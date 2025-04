MSI introduceert drie QD-oledmonitoren waarvan een 49”-exemplaar met 1800R-curve

MSI introduceert drie QD-oledmonitoren. De MGP 271QRX is een 27”-monitor met een 1440p-resolutie. De MPG 321URX is een 32”-monitor en kreeg een 2160p-resolutie mee. De MGP 491CQP is een 49”-ultrawidemonitor met een 1800R-kromming en een resolutie van 5120x1440 pixels.

De MGP 271QRX is een vlakke QD-oledmonitor met een 26,5”-paneel, een resolutie van 2560x1440 pixels en een beeldverhouding van 16 op 9. Het toestel heeft volgens MSI een responstijd van 0,03 milliseconde en kan 1,07 miljard verschillende kleuren weergeven. Het is niet duidelijk welke kleurruimtes de monitor ondersteunt. De 27”-monitor ondersteunt 10bit-kleuren, kreeg een DisplayHDR True Black 400-certificering mee en heeft een verversingssnelheid van 360Hz.

De MPG 321URX is ook een vlakke QD-oledmonitor. Het 31,5”-paneel heeft een resolutie van 3840x2160 pixels. De beeldverhouding is eveneens 16 op 9 en de monitor heeft ook een responstijd van 0,03 milliseconden. Het scherm kan ook 1,07 miljard kleuren weergeven, al is het niet duidelijk welke kleurruimtes de monitor zal ondersteunen. De monitor biedt ondersteuning voor 10bit-kleuren en beschikt ook over een True Black 400-certificering. De verversingssnelheid bedraagt 240Hz.

MSI introduceert ook de MGP 491CQP. Het betreft een 49”-ultrawidemonitor met een kromming van 1800R. Dat betekent dat de curve overeenkomt met die van een cirkel met een straal van 1800mm. De beeldverhouding van deze monitor bedraagt 32 op 9 en het toestel heeft een responstijd van 0,03 milliseconde. Het paneel kan 1,07 miljard kleuren weergeven, maar het is niet duidelijk welke kleurruimtes er ondersteund worden. Deze 49”-monitor biedt ondersteuning voor 10bit-kleuren, DisplayHDR True Black 400 en heeft een verversingssnelheid van 144Hz.

MSI heeft technologie in de QD-oledmonitoren ingebouwd waardoor de kans op burn-in minder groot zou worden. Die tech heet MSI OLED Care 2.0. De monitoren beschikken niet over actieve koeling. De fabrikant meent dat er gebruik wordt gemaakt van onder andere grafeen om warmte af te voeren. Het is op het moment van schrijven niet duidelijk wanneer deze QD-oledmonitoren op de markt zullen komen en hoeveel ze zullen kosten.