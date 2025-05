MSI en ASUS tonen dualmode-lcd-schermen op gamescom

MSI en ASUS tonen beide op de gamescom in Keulen lcd-monitors met 'dual mode'. Die schermen laten naar keuze 4k-beeld zien, of 1080p-beeld met de dubbele refreshrate. De MSI-monitor heeft een kromming.

De ASUS ROG Strix XG27UCG werd in mei aangekondigd als de eerste dualmode-lcd-monitor. Het is een 27"-monitor met 3840x2160-resolutie. Via een sneltoets schakelt de monitor tussen 160Hz-weergave op 4k en 320Hz op de 1920x1080-resolutie. Dat zijn iets lagere refreshrates dan op de vergelijkbare Alienware AW2725QF, die tussen 180Hz en 360Hz schakelt. Eerdere 32" 4k-woledschermen zoals de ASUS ROG Swift PG32UCDP switchen tussen 240Hz en 480Hz.

De MSI MAG 321CUPDF zou op zijn beurt de eerste dualmode-monitor met een kromming zijn. Het met 1500R gekromde scherm heeft een 32"-diagonaal en maakt gebruik van een VA-paneel. De MAG 321CUPDF schakelt net als de ASUS ROG Strix XG27UCG tussen 3840x2160 pixels bij 160Hz en 1920x1080 pixels bij 320Hz.

ASUS ROG Strix XG27UCG (links) en MSI MAG 321CUPDF

Het 'Fast ips'-paneel van de XG27UCG heeft volgens ASUS een responstijd van 1ms gray-to-gray. Het 'Rapid VA'-paneel van de MSI MAG 321CUPDF zou zelfs een minimale responstijd van 0,5ms hebben. De XG27UCG heeft tevens een motionblurreductionfunctie die kan werken in combinatie met een variabele refreshrate, wat ASUS 'ELMB Sync' noemt.

De ASUS ROG Strix XG27UCG biedt een contrast van 1000:1 en 95 procent DCI-P3-dekking. Voor de MAG 321CUPDF zijn deze details nog niet bekend, maar vanwege het VA-paneel is het contrast waarschijnlijk hoger. Beide schermen hebben een Vesa DisplayHDR 400-keurmerk. De ASUS XG27UCG is bovendien VESA AdaptiveSync- en G-SYNC-compatible-gecertificeerd.

Het ASUS-scherm heeft een DisplayPort 1.4- en een HDMI 2.1-poort. Ook is er een USB-C-poort met 15W power delivery, wat niet genoeg is voor een laptop. Het MSI-scherm heeft een extra HDMI 2.1-poort en verder dezelfde aansluitingen.

De 1080p-modus van beide schermen toont vier pixels als één pixel, wat een scherpe maar kartelige weergave oplevert. Links de 1080p-weergave, rechts 4k.

ASUS zegt dat de XG27UCG in het vierde kwartaal beschikbaar komt voor 529 euro, honderd euro minder dan de Alienware AW2725QF, die volgende maand al in de winkels ligt. De MSI MAG 321CUPDF zal in de Benelux 649 euro kosten en komt hier pas begin volgend jaar uit.