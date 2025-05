'Nvidia scrapete YouTube- en Netflix-video's om AI te trainen'

Nvidia zou in het geheim grote hoeveelheden YouTube-data verzameld hebben om zijn AI-modellen te trainen. Dat zegt de website 404 Media aan de hand van uitgelekte documenten. Dit gebeurde naar verluidt zonder toestemming van YouTube of de videomakers.

In mails die 404 Media kon inzien, spreekt een hooggeplaatste Nvidia-functionaris van een ‘videodatafabriek die per dag een visuele ervaring ter waarde van een mensenleven aan trainingsgegevens kan opleveren.’ De verzamelde data werd gebruikt voor diverse projecten, zoals de ontwikkeling van algoritmen voor zelfrijdende auto’s en digitale avatars. Nvidia paste tactieken toe om detectie te vermijden, bijvoorbeeld door virtuele machines te gebruiken met veranderende IP-adressen. Ondanks interne zorgen over de legaliteit en ethiek keurde het management van Nvidia deze aanpak goed. Aan 404 Media verklaarde Nvidia dat zijn AI-trainingspraktijken 'volledig in overeenstemming zijn met de letter en de geest van de auteursrechtwetgeving'.