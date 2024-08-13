Gerucht: Nvidia brengt RTX 4070 met langzamer GDDR6-geheugen op 20 augustus uit

Het nieuwe Nvidia GeForce RTX 4070-model verschijnt mogelijk later deze maand. Dat claimt het Chinese Board Channels. De nieuwe variant krijgt GDDR6-geheugen, terwijl de huidige RTX 4070 over GDDR6X-vram beschikt.

Volgens bronnen van Board Channels komt de nieuwe RTX 4070-variant vanaf 20 augustus beschikbaar, merkte VideoCardz op. Het is echter niet duidelijk of dat een concrete releasedatum betreft of de datum vanaf wanneer de nieuwe videokaarten langzaam in de verkoop gaan.

De gpu krijgt dezelfde specificaties als het huidige model, maar wordt voorzien van GDDR6-geheugen met snelheden tot 20Gbit/s. De reguliere RTX 4070, die Nvidia vorig jaar uitbracht, beschikt over GDDR6X-geheugen op 21Gbit/s. Dat komt neer op een afname van ongeveer 4,7 procent in geheugensnelheid. Volgens boardpartners zijn de prestaties in de praktijk vergelijkbaar, schrijft VideoCardz.

Het is niet bekend of Nvidia de nieuwe RTX 4070-variant officieel gaat aankondigen of dat deze zonder aankondiging beschikbaar komt. Het model lijkt wereldwijd beschikbaar te komen. Eerder verschenen beelden van de refresh op VideoCardz. Dat betrof een model van videokaartenfabrikant Galax, dat nagenoeg identiek lijkt aan de huidige 4070 van dat bedrijf.