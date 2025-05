Autoriteiten maken identiteit leider van LockBit-ransomewaregroep bekend

Politieorganisaties uit de VS, het VK en Australië hebben vandaag de identiteit van de leider van de ransomwarebende LockBit bekendgemaakt. Volgens de Britse autoriteiten is de leider, die bekendstond onder het alias LockBitSupp, een Russische man.

De man heeft een reisverbod gekregen en zijn tegoed is bevroren, meldt Europol. De Amerikaanse autoriteiten loven 10 miljoen dollar uit voor informatie die kan leiden tot de arrestatie of de veroordeling van de Rus. Europol schrijft dat het een lange tijd niet precies wist hoeveel schade LockBit heeft veroorzaakt. Nu schrijft de organisatie op basis van in beslag genomen data dat bij meer dan 7000 aanvallen tussen juni 2022 en februari 2024 gebruik is gemaakt van de Ransomware-as-a-Service, ofwel RaaS.

“De sancties zijn een belangrijk onderdeel van onze strijd tegen de cybercriminelen achter de LockBit-ransomwaregroep”, zegt Graeme Biggar, directeur-generaal van de National Crime Agency tegen The Register. "Ze hebben onnoemelijke schade aangericht aan scholen, ziekenhuizen en grote bedrijven over de hele wereld."

De maatregelen tegen de LockBit-leider zijn een onderdeel van het tweede gedeelte van Operatie Cronos. In februari ging het eerste gedeelte van start. Toen werd de website van LockBit door Europol, de Britse National Crime Agency en de FBI in beslag genomen. De ransomwaregroep zou de website hebben gebruikt om gestolen gegevens van slachtoffers te openbaren.