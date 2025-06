Ziggo zet 4 dvb-c-tv-pakketten om naar IP, geen plannen voor volledige overgang

Ziggo gaat vier dvb-c-tv-pakketten overzetten naar IP. Dit betekent dat deze tv-zenders alleen met mediaboxen met IP-aansluiting of via de app te bekijken zijn en niet langer via de coaxaansluiting. IP-tv is efficiënter dan dvb-c-tv en kan in theorie met hogere internetsnelheden werken.

De tv-pakketten Hindi, Turks, Arabisch en Gay Lifestyle worden vanaf half juli overgezet van dvb-c naar IP, zegt Ziggo. Klanten worden hier vanaf deze week persoonlijk over geïnformeerd. Zodra de zenders zijn overgezet, zijn ze niet meer te bekijken via de coaxaansluiting. Getroffen klanten hebben daardoor mogelijk een nieuwe mediabox nodig, zoals de Next Mini. Deze heeft geen coaxaansluiting en gebruikt dus alleen IP-tv.

Getroffen klanten krijgen van Ziggo alternatieven om naar de tv-zenders te kunnen blijven kijken. "Het verschilt per klant en per alternatief of hier kosten aan verbonden zijn." 'De meeste zenders' uit de tv-pakketten zijn via de Ziggo GO-app te bekijken.

De provider geeft geen reden voor het overzetten van de tv-pakketten naar IP en zegt ook niet welke gevolgen dit heeft voor de rest van zijn dienstverlening. Mogelijk kan Ziggo de omschakeling gebruiken om de internetsnelheden licht te verhogen. Dvb-c-tv gebruikt namelijk een deel van de capaciteit van de coaxkabel, waardoor Ziggo minder hoge upload- en downloadsnelheden kan aanbieden dan technisch mogelijk is met docsiscoaxinternet. Ziggo's director fixed networks zei eerder tegen Tweakers te verwachten uiteindelijk volledig over te stappen naar IP-tv. Overigens zegt Ziggo deze week dat het hier nog geen plannen voor heeft.