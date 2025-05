MSI introduceert 34”-QD-oledmonitor met 175Hz-refreshrate

MSI introduceert de MAG 341CQP. Het betreft een 34”-monitor met QD-oledtechnologie en een resolutie van 3440x1440 pixels. Het scherm heeft een 1800R-kromming, een beeldverhouding van 21:9 en een refreshrate van 175Hz. Het is niet duidelijk hoeveel de monitor moet kosten.

MSI meldt dat de MAG 341CQP een maximale piekhelderheid van 1000cd/m² ondersteunt. Het scherm heeft ook een VESA DisplayHDR True Black 400-certificering op zak. Het paneel beschikt over een responstijd van 0,03ms en ondersteunt 10bit-kleuren, wat betekent dat het 1,07 miljard kleurgradaties kan weergeven. De monitor biedt ook ondersteuning voor vrr en beschikt over KVM-functionaliteit.

De MAG 341CQP beschikt volgens MSI over twee HDMI 2.1-aansluitingen en een DisplayPort 1.4-poort. Er is ook een USB-C-poort aanwezig, een USB-B-poort en twee USB-A-aansluitingen. De USB-C-aansluiting ondersteunt niet alleen beeldweergave, maar ook stroomtoevoer tot 15W.

MSI heeft software in de monitor ingebouwd waardoor het paneel beter beschermd zou moeten zijn tegen burn-in. Het bedrijf vermeldt bijvoorbeeld boundry detection. Deze software zorgt ervoor dat de helderheid van randen rondom vensters wordt verminderd na een bepaald aantal seconden. Via taskbar detection wordt de helderheid van de taakbalk dan weer verminderd. Dankzij het gebruik van grafeen zou de warmte makkelijker afgevoerd kunnen worden. Hierdoor hoeft de monitor volgens MSI niet uitgerust te worden met een actief koelingssysteem. MSI meldt dat de MAG 341CQP vanaf eind januari beschikbaar is. Het is nog niet duidelijk hoeveel de monitor zal kosten.