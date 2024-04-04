MSI bevestigt ontwerpfout Z790 Tomahawk WIFI die kapotte chipset kon veroorzaken

MSI heeft bevestigd dat een ontwerpfout in de heatsinks van sommige van zijn Z790 Tomahawk WIFI-moederborden de chipset kon 'breken'. Volgens de fabrikant gebeurde dat bij 'een beperkt aantal' moederborden. MSI vervangt de moederborden van getroffen gebruikers.

MSI bevestigt het bestaan van de ontwerpfout in sommige Z790 Tomahawk WIFI-moederborden op sociale media. "We hebben ontdekt dat een minderheid van de units te maken kan krijgen met niet-functionele [chipset], wat kan leiden tot moederborden die bij aflevering direct niet werken", meldt het bedrijf in een verklaring.

De fabrikant zegt dat het ontwerp van een schroef voor de chipsetheatsink de problemen veroorzaakte. "Een gereviseerd ontwerp van die schroef is geïmplementeerd in onze productie en de bekende incidenten zijn opgelost", aldus MSI. Klanten worden daarnaast aangeraden om contact op te nemen met de klantenservice indien hun moederbord een defecte chipset heeft.

De verklaring van MSI volgt op meldingen van kapotte chipsets op sociale media. De eerste berichten daarover verschenen zeker negen maanden geleden al, schrijft Tom's Hardware. MSI bevestigt alleen dat het probleem zich kan voordoen op de Z790 Tomahawk WIFI-moederborden. De fabrikant rept niet over problemen met eventuele andere modellen en zegt ook niet hoeveel moederborden precies zijn getroffen.

YouTube-kanaal Joshi Repair publiceerde eind maart een video over het probleem met de Z790 Tomahawk WIFI.