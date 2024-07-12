Leider van Zeus- en IcedID-malwarebendes is veroordeeld tot 18 jaar cel

Een 37-jarige Oekraïense man is in de VS veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. De man is een van de leiders van een criminele groep die aanvallen uitvoerde met de Zeus-malware. Ook speelde hij een belangrijke rol in de groepering achter de IcedID-malware.

Zeus-malware werd voor het eerst in 2009 gebruikt. Met de malware worden computers geïnfecteerd en bankgegevens gestolen. De criminelen gebruiken deze gegevens vervolgens om in te loggen bij banken en geld te stelen. In totaal werden tientallen miljoenen gestolen van kleine Amerikaanse en Europese bedrijven. De Oekraïense man gaf afgelopen februari al toe dat hij een van de leiders van deze groep was, schrijft Wired.

Daarnaast was de man tussen november 2018 en februari 2021 betrokken bij de IcedID-malware. Deze malware verzamelt financiële gegevens van slachtoffers en installeert ransomware op getroffen systemen. Onderzoekers hebben een spreadsheet van de verdachte gevonden waarin staat dat IcedID in 2021 19,9 miljoen dollar heeft opgeleverd.

De Oekraïener werd al in 2014 aangeklaagd door de Amerikaanse autoriteiten en stond ruim tien jaar op de Most Wanted List van de FBI. In 2022 werd hij in Zwitserland aangehouden en een jaar later uitgeleverd aan de VS, waar een rechtszaak tegen hem begon. In februari bekende de man schuldig te zijn, waarop hij een plea deal ondertekende. Nu is hij veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf en een boete van ruim 73 miljoen dollar.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-07-2024 15:00
24 • submitter: wildhagen

12-07-2024 • 15:00

24

Submitter: wildhagen

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Reacties (24)

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mugenmarco 12 juli 2024 15:56
en een boete van ruim 73 miljoen dollar.

Hoe kan een verdacht eigenlijk zo'n hoog bedrag in zijn leven terug betalen? Is dit bedrag exclusief alle winst die hij heeft gemaakt?
wildhagen
@mugenmarco12 juli 2024 16:00
en een boete van ruim 73 miljoen dollar.

Hoe kan een verdacht eigenlijk zo'n hoog bedrag in zijn leven terug betalen? Is dit bedrag exclusief alle winst die hij heeft gemaakt?
Tsja, with all due respect: dat is zijn probleem. Daar bestaan 2 mooie oud-Hollandse gezegdes voor:

- Don't do the crime, if you can't do the time
- If you can't stand the heat, stay out of the kitchen

In andere woorden, daar had hij aan moeten denken voor hij zijn criminele activiteiten uitvoerde.

Nu zal het in dit geval vermoedelijk geen probleem zijn voor hem om die te betalen. Ten eerste heeft hij, door die plea bargain, er zelf mee ingestemd. Dat doe je doorgaans niet als je weet da je het niet kan betalen lijkt me ;)

En ten tweede heeft hij dus (mede) winst gemaakt, alleen al 20 miljoen dollar in één jaar (van de 3 jaar dat het actief was), en van één (van 2) malware-netwerken. En die 20 miljoen is alleen wat de overheid op het spoor gekomen is, de kans is niet onaannemelijk dat het bedrag dus nog veel hoger ligt dan dat.

En mocht hij het echt niet kan betalen kan hij zijn collega-leiders van die twee netwerken eventueel nog vragen of ze hem kunnen helpen, bijvoorbeeld uit collegialiteit of mentale sten voor hun collega.
Zorg @wildhagen12 juli 2024 17:33
Denk niet dat ze in Oud-Holland veel engelse gezegden hadden :P

Terecht of niet maar denk dat hij toch echt niet met 73m$ op de proppen gaat komen. Dan verhuis je wel naar een land zonder uitleveringsverdrag (nadat hij vrijkomt). En hij zal vast wel een bitcointje of meer ergens hebben geparkeerd.
Het.Draakje @Zorg12 juli 2024 17:42
Denk je dat hij de gevangenis / het land uitkomt als hij dat bedrag niet ophoest?
Vlizzjeffrey @Het.Draakje13 juli 2024 00:11
Er in komen schijnt niet zo moeilijk te zijn dus eruit komen lijkt me niet veel moeilijker?
Frame164 @Vlizzjeffrey13 juli 2024 10:26
En dan heb je daarna gewoon de internationale opsporingslijsten. Dan ben je alleen nog maar welkom in landen waar je eigenlijk niet wilt zijn.
Het.Draakje @wildhagen12 juli 2024 17:35
Tsja, with all due respect: dat is zijn probleem. Daar bestaan 2 mooie oud-Hollandse gezegdes voor:

- Don't do the crime, if you can't do the time
- If you can't stand the heat, stay out of the kitchen
Toch wel mooi dat die oude Hollanders zo goed Engels spraken. :) Volgens mij was "wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten" beter geweest. Of desnoods: "Eigen schuld, dikke bult".

Maar je hebt gelijk, het is niet van belang of hij de rest van zijn leven de boete moet afbetalen. Persoonlijk zou ik het zelfs waarderen als hij de rest van zijn leven op bestaansminimum zou zitten.
punishedbrains @mugenmarco12 juli 2024 16:02
Hangt ervan af of hij dat heeft/in goederen, als dat niet ook al in beslag wordt genomen. En zo niet dan ben je gewoon failliet, hoe dat dan precies moet werken verder snap ik ook nooit helemaal, want na je straf zou je dan ergens van moeten leven.
Fryskje @punishedbrains12 juli 2024 16:34
Volgens mij krijg je (in Nederland) dan een curator toegewezen. Ben je dan het werk dan wordt er loonbeslag gelegd. En jij krijgt een minimaal budget toegewezen waar je van moet leven en wat er over blijft aan inkomsten wordt gebruikt om je schuldeisers mee te betalen. Vaak wordt er geprobeerd om de schuld te verlagen met schuldeisers maar die zijn dat niet verplicht volgens mij.
punishedbrains @Fryskje12 juli 2024 16:36
Ah ja, zoiets idd. Je leven lang werken en tegelijk in feite in de bijstand leven.
Het.Draakje @punishedbrains12 juli 2024 17:39
Volgens mij is 90% van de bijstandsnorm (in Nederland) nog acceptabel ( https://www.judex.nl/rech...tandsuitkering-en-beslag/ ). Dus werken en minder dan een bijstandsuitkering overhouden.
Nystran @Het.Draakje14 juli 2024 21:08
Volgens mij is 90% van de bijstandsnorm (in Nederland) nog acceptabel
Link uit 2009 is verouderd. De beslagvrije voet (waar je van zou moeten kunnen rondkomen) sinds 2021 nooit lager dan 95% van de bijstandsnorm. En omdat je bij een hoger salaris vaak een duurder huis, etc hebt, is die bij een hoger inkomen ook hoger. Meer kunnen ze niet van je afpakken. Maar dat geldt volgens mij niet voor boetes.
Ik kan me voorstellen dat voor boetes inderdaad die 95% van de bijstandsnorm altijd geldt.

Maar goed, dit was een Amerikaanse zaak met een Oekraïner, dus daar zijn andere regels voor.
Het.Draakje @Nystran14 juli 2024 22:21
Het is niet zo dat als je vroeger (bij wijze van spreken) een ton verdiende dat je een hogere bijstandsuitkering krijgt. https://www.rijksoverheid...s-mijn-bijstandsuitkering. Het is geen WW.

Een duurdere woning is eveneens niet van invloed, woon je te duur, hetzij door jouw hypotheek, hetzij door de huursom, dan zal je gewoon moeten verhuizen. Heb je een overwaarde op het huis en/of spaargeld dan moet je dat opeten.
Nystran @Het.Draakje15 juli 2024 23:15
Het is niet zo dat als je vroeger (bij wijze van spreken) een ton verdiende dat je een hogere bijstandsuitkering krijgt. https://www.rijksoverheid...s-mijn-bijstandsuitkering. Het is geen WW.
Klopt helemaal. Maar het artikel gaat over een oplichter die miljoenen verdiende, die nu een boete moet betalen. Ik ga er vanuit dat deze 'slimme' jongen genoeg technische en sociale skills heeft om een mooi inkomen te kunnen behouden. En ik ga er onterecht vanuit dat Nederlandse regels op hem van toepassing zouden zijn, qua beslagvrije voet.

Die regels (waar moet een deurwaarder vanaf blijven, wat heb je nodig om te leven) zijn niet hetzelfde voor mensen met een bijstanduitkering en topmanagers. Die topmanager heeft bepaalde verplichtingen, zoals hypotheek, kleding die die naar zijn werk moet dragen, etc die duurder is dan wie een bijstandsuitkering ontvangt. Dus die mag ietsje meer houden dan iemand met een bijstandsuitkering. Maar ook daar zit een maximum aan.

Is het eerlijk? Geen idee. Stimuleert het mensen om te blijven werken? Geen idee. Maar de berekening is ingewikkeld, dus er zal wel een team van wijze mannen en vrouwen diep over nagedacht hebben.
Verwijderd @mugenmarco12 juli 2024 17:05
Nu nog de schadevergoeding voor de slachtoffers. Dus 100% van de schade betalen.

En dat voortaan met alle misdaad doen. Dus de plofkrakers aansprakelijk stellen voor beschadigde gebouwen, met als alternatief 1 dag cel per Euro schade. Dan word het namelijk al snel levenslang
wildhagen
12 juli 2024 15:42
Relatief nette straf denk ik, hij mag blij zijn dat hij er toch behoorlijk licht vanaf komt.

Want zowel Zeus als IcedID waren bepaald geen kleine netwerken, ze behoorden bij de grotere netwerken zelfs, waar ongekend veel slachroffers mee gemaakt zijn en schade aangericht. Getuige die 20 miljoen dollar winst in één jaar, en dat was dan maar één van beide netwerken.

Doordat hij nu een tijdje te gast is in een VS-cel gan hij in ieder geval geen nieuwe slachtoffers meer maken. Hopelijk sporen ze de andere leiders en uitvoerders van beide criminele groeperingen ook op en vervolgen ze ook die op.

Op deze manier geef je tenminste een duidelijk signaal af richting mensen en groepen die overwegen soortgelijke activiteiten te ontplooien. Hopelijk schrikt het een beetje af en denken ze nog een keer diep na voor men er aan begint.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 13:41]

pauldaytona @wildhagen12 juli 2024 15:48
Als je ziet wat er omgaat, denk ik dat velen het risico voor lief nemen. Dat blijkt ook.
G.Shumway @wildhagen12 juli 2024 18:01
Hopelijk schrikt het een beetje af en denken ze nog een keer diep na voor men er aan begint.
Ik denk niet dat de menselijk geest zo werkt.
Ik herinner me een stukje uit een boek van Peter R de Vries wat ongeveer luidde als: "Een crimineel kijkt niet eerst in het wetboek van strafrecht naar de straf die op zijn nog-te-plegen-delict staat, hij gaat er van uit dat hij er mee weg komt"/
Frame164 @G.Shumway13 juli 2024 10:29
Dat inderdaad. Hoge straffen werken niet afschrikwekkend, dat is al heel vaak onderzocht. Hoge straffen werken alleen maar afschrikwekkend voor mensen die toch al geen criminal mind hebben. Wij hebben niet de dreiging van een levenslange straf nodig om iemand niet te vermoorden. Maar criminelen denken anders, anders zouden ze die dingen niet doen.
SkiFan 12 juli 2024 16:31
Vwb de 73 miljoen. Je kunt aannemen dat een flink aantal slachtoffers in Bitcoin hebben mogen betalen. Daar zal hij ook wel de nodige winst op hebben gemaakt.

Overigens, 18 jaar is een flinke duw voor een delict waarbij geen geweld is gebruikt. Wel goed dat ie een duw krijgt, maar dit is wel een hele flinke.
cariolive23 @SkiFan12 juli 2024 17:12
maar dit is wel een hele flinke.
Tja, ben het met je eens, maar dit is wel iets wat hij zelf iets eerder had kunnen bedenken. Uiteraard is het ook een signaal naar andere (potentiële) criminelen: Val onze bedrijven of onderdanen aan, en je kunt een langdurige vakantie verwachten. En helaas heeft de FBI bijzonder veel geduld, ook na een tien of twintig jaar ben je nog niet van hun radar verdwenen.
Miglow @cariolive2312 juli 2024 19:44
Sterker nog, als je ook maar ergens ooit voor bent veroordeeld wat een strafblad heeft opgeleverd, ben je de rest van je leven crimineel in Amerikaanse ogen en krijg je dus of geen of met heel veel mitsen en maren een inreisvergunning.
Jemboy @SkiFan12 juli 2024 17:42
Zou je er wel anders over het delict denken denken, als er bv. enkele van zijn slachtoffers uit pure wanhoop een einde aan hun leven hebben gemaakt, of dakloos zijn geraakt of door de financiële problemen uiteindelijk zijn gescheiden, kinderen uit huis zijn geplaatst ?

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