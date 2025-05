'Amerikaanse overheid doet onderzoek naar monopolie Nvidia op AI-markt'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is twee verschillende onderzoeken gestart naar Nvidia, schrijven Politico en The Information op basis van interne bronnen. Het techbedrijf zou een mogelijk monopolie hebben op de AI-markt.

Het eerste onderzoek zou zich richten op de recente overname van de Israëlische AI-start-up Run:ai door Nvidia eind april, schrijft Politico. Die zou voor Run:ai, dat zich specialiseert in gpu-managementsoftware, omgerekend 700 miljoen euro hebben betaald. De start-up werkte al sinds 2020 samen met Nvidia.

Het tweede onderzoek zou zijn ingesteld naar aanleiding van klachten van Nvidia's concurrenten, schrijft The Information. Er wordt onderzocht of Nvidia misbruik heeft gemaakt van zijn dominante marktpositie door onder meer cloudproviders onder druk te zetten om zijn producten te kopen. Ook wordt gekeken naar beweringen dat Nvidia meer kosten in rekening brengt bij klanten in de netwerkapparatuurmarkt als ze ervoor kiezen om AI-chips te kopen van concurrerende bedrijven zoals AMD en Intel.

Het ministerie van Justitie heeft de onderzoeken nog niet bevestigd. Nvidia zegt tegen Politico dat het zich 'aan alle wetten houdt' en dat het 'alle informatie zal verstrekken die de toezichthouders nodig hebben'.