.
Voor mij als particuier. Een brood is 15 cent duurder geworden. Prima. Een fles cola ook. Prima. Maar al die losse centen bij elkaar gaan toch oplopen.
Maar de bedrijven hebben dit natuurlijk ook. Ook voor Ziggo zijn de energieprijzen, loonkosten, schoonmaakkosten, enz, enz. omhoog gegaan. Die moeten ergens vandaan komen. En dat zijn de klanten.

Het is in elk geval lastig allemaal.
Raven__NL @GiantSparta2 april 2024 13:45
Als je deze verhoging vergelijkt met de laatste 2 jaren wat gewoonweg absurd was. Dan is het maar een schijntje. Neemt niet weg dat het totaalproduct te duur terwijl de glasconcurrent meer voor minder aanbiedt.
Hightechsoul @tommeirmans2 april 2024 13:24
1 euro. Dat vind ik redelijk meevallen en is minder dan de gerekende inflatie van het CBS
tommeirmans @Hightechsoul2 april 2024 13:26
maar dit is niet het eerste nog het laatste. Ik ben jaren klant geweest bij ziggo maar ga nu naar glas dat is sneller en goedkoper. het staat niet meer in verhouding wat je betaald bij ziggo.
Montaner @tommeirmans2 april 2024 14:44
Ik hanteer een 'energiecontract'-achtig model tegenwoordig. Het blijft dat de nieuwe klant kortingen véél hoger zijn dan wat ze bieden om te blijven, ook samen met mobiel. Dus het is jaarlijks weer even wat apparatuur op en neer sturen en daarmee altijd tussen de 9 en 12 maanden 50% korting per jaar.
RogerSch @Montaner2 april 2024 14:54
Zorg voor je eigen router met twee WAN poorten en je eigen access points dan hoe je niet veel aan te passen.
Marcel Br @tommeirmans2 april 2024 13:47
En daar krijg je dezelfde verhogingen.
tommeirmans @Marcel Br3 april 2024 09:32
maar begin ik nu wel veel lager. met dit soort verhogingen kan ik weer 10 jaar door voor ik op het zelfde niveau zit als ziggo.
Ikzellef @tommeirmans3 april 2024 18:03
Sneller.......
Merk je alleen wat van als alles meezit, of als je vaak en veel upload.
Had eerst 200 Mb nu 500Mb (Ziggo) merk er zelden wat van, deed het omdat we met drie personen gebruik maken.
Bovendien kan ik via de kabel van Ziggo nog steeds tv programma 's (films of series) opnemen met m'n oude Humax, zodat ik die na bewerking tenminste zonder reclame kan genieten....l
tommeirmans @Ikzellef4 april 2024 12:04
ik merk het zeker, voor de gemiddelde huistuin en keuken surfer helemaal gelijk. maar dat ben ik niet en de upload is inderdaad voor mij een bottle neck. zo doe ik offsite backups. die zijn nu gegaan van 1 keer per 2 dagen (omdat het zolang duurde om te uploaden) naar dagelijks. tegelijkertijd als je goedkoper kan krijgen voor minder dan doet de gemiddelde huis tuin en keuken gebruiker dit juist.

het excuse van ja maar je hebt het toch niet nodig vind ik een non argument ben je duur dan ben je duur.
Dark Angel 58 @Hightechsoul3 april 2024 09:37
1 euro. Dat vind ik redelijk meevallen en is minder dan de gerekende inflatie van het CBS
Ok, denk maar aan eerst oorspronkelijk prijs (zonder al die verhogen) en nu denk je aan grote verschil van al die verhogingen. Wat een schrik nietwaar? :P
En toch vind je dat het wel meevalt... :')
RobertMe
@tommeirmans2 april 2024 13:27
Ga je dit ook plaatsen als over 1 of 2 maanden dr aankondiging komt dat de snelheden verhoogd worden? "Hoppa, weer wat erbij" :+.

Dat de prijs elk jaar omhoog gaat ligt in lijn der verwachting. Als je naar de supermarkt gaat wordt ook alles alleen maar duurder. En ook KPN en Delta en Odido zullen de komende weken / maanden wel verhogingen aankondigen.
Het zijn in dit in ieder geval net de absurde verhogingen als vorig jaar, waar de prijs met vele euro's per maand omhoog ging.
johanl79 @RobertMe2 april 2024 16:47
Onzin, de prijs van sommige producten in de supermarkt gaan ook wel eens omlaag. Dat zal je bij Ziggo (en ook anderen) nooit zien, ook niet als ze een nieuw energiecontract afsluiten waarmee ze flink besparen.
CreativeS
@johanl792 april 2024 17:55
Het duurste abonnement (Giga) was toch ook goedkoper geworden (Elite)?
SuperDre @johanl792 april 2024 20:46
Nou, dat prijzen in de supermarkt omlaag gaan heb ik nog nooit gezien, anders dan aanbieding of dat het product 'verniewd' is (vaak inhoud minder en goedkopere ingredienten en daarmee ook compleet van smask veranderd en dus gewoon een compleet ander product is).
DonJunior @SuperDre3 april 2024 15:43
Vers producten fluctueren het jaar door. Komkommers zijn bijvoorbeeld in de winter duurder dan in de zomer. Evenzo voor watermeloen enzo.
Zuivel is soms ook duurder en later weer goedkoper. Het gebeurt dus vaker dan je denkt.
CivLord @johanl793 april 2024 12:36
Heel soms gaan sommige prijzen in de supermarkt wel eens omlaag, inderdaad. Maar dat wordt altijd ruimschoots gecompenseerd door prijsverhogingen van andere producten, waardoor een winkelwagen als geheel tóch duurder is.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat een product in de supermarkt gelijk blijft in prijs (al kan die prijs een paar maanden eerder wel iets gestegen zijn), maar dat je plotseling 50% of zelfs 100% meer product krijgt. Bij Ziggo heb ik al meerdere malen dergelijke snelheidsverhogingen van mijn internet gekregen.
copywizard 2 april 2024 13:31
Waar blijft mijn verwachte snelheidsverhoging? normaal krijg je altijd eerst een "gratis" snelheidsverhoging. waarna enkele maanden later de prijsverhoging word doorgevoerd.

Maar let wel het kan ook andersom he!

nieuws: Freedom Internet verlaagt prijzen voor KPN's glasvezelnetwerk

ik had na dit bericht toch echt de hoop dat andere providers zouden denken "he kan dat ook?"
ucsdcom 2 april 2024 13:32
Ziggo moet wel veel klanten verliezen aan de glasvezelaanbieders, dus wel bijzonder dat er niet een keer gekozen wordt voor een pas op de plaats in de prijsverhogingen. Anderzijds kunnen ze hiermee de balans nog weer een beetje opkrikken misschien.

En verder heb je 3 klassen klanten:

1. bestaande klanten
2. Nieuwe klanten
3. Nieuwe klanten die al getekend hebben, maar nog aangesloten moeten worden

Binnen korte tijd na het tekenen van een abonnement mag geen prijsverhoging worden doorgevoerd (volgens mij niet de eerste 3 maanden), dus klant nr 3 mag geen prijsverhoging krijgen.
et36s @ucsdcom3 april 2024 10:28
Is GB laatst niet verlaagd bij ziggo van 99,- naar 59,-

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