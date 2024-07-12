AI drijft omzet chipmaker TSMC in eerste helft 2024 flink omhoog

De Taiwanese chipgigant TSMC heeft zijn omzet in het afgelopen halfjaar flink zien stijgen. TSMC schrijft die groei met name toe aan de toegenomen vraag naar AI-chips. Het bedrijf levert onder meer aan Nvidia en Apple.

TSMC noteerde tussen januari en juni 2024 een omzet van 1266,15 miljard Nieuwe Taiwanese dollars, of ongeveer 35,7 miljard euro, meldt het bedrijf in een maandrapportage over juni. Dat komt neer op een groei van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. In de maand juni alleen werd een omzet behaald van 207,87 miljard Nieuwe Taiwanese dollars, ongeveer 5,87 miljard euro, een groei van 32,9 procent ten opzichte van juni 2023.

De groei is veel hoger dan wat analisten verwacht hadden, weet The Register. Origineel werd voor het tweede kwartaal een omzet tussen de 19,6 miljard en 20,4 miljard dollar verwacht, maar waarschijnlijk komt die nu uit op 20,7 miljard dollar. TSMC moet nog een volledig rapport over het tweede kwartaal van 2024 aanleveren.