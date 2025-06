Europol haalt communicatieplatform Ghost voor criminelen offline

Verschillende politiediensten hebben onder leiding van Europol het communicatieplatform Ghost ontmanteld. Het platform zou door criminelen gebruikt worden om anoniem te communiceren. Er zijn tot dusver 51 verdachten gearresteerd.

Europol noemt Ghost een 'vitale tool voor serieuze georganiseerde misdaad'. Het communicatieplatform kon zonder vermelding van persoonsgegevens aangeschaft worden en maakte gebruik van drie encryptiestandaarden. Ghost had daarbij een functie om voorgaande berichten door middel van een speciale code te laten vernietigen.

Volgens Europol gaat het om een 'complex, door data gedreven onderzoek' waarbij gespecialiseerd personeel met verstand van cybertechnologie ingezet werd. Het is niet duidelijk hoe de politiediensten het encryptiecommunicatieplatform precies ontmanteld hebben. Wel maakt de politiedienst bekend dat Ghost een eigen infrastructuur en verkoopnetwerk had.

Ghost is een relatief klein communicatieplatform. Volgens Europol werd de tool wereldwijd door enkele duizenden mensen gebruikt en werden er zo'n duizend berichten per dag uitgewisseld. De tool zou gebruikt worden voor 'grootschalige drugshandel, witwassen, extreme geweldpleging en andere vormen van georganiseerde misdaad'.

Het grootste gedeelte van de gearresteerde verdachten werd in Australië opgepakt. Ook in Ierland, Canada en Italië werden verdachten opgepakt. Onder meer politiediensten in die landen, evenals de Nederlandse politie en de Amerikaanse FBI, werkten aan het internationale onderzoek mee. Er werd een drugslab ontmanteld en er werden wapens en geld in beslag genomen. Europol verwacht nog meer arrestaties als gevolg van het oprollen van Ghost.