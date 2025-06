Miljoenen computers wereldwijd in botnet beland via malafide vpn-apps

Miljoenen computers wereldwijd zijn onderdeel geworden van een grootschalig botnet. Dit werd mogelijk doordat gebruikers gratis, malafide vpn-apps met een achterdeur installeerden. De Amerikaanse FBI geeft nu uitleg over hoe gebruikers de software kunnen verwijderen.

Wie een van de vpn-apps MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN en ShineVPN heeft geïnstalleerd, werd onderdeel gemaakt van het 911 S5-proxybotnet. De vpn-diensten zaten onder meer in illegaal gedownloade videogames en software. Na installatie van de software, werd stiekem ook de vpn-app geïnstalleerd. Daarnaast werden de apps via internet aangeboden en zo door gebruikers geïnstalleerd. Via de achterdeur kon de computer in kwestie opgenomen worden in het botnet.

Volgens de FBI was 911 S5 een van de grootste botnets ter wereld. Het botnet bestond uit ruim 19 miljoen gecompromitteerde IP-adressen uit meer dan 190 landen. In totaal is er voor zeker miljarden dollars aan schade aangericht met het botnet.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de vermeende beheerder van het botnet aangehouden en het botnet offline gehaald. De software blijft echter nog op geïnfecteerde computers staan. De FBI deelt daarom uitleg en advies over het identificeren en verwijderen van de vpn-apps.