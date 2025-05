Alienware-27"-monitor met 4k en 180Hz of 1080p en 360Hz kost 620 euro

Dell-merk Alienware heeft de Dual Resolution Gaming Monitor aangekondigd, een 27"-4k-monitor die 180Hz aankan bij een 4k-resolutie, of 360Hz bij een 1080p-resolutie. Het beeldscherm kost 620 euro en is vanaf 15 september te koop in België en Nederland.

De AW2725QF-monitor kan vier pixels samenvoegen tot één pixel, waardoor de verversingssnelheid bij 1920x1080 pixels wordt verdubbeld tot 360Hz. Bij 3840x2160 pixels is de verversingssnelheid 180Hz. Het beeldscherm is daardoor volgens Dell geschikt voor 'multigenregamers', die bijvoorbeeld rpg's en avonturengames met hogere resolutie willen spelen, maar bij shooters en competitieve games juist met hogere verversingssnelheid willen gamen. ASUS kwam eerder dit jaar met een vergelijkbaar concept bij een 32"-monitor, met 240Hz op 4k of 480Hz op 1080p.

Gebruikers kunnen met een knop op de Alienware kiezen of ze de hogere resolutie of juist de hogere verversingssnelheid willen. Verder ondersteunt de monitor 95 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum, is er Dolby Vision- en VESA DisplayHDR 600-certificering en kan de monitor overweg met Nvidia G-SYNC en VESA AdaptiveSync. De grijs-naar-grijstijd is 0,5ms en de maximale typische helderheid is 400cd/m². Het ips-scherm is edgelit en heeft een contrast van 1000:1. De Alienware heeft twee HDMI 2.1-poorten en een DisplayPort 1.4-aansluiting.