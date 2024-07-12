AI drijft omzet chipmaker TSMC in eerste helft 2024 flink omhoog

De Taiwanese chipgigant TSMC heeft zijn omzet in het afgelopen halfjaar flink zien stijgen. TSMC schrijft die groei met name toe aan de toegenomen vraag naar AI-chips. Het bedrijf levert onder meer aan Nvidia en Apple.

TSMC noteerde tussen januari en juni 2024 een omzet van 1266,15 miljard Nieuwe Taiwanese dollars, of ongeveer 35,7 miljard euro, meldt het bedrijf in een maandrapportage over juni. Dat komt neer op een groei van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. In de maand juni alleen werd een omzet behaald van 207,87 miljard Nieuwe Taiwanese dollars, ongeveer 5,87 miljard euro, een groei van 32,9 procent ten opzichte van juni 2023.

De groei is veel hoger dan wat analisten verwacht hadden, weet The Register. Origineel werd voor het tweede kwartaal een omzet tussen de 19,6 miljard en 20,4 miljard dollar verwacht, maar waarschijnlijk komt die nu uit op 20,7 miljard dollar. TSMC moet nog een volledig rapport over het tweede kwartaal van 2024 aanleveren.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-07-2024 15:24
26 • submitter: wildhagen

12-07-2024 • 15:24

26

Submitter: wildhagen

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Reacties (26)

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LaZyGolfer 13 juli 2024 12:51
Persoonlijk denk ik dat het gaat/moet blijven. Het gaat nog best wel wat werkzaamheden kunnen vervangen. En daar moeten we op insteken gezien de vergrijzing kan AI helpen om behoorlijk wat taken over te nemen. Veel bedrijven zijn daar nog niet of onvoldoende mee bezig. Maar als de markt de kant en klare oplossingen gaat bieden kan het heel snel gaan. Even een aantal voorbeelden waar ik denk dit heel snel kan gaan (en nog niet eens zozeer IT markt):

- Planningssystemen
- Salaris / Fin administratie
- Klantenservice

Gebeurd in mindere mate al maar als het niveau wat omhoog gaat dan kan het snel gaan. Robotisering is hierin het begin en nu met AI workflows gaat dit nog beter. Ik ben in ieder geval ontzettend benieuwd hoe zicht dit de komende 5-10 jaar gaat ontwikkelen.
nullbyte @LaZyGolfer14 juli 2024 11:23
Het gaat wel blijven maar LLM zijn overhyped. Het gaat even duren voordat de realisatie er is dat verdere investeringen in deze hardware op het niveau dat nu plaatsvind weggegooid geld is.
Ik ben in ieder geval ontzettend benieuwd hoe zicht dit de komende 5-10 jaar gaat ontwikkelen.
LLM zijn LLM ze hebben een dataset nodig om getrained te worden, ze bedenken niets nieuws, Iets dat een mens wel kan. En ze verkopen af en toe enorme onzin (hallucinatie) . Indrukwekkend voor voor wat het is, het zijn algoritmes. De eerste iPhone was ook indrukwekkend, nu 17 jaar later zijn smartphones nog steeds de zelfde platte dunne devices, de hardware is beter, ze zijn sneller maar het principe is het zelfde. Tenzij er een compleet nieuwe doorbraak komt voor iets anders dan narrow AI zal deze hype wegvloeien, net zoals big data en crypto's.

Veel bedrijven hebben nu de Nvidia hardware aangeschaft puur om aan de hype mee te doen, bang om de boot te missen maar zonder eigenlijk een echte usecase te hebben.

De realisatie geld weg te smijten laat nog even op zich wachten. Dan is het plop...

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 13:42]

_Peter_ @LaZyGolfer28 juli 2024 18:26
Als ik zie hoe nutteloos die Indiërs zijn bij amazon kan het niet snel genoeg gebeuren. Outsourcing van customer support is 3x niks.
bbstreams 12 juli 2024 16:08
AI kan alleen een succes worden als de stroom markt veranderd, betalen per kilowatt is niet langer houdbaar. AI projecten die het lang uithouden draaien op solar en steeds meer op donker stroom, wat dus buitenom de energiemarkt gaat.
kami124 @bbstreams12 juli 2024 19:01
Wat is donker stroom?
MoneyThrill @bbstreams13 juli 2024 12:58
Sorry, maar donker stroom ken ik OOK niet
roelst1 @BlaDeKke12 juli 2024 15:57
Ik betwijfel het. AI is wel degelijk "the next big thing" in tech en ik zie het in de nabije toekomst ook niet snel verdwijnen of vervangen worden. Sterker nog: het wordt waarschijnlijk alleen maar groter. Specifiek het Nvidia aandeel zou best hard kunnen zakken als er een goede concurrent opduikt, maar AI in het algemeen gaat voorlopig niet "barsten".
BlaDeKke @roelst112 juli 2024 16:05
Dat zou de sector graag willen. Ik gebruik hier en daar wat chatgpt. Maar of dat al die miljarden waard was, lijkt me straf. Er is zoveel geld naartoe gesmeten omdat men dacht dat met genoeg data en rekenkracht je vanzelf op een AGI uitkomt, of toch dichtbij. Maar het is ondertussen duidelijk dat dat niet het geval is.

Tegelijk zijn al die AI producten naarstig opzoek naar een probleem om op te lossen. Enterprise waar het grote geld zit moet niets hebben van AI, vele blokkeren alle toegang tot AI producten omdat ze bang zijn dat bedrijfsgeheimen lekken.

Ik denk echt dat men met al die miljarden een kat in een zak heeft gekocht. Ondertussen leunt de hele S&P500 op Nvidia. Had je 1€ aandelen van Nvidia 5 jaar geleden, dan zijn die nu 2940 30€ waard (wat nog altijd gek is). Ik bedoel, eeeuh. Veel bedrijven in de tech sector leunen op elkaar.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:42]

roelst1 @BlaDeKke12 juli 2024 16:47
Ik gebruik hier en daar wat chatgpt. Maar of dat al die miljarden waard was, lijkt me straf.
Een anekdotisch voorbeeld is natuurlijk geen goede indicatie van wat er wereldwijd gebeurt. Ik zie precies het tegenovergestelde om mij heen: iedereen van office manager tot software engineer gebruikt AI. Of dat nou is om een leuke poster te ontwerpen, of om een stuk code efficiënter maken, het werkt vrijwel altijd productiviteit verhogend.
Enterprise waar het grote geld zit moet niets hebben van AI, vele blokkeren alle toegang tot AI producten omdat ze bang zijn dat bedrijfsgeheimen lekken.
Ja en nee. Ja ze zijn bang om bedrijfsgeheimen te lekken en blokkeren daarom toegang tot externe AI, maar ik weet in ieder geval van twee enorme klanten dat ze intern hun eigen AI gaan runnen.
Had je 1€ aandelen van Nvidia 5 jaar geleden, dan zijn die nu 2940€ waard.
Onzin. Het Nvidia aandeel is in de afgelopen vijf jaar ongeveer 3000% gestegen. Dat is een factor 30, niet een factor 3000. Wie dus vijf jaar geleden 1 euro heeft geïnvesteerd, heeft nu 30 euro. Dat is nog steeds een absurde return on investment, maar scheelt toch een factor 100 met jouw cijfers.
BlaDeKke @roelst112 juli 2024 22:50
Ja. Je hebt wel een aantal punten. We zullen zien. Only time can tell. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er op de beurs nog een grote correctie gaat volgen.

Maar, de popcorn staat alvast klaar :+

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:42]

Blokmeister
@BlaDeKke12 juli 2024 16:55
Ik weet niet hoor. Ik ben een natuurkundige maar klop voor mijn werk als thuis erg veel code. Veel Python, maar ook configuratie voor Home Assistant en ESPHome. Die 20 euro die ik per maand betaal aan OpenAI betaalt zich eigenlijk binnen een dag terug. Ik ben geen held met Python, maar kan nu met hulp van ChatGPT binnen een half uur een supergelikt dataverwerkingsscript in elkaar zetten, terwijl ik ook nog wat leer over andere methodes om zo'n probleem aan te vliegen.

Ook thuis heb ik het idee dat er zoveel ontsloten wordt. Ik schrijf zo even een bash script dat op mijn NAS draait, waarmee data wordt verstuurd naar Home Assistant, waar het mooi geplot wordt. Dingen die ik voorheen nooit zou kunnen. Laatst mijn eerste pull request op Github geaccepteerd gekregen doordat ChatGPT mij feilloos door het proces gidst. Nu draag ik ook bij aan een opensourceproject van iemand anders. Hoe vet is dat?

Oja, en ook een ChatGPT gevraagd om advies over een upgrade voor mijn analoge spiegelreflexcamera omdat ik daar echt niet genoeg in zit om te weten wat nou echt een beter model is dan mijn huidige camera. Zelfs het dubbele bedrag zou ik zo aftikken.
BlaDeKke @Blokmeister12 juli 2024 22:53
Same here. Ik betaal ook voor OpenAI. Ik gebruik het regelmatig. Maar ik weet niet of dat de lading dekt voor de investering. Wij zijn absoluut niet de norm.

En je laatste alinea. Als je genoeg weet van een vakgebied dat je hallucinaties kan herkennen, oké. Maar ga nog een stukje verder en je kan evengoed int zak gezet worden door gpt.
Blokmeister
@BlaDeKke13 juli 2024 09:18
Dat klopt ook. Je moet altijd op je hoede zijn. Laatst een heel natuurkundig model opgezet met behulp van ChatGPT, maar ik snapte niet wat eruit kwam. Dat kon niet correct zijn. Uiteindelijk bleek dat ik een cruciaal onderdeel had gemist. Maar zelfs met dat meegenomen heb ik uiteindelijk een berekeningsmethode gebruikt waar ik zelf niet op was gekomen, en heb ik ook weer wat geleerd.

Maar als ik in dit geval niet wist hoe de uitkomst er ongeveer uit had moeten zien, dan had ik de hallucinatie geloofd.
BlaDeKke @Blokmeister13 juli 2024 10:45
Telkens ik chatgpt gebruik leer ik hopen bij. Je krijgt nieuwe methodes, je krijgt benamingen die je kan gebruiken om op te zoeken, enzovoort. Ik vind het fantastisch dat men 100e miljarden heeft geïnvesteerd om mijn werk een beetje makkelijker te maken.
Leemeijer @Blokmeister13 juli 2024 06:14
Maar weet je dan nog precies wat je doet. Ja het is sneller en ja misschien is het beter. Maar als je over de werking niet meer precies weet hoe het werkt, is het dan nog veilig?
Blokmeister
@Leemeijer13 juli 2024 09:08
Daar heb je natuurlijk wel een punt. Gelukkig kan ik wel python en bash lezen, dus snap ik zelf wel ongeveer wat de code doet. Het is dus niet zo dat ik in een black box zit te werken. Daarbij komt ook dat ik door het gebruik van ChatGPT ook steeds meer leer over die programmeertalen, wat er dus voor zorgt dat ik het ook steeds beter kan lezen. Dat betekent dat AI ook kan helpen om te doorgronden wat je terugkrijgt.

Dit is natuurlijk in het scenario dat je AI gebruikt om bijvoorbeeld code te schrijven en het hebt over het doorgronden van de code die terugkomt. Je weet natuurlijk niet wat er onder de motorkap gebeurt om jou die code te serveren.
jurgen1976 @Blokmeister13 juli 2024 21:57
Pro tip: kijk eens naar codebuddy als je voor coderen nu al veel gebruik maakt van chatgtp dan gaat dat nog een stuk beter en eenvoudiger.

Voor vscode is nu een beta uit, via discord kan je toegang tot de beta aanvragen.

Ik ben er nu weekje mee aan het spelen en echt onder de indruk van resultaat

codebuddy.ca
ThomasBaas @roelst112 juli 2024 16:42
Omdat iets next big thing is betekent niet dat de waardering enorm overgewaardeerd zijn

Er zit nog een gat van 125 miljard aan uitgaves en dat moet ook terug verdient worden..

Internet was ook the next big thing, EVs waren ook the next big thing, beide hebben -90% marktwaarde zien gebeuren over de gehele linie... dat gaat ook wel even met AI gebeuren

Op lang termijn, sure dan zijn er wel winnaars en zullen er wel goede business models uit voortkomen, maar op dit moment ook zware hype.
MoneyThrill @roelst113 juli 2024 13:10
Hallo, dan denk ik niet dat u weet wat AI intelligentie betekent vr economie. Bv. Om menselijk genoom (Dna, Rna, helix) te doorgronden waren 2 à 3 dagen nodig i p v 14 jaar dank zij patroon herkenning in "Black Boxes ". Ook in Pharmaceuticals (uitvinden nieuwe medicijnen en controle), Agriculture, havendistributie beheer, recognitie systemen in vele bedrijven. Ook auto's vnl Tesla (automatische AI updaten, bv lampen gaan ene helft van lamp dimmen en richten straal naar zijkant baan voor beter zicht ect ). Ook gsm em computers zullen andere mogelijkheden hebben. Huisbewaking etc ....
Maar de grootste evolutie zou wel kunnen zijn automatische herkenning van inwendige ziekten die menselijk oog nog niet kan opmerken of definiëren, daarvoor zijn sterke GPU’S nodig van Nvidia?

[Reactie gewijzigd door MoneyThrill op 22 juli 2024 13:42]

rare-Quark @MoneyThrill13 juli 2024 16:43
Tesla en self driving is een mooi voorbeeld. De beeldherkenning ging heel snel en Musk maakte de belofte dat het er volgend jaar is. Dat duur nu al een 10 jaar ongeveer en de voortgang gaat juist steeds een klein beetje trager.

EV’s maken of iphone’s kon ook al sinds de jaren 90, maar pas bij de Lithium ontwikkeling met kosten reductie of het capacitieve scherm (geen styles of keyboard) met ARM werd het pas echt haalbaar in 2020 - 2010.

Ik denk dat het er wel komt, maar het kan zomaar nog een flop (de gehele waarde van Tesla is hierop gebaseerd) en nog een herstart kosten; 10-20 jaar. Vele andere AI toepassingen staan nog in de kinderschoenen en je hebt nog geen idee welke roadblocks je tegenkomt.
tweakuwe @roelst112 juli 2024 16:00
Dat AI here to stay is betekend niet dat er geen bel kan knappen. Denk aan de dot com bubbel, het internet ging er niet minder hard door toen die bubbel klapte.
roelst1 @tweakuwe12 juli 2024 17:04
Ik betwijfel of je de huidige situatie kunt vergelijken met de dotcom bubbel. Bij de dotcom bubbel werden er aandelen voor absurde bedragen gekocht van ontzettend veel internet bedrijven ongeacht hun financiële situate. Hierdoor steeg de hele NASDAQ in vijf jaar tijd met ongeveer 625%. Kijken we naar AI, dan gaan de investeringen naar een handje vol bedrijven, waarvan Nvidia het bekendste voorbeeld is met enorm sterke financiële cijfers. De NASDAQ zelf stijgt weliswaar flink, maar kijken we weer naar de afgelopen vijf jaar, dan komt het niet eens in de buurt van wat er gebeurde met de dotcom bubbel. Van 2019 tot nu is de stijging "slechts" 125%.

Kijken we naar een kortere periode vlak voor de dotcom bubbel knapte, dan verdubbelde de NASDAQ waarde in nog geen half jaar. In de afgelopen zes jaar daarentegen, steeg de NASDAQ met 23%.
Ludewig @roelst112 juli 2024 17:18
Ik betwijfel het. AI is wel degelijk "the next big thing" in tech en ik zie het in de nabije toekomst ook niet snel verdwijnen of vervangen worden.
De commercialisering van het Internet was ook een blijvertje, maar desondanks was er toch een Internetbubbel die barstte.

Wat je bij nieuwe technologie vaak ziet is dat investeerders geen idee hebben wat echt een succes gaat worden en met geld gaan strooien. Maar dan blijkt na verloop van tijd dat veel van die investeringen nooit wat gaan worden, of in elk geval geen superwinsten gaan opleveren. Dan worden de investeerders plotseling heel kritisch en gaan veel bedrijven failliet. De bedrijven die wel een goede business case hebben blijven dan over.

En bij AI wordt er op dit moment wel massaal geld uitgegeven, maar ik zie nog weinig bedrijven die er winst mee maken (behalve de hardware-verkopers). Dat kan niet oneindig zo doorgaan. Op een gegeven moment moet er een schifting gemaakt worden, waarbij bedrijven met slechte ideeën failliet gaan of hun projecten stopzetten.
nullbyte @roelst114 juli 2024 11:33
Als iemand die vrij veel AI gebruikt, het zijn LLM. Algoritmes, niets meer, niets minder. Er is geen I van Intelligence, er wordt niet gedacht. Het is het herkauwen van een dataset. Indrukwekkend en zeker nuttig, maar niet meer dan dat.

Deze hardware is veelal aangekocht om mee te drijven op de hype, zonder echt een use case te hebben. The fear of missing out.

Net als big data en crypto zal het blijven als uitstekend hulpmiddel, maar LLM zijn minder groot als dat Jjen hsun huang ons wil laten geloven. Logisch want Jensen wil die dingen verkopen.
LLM verhouden zich to General AI als een IC tot quantum computing. Met andere woorden, general AI is geen logische evolutie van LLM. En LLM gaan programmeurs niet op korte termijn vervangen.

Tenzij er een compleet nieuw doorbraak komt op gebied van General AI is idd wachten op de plop zoals de dot-com bubble, big data en crypto.

Geschiedenis herhaalt zichzelf, what does up, etc, etc.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 13:42]

punishedbrains @BlaDeKke12 juli 2024 16:33
Dat denk ik niet, wel het deel van de implementaties die nu vaak in het nieuws komen, maar AI in het algemeen wordt steeds meer gebruikt in gewoon professionele omgevingen, denk bijv. aan herkennen van kanker in scans etc. Het heeft met de juiste training erg veel potentieel. Wat denk ik wel af gaat nemen of slechts in een paar systemen wel blijvend is, is wat je nu ziet in telefoons e.d.

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