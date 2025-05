Nvidia stelt datacenter-gpu B200 mogelijk uit naar 2025 door designproblemen

Nvidia heeft de leveringen van zijn volgende AI-videokaart voor datacenters, de B200, uitgesteld. Dat meldt The Information op basis van ingewijden. Het bedrijf kwam naar verluidt 'designproblemen' op het spoor.

Nvidia zou zijn B200-chip later dit jaar willen uitbrengen, maar heeft de release 'met minstens drie maanden' uitgesteld, zeggen twee bronnen aan The Information. Dat zou betekenen dat de grootschalige leveringen op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2025 plaats kunnen vinden. Nvidia neemt dit besluit vanwege 'designfouten die ongebruikelijk laat in het productieproces werden ontdekt', maar daar wordt in het artikel niet verder op ingegaan. Volgens de ingewijden is Nvidia momenteel bezig met proefproductieruns om achter de oorzaak van de problemen te komen.

De chipfabrikant zou zijn klanten deze week op de hoogte hebben gesteld van het uitstel. Volgens The Information kan dit besluit ook impact hebben op grote techbedrijven als Meta, Google en Microsoft. Zij zouden gezamenlijk tientallen miljarden dollars aan B200-gpu's hebben besteld. De bedrijven willen deze chips gebruiken om hun geavanceerde AI-modellen te trainen. Een woordvoerder van Nvidia zegt tegen The Verge dat het nog steeds het plan is om de productie van de chip in de tweede helft van 2024 op te voeren, maar wil verder niet op het gerucht reageren.

De Blackwell-datacenterchip werd afgelopen maart aangekondigd. De B200 telt 208 miljard transistors en bestaat uit twee twee verbonden gpu-chiplets (B100). De AI-gpu zou tot tweeënhalf keer sneller zijn dan zijn voorganger, de H100, maar veel minder energie verbruiken. Door de sterk toegenomen vraag naar AI-toepassingen werd Nvidia in juni voor enige tijd het waardevolste bedrijf ter wereld.