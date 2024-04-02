Ziggo verhoogt abonnementsprijzen per 1 juli met maximaal 1,20 euro per pakket

Vanaf 1 juli 2024 voert Ziggo een inflatiecorrectie door op de prijzen voor internet, tv en vaste telefonie. De kosten voor internet stijgen met 1 euro per maand, terwijl die voor tv en vaste telefonie met 0,50 tot 1,20 euro toenemen, afhankelijk van het pakket.

Vanaf 1 juli 2024 betalen klanten met een internetabonnement standaard 1,00 euro per maand extra. Voor Ziggo-klanten met televisie in combinatie met internet, wordt het tv-pakket daarbovenop nog 0,50 euro per maand duurder. Het losse Kabel TV-abonnement wordt met 0,87 euro per maand verhoogd, terwijl het TV Start-abonnement juist 1,20 euro duurder wordt. Ook de prijs van vaste telefonie stijgt met 0,50 euro per maand. Het Volop Bellen-pakket wordt 55 cent duurder.

Ziggo baseert zich voor de prijsstijging op het CBS-inflatiepercentage, zo meldt de provider op zijn website. In 2023 bedroeg dat cijfer 3,8 procent. De prijsverhoging is van toepassing op klanten die tussen 1 april en 1 juli een abonnement afsluiten, verlengen of aanpassen. Klanten die in die periode een abonnement afsluiten, betalen tot 1 juli nog de huidige tarieven. Ziggo zegt nog niks over prijsverhogingen voor klanten die voor 1 april klant waren.

De prijsverhoging werd als eerste opgemerkt door de prijsvergelijker Breedbandwinkel. Volgens de provider blijven vooraf afgesproken kortingsbedragen en -percentages geldig tot het einde van de actieperiode. Ze worden wel herberekend op basis van de aangepaste prijzen.