Leider van Zeus- en IcedID-malwarebendes is veroordeeld tot 18 jaar cel

Een 37-jarige Oekraïense man is in de VS veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. De man is een van de leiders van een criminele groep die aanvallen uitvoerde met de Zeus-malware. Ook speelde hij een belangrijke rol in de groepering achter de IcedID-malware.

Zeus-malware werd voor het eerst in 2009 gebruikt. Met de malware worden computers geïnfecteerd en bankgegevens gestolen. De criminelen gebruiken deze gegevens vervolgens om in te loggen bij banken en geld te stelen. In totaal werden tientallen miljoenen gestolen van kleine Amerikaanse en Europese bedrijven. De Oekraïense man gaf afgelopen februari al toe dat hij een van de leiders van deze groep was, schrijft Wired.

Daarnaast was de man tussen november 2018 en februari 2021 betrokken bij de IcedID-malware. Deze malware verzamelt financiële gegevens van slachtoffers en installeert ransomware op getroffen systemen. Onderzoekers hebben een spreadsheet van de verdachte gevonden waarin staat dat IcedID in 2021 19,9 miljoen dollar heeft opgeleverd.

De Oekraïener werd al in 2014 aangeklaagd door de Amerikaanse autoriteiten en stond ruim tien jaar op de Most Wanted List van de FBI. In 2022 werd hij in Zwitserland aangehouden en een jaar later uitgeleverd aan de VS, waar een rechtszaak tegen hem begon. In februari bekende de man schuldig te zijn, waarop hij een plea deal ondertekende. Nu is hij veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf en een boete van ruim 73 miljoen dollar.