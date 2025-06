AddComm: gegevens van 'selecte groep klanten' buitgemaakt bij ransomwareaanval

Bij de ransomwareaanval op AddComm eerder deze maand zijn de gegevens van een 'selecte groep klanten' gestolen. Dat schrijft het Nederlandse klantencommunicatiebedrijf in een update. Alle getroffen klanten zijn door het bedrijf op de hoogte gebracht.

AddComm schrijft dat het de omvang van het incident van 17 mei in kaart heeft gebracht met behulp van externe cybersecurityexperts. Uit het onderzoek blijkt dat de data van een beperkte groep klanten is buitgemaakt. Het is niet duidelijk om hoeveel klanten het precies gaat. Het bedrijf schrijft dat 'relevante klanten' per e-mail op de hoogte worden gehouden en belooft zich in te zetten om verspreiding van de gestolen gegevens te voorkomen.

Daarnaast zegt AddComm dat er 'onder begeleiding van externe cybersecurityexperts afspraken zijn gemaakt met de cybercriminelen over het niet-publiceren en verwijderen van buitgemaakte klantdata. Dit suggereert dat het bedrijf de cybercriminelen heeft betaald om de gestolen data niet te publiceren en te verwijderen. Het bedrijf zegt dit besluit genomen te hebben om de schade voor klanten zoveel mogelijk te beperken.

Eerder maakte het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bekend dat het mogelijk indirect door de cyberaanval is getroffen. Het waterschap maakte gebruik van de diensten van AddComm. Het bedrijf stuurde aanslagen voor waterschapsbelasting naar klanten in de regio. Daardoor is het mogelijk dat er namen, adressen, woonplaatsen en burgerservicenummers zijn gestolen bij de ransomwareaanval.

Ook Waterbedrijf Groningen meldde vorige week dat er mogelijk klantgegevens zijn gelekt bij de cyberaanval op AddComm. Ook deze organisatie maakte gebruik van de diensten van het klantcommunicatiebedrijf. Waterbedrijf Groningen heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en raadt klanten aan om waakzaam te zijn voor verdachte e-mails.

Infomedics, een bedrijf dat de facturatie van zorgverleners zoals tandartsen regelt, besteed het versturen van de rekeningen uit aan AddComm. Infomedics zegt dat er geen gegevens van klanten van het bedrijf zijn betrokken bij de ransomwareaanval, ook geen gegevens van zorgconsumenten.

Update, 28 mei 10.15 uur: reactie van Infomedics toegevoegd en verduidelijkt dat AddComm 'afspraken heeft gemaakt met de cybercriminelen'.