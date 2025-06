Politie haalt meerdere botnets gebruikt bij ransomwareaanvallen offline

Tijdens een internationale operatie van opsporingsautoriteiten zijn meerdere botnets offline gehaald die een belangrijke rol speelden bij ransomwareaanvallen. In Nederland werden 33 servers offline gehaald en werd één doorzoeking gedaan.

De internationale opsporingsautoriteiten haalden dinsdag 28 mei onder de noemer 'Operation Endgame' de botnets IcedID, Smokeloader, SystemBC, Pikabot en Bumblebee offline. De Nederlandse politie spreekt in een aankondiging over de grootste operatie ooit in het bestrijden van botnets betrokken bij ransomware wereldwijd.

Wereldwijd werden meer dan honderd servers offline gehaald en zijn ruim tweeduizend domeinnamen overgenomen. Ook konden de opsporingsdiensten meer dan tienduizend geïnfecteerde computersystemen ontsmetten, door de malware te de-installeren. In de afgelopen dagen waren er vier aanhoudingen en zestien doorzoekingen wereldwijd, waarvan dus één in Nederland. Ook zijn er acht dagvaardingen tegen verdachten uitgebracht.

Naar schatting hebben de criminelen achter de botnets honderden miljoenen euro's aan financiële schade aangebracht bij bedrijven en overheidsinstellingen. Ook zijn miljoenen particulieren slachtoffer geworden, doordat hun systemen geïnfecteerd werden en onderdeel werden gemaakt van het botnet. Een systeem werd geïnfecteerd via phishing: slachtoffers werden verleid op een valse link te klikken. Op de site Check je hack van de politie kunnen mensen controleren of ook zij getroffen zijn en of ze deel uitmaakten van de ontmantelde botnets. Daarnaast werkt de politie met het DIVD samen om alle slachtoffers via e-mail op de hoogte te stellen, meldt de organisatie op zijn website.

De operatie werd uitgevoerd door autoriteiten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, met ondersteuning van Europol en Eurojust. De Nederlandse politie benadrukt dat Operation Endgame nog niet eindigt, maar dat er in de toekomst nieuwe acties aangekondigd worden. Daarnaast worden verdachten van deze en andere botnets die nog niet aangehouden konden worden, direct aangesproken op hun acties.