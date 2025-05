AMD wil AI-cloudsysteembouwer ZT Systems overnemen voor 4,4 miljard euro

AMD wil ZT Systems overnemen. ZT Systems maakt onder meer dataclusters voor AI-bedrijven. AMD wil met de overname sneller AI-gpu's kunnen testen en uitrollen bij grote cloudbedrijven, om er zo meer te kunnen verkopen.

ZT Systems maakt cloudcomputersystemen die onder meer voor kunstmatige intelligentie worden ingezet. AMD zegt het bedrijf te willen overnemen om zo sneller AI-systemen te kunnen ontwikkelen en uitrollen. AMD wil omgerekend 4,4 miljard euro betalen voor ZT Systems en verwacht dat de overname in de eerste helft van volgend jaar rond is. ZT Systems is al ruim vijftien jaar actief en heeft een jaarlijkse omzet van zo'n tien miljard dollar.

Behalve met cloudcomputersystemen is het bedrijf actief op de bredere servermarkt, maar AMD zegt tegen Reuters die tak te willen afstoten. Het bedrijf wil namelijk niet concurreren met bedrijven als Super Micro Computer, zegt AMD's ceo Lisa Su. ZT Systems heeft nu zo'n 2500 werknemers. AMD wil zo'n 1000 van hen behouden. Er is nog geen koper gevonden voor ZT Systems' servertak.

Met de overname wil AMD directer kunnen concurreren met Nvidia. Dit bedrijf levert al complete datacentersystemen voor AI-toepassingen en verdient hier steeds meer aan. Ook AMD's datacenterdivisie levert steeds meer op, maar het bedrijf blijft hiermee nog wel achter bij Nvidia.