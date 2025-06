AddComm getroffen door ransomware, leverde aanslagen van waterschapsbelasting

Het Nederlandse klantencommunicatiebedrijf AddComm is getroffen door een ransomwareaanval. Een van de klanten van dit bedrijf is het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat mogelijk indirect door de cyberaanval getroffen is.

AddComm openbaart het incident in een blogpost en zegt met beveiligingsexperts te onderzoeken wat de gevolgen van de ransomwareaanval zijn. Bij deze aanval zijn de systemen van het bedrijf versleuteld en is data gestolen. Het incident vond tussen 5 en 17 mei plaats. Het is nog niet duidelijk welke gegevens er precies gestolen zijn en wie er achter de aanval zit.

Het waterschap HHNK meldt preventief dat het gebruikmaakte van de diensten van AddComm en daarom mogelijk indirect slachtoffer is geworden van de cyberaanval. Het waterschap zegt dat het getroffen bedrijf zowel per post als digitaal aanslagen voor waterschapsbelasting naar klanten in de betreffende regio stuurde. Mochten gegevens van het HHNK buitgemaakt zijn, dan kan het volgens het waterschap onder meer om namen, adressen, woonplaatsen en burgerservicenummers gaan.

Daarom heeft het HHNK een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt. Het is niet duidelijk of AddComm dit ook al heeft gedaan. Wel zegt het klantencommunicatiebedrijf dat er een aangifte bij de politie voorbereid wordt.