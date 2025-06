Nieuwe 32"-QD-oledmonitor van MSI bevat 80Gbit/s DisplayPort 2.1-aansluiting

MSI komt met de MPG 322URX. De monitor beschikt over een 32”-QD-oledpaneel met 4k-resolutie, 240Hz-verversingssnelheid en een maximale piekhelderheid van 1000 cd/m². Er zijn twee HDMI 2.1-poorten, een USB-C-aansluiting met 98W-powerdelivery en een 80Gbit/s-DisplayPort 2.1-aansluiting.

De MPG 322URX heeft volgens MSI een standaard maximale helderheid van 250 cd/m² en een contrast ratio van 1.500.000:1. Het 16:9-scherm krijgt een DisplayHDR True Black 400-certificering mee en ondersteunt 10bit-kleuren. De display heeft een responstijd van 0,03 milliseconde. De MPG 322URX kan 98 procent van de AdobeRGB-kleurruimte weergeven, 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte en 138 procent van de sRGB-kleurruimte.

Het model beschikt naast de bovenvermelde poorten ook over twee USB-A-poorten en een enkele USB-B-aansluiting. Er is een 100x100mm-VESA-aansluiting aanwezig. MSI heeft een kvm-switch in het apparaat ingebouwd. MSI heeft de MPG 322URX met software uitgerust waardoor het risico op burn-in zou moeten afnemen: Pixel Shift, Panel Protect en Static Screen Detection. Er is ook Multi Logo Detection, Taskbar Detection en de zogenaamde Boundary Detection. Het scherm beschikt niet over een actief koelsysteem, maar een aangepaste heatsink die de warmteafvoer voor zijn rekening moet nemen. De gamingmonitor zou volgens VideoCardz voor ongeveer 8499 yuan te koop zijn. Dat is op het moment van schrijven ongeveer 1112 euro.