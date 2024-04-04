MSI bevestigt ontwerpfout Z790 Tomahawk WIFI die kapotte chipset kon veroorzaken

MSI heeft bevestigd dat een ontwerpfout in de heatsinks van sommige van zijn Z790 Tomahawk WIFI-moederborden de chipset kon 'breken'. Volgens de fabrikant gebeurde dat bij 'een beperkt aantal' moederborden. MSI vervangt de moederborden van getroffen gebruikers.

MSI bevestigt het bestaan van de ontwerpfout in sommige Z790 Tomahawk WIFI-moederborden op sociale media. "We hebben ontdekt dat een minderheid van de units te maken kan krijgen met niet-functionele [chipset], wat kan leiden tot moederborden die bij aflevering direct niet werken", meldt het bedrijf in een verklaring.

De fabrikant zegt dat het ontwerp van een schroef voor de chipsetheatsink de problemen veroorzaakte. "Een gereviseerd ontwerp van die schroef is geïmplementeerd in onze productie en de bekende incidenten zijn opgelost", aldus MSI. Klanten worden daarnaast aangeraden om contact op te nemen met de klantenservice indien hun moederbord een defecte chipset heeft.

De verklaring van MSI volgt op meldingen van kapotte chipsets op sociale media. De eerste berichten daarover verschenen zeker negen maanden geleden al, schrijft Tom's Hardware. MSI bevestigt alleen dat het probleem zich kan voordoen op de Z790 Tomahawk WIFI-moederborden. De fabrikant rept niet over problemen met eventuele andere modellen en zegt ook niet hoeveel moederborden precies zijn getroffen.

YouTube-kanaal Joshi Repair publiceerde eind maart een video over het probleem met de Z790 Tomahawk WIFI.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-04-2024 15:07
25 • submitter: MineTurtle

04-04-2024 • 15:07

25

Submitter: MineTurtle

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MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI

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Reacties (25)

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LigeTRy 4 april 2024 15:23
Zelf heb ik dit Moederbord en schrok een beetje dat er geen manier was om het issue te identificeren op basis van serienummer.

Maar zoals MSI in de reddit reacties schrijft:
The situation we found is the board is DOA. If your board is working for a while, is not impacted by this issue.
JDx @LigeTRy4 april 2024 15:41
Maar als het een ontwerpfout is dan zit jij er toch ook mee, het ontwerp veranderd toch niet per moederbord? Of is het gewoon een algemene benaming voor een dergelijke fout.

Of heb je hem pas sinds kort, dus na de revisie?

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 20:42]

LigeTRy @JDx4 april 2024 15:51
Ik heb m er al een aantal maanden inzitten.

Als ik het goed lees zijn alle borden die dit hebben DOA, dus dat ze in de afgelopen tijd iets hebben aangepast, misschien ter optimalisatie van het proces. En die batch is nu kaput. Die van mij zal het issue niet hebben en gewoon blijven werken.
memphis @LigeTRy4 april 2024 15:59
Een schroef voor de chipset heatsink..... Het lijkt mij als deze te strak aangedraaid wordt is er een kans op beschadiging,. gezien alles met electrische schroevendraaiers vastgezet wordt zou het kunnen dat er tijdens product mogelijk een torque setting te hoog stond of een verkeerde dikte warmtegeleiding pad is gebruikt en de schroef de schuld krijgt.
Maar meer openheid zou wel prettiger zijn.
5pë©ïàál_Tèkén @memphis4 april 2024 16:46
Het is een beetje de vraag wat we met 'meer openheid' moeten. We weten alles wat we moeten weten, namelijk dat de MoBo's die DOA zijn getroffen zijn en dat die mensen een nieuw bord krijgen. Meer details over het euvel geven kan er voor zorgen dat toeleveranciers (onterecht) in een slecht daglicht komen te staan, en dat er contractuele afspraken zijn gemaakt wat wel of niet naar buiten wordt gebracht aan info. Ook kan er onnodige verwarring komen door de extra info - het is info waar de consument niks mee kan. 'Gewoon voor extra duidelijkheid' informatie verstrekken over je productieproces zou ik als fabrikant nooit doen. Als consument wil ik een oplossing, en die biedt MSI dus ook. En af is de kous :)
memphis @5pë©ïàál_Tèkén4 april 2024 17:28
Het is te ongeloofwaardig dat alleen de DOA borden dit probleem zouden hebben terwijl er best ook een deel net niet beschadigd kunnen zijn maar net op het randje dat bv door het later induwen van een kaart die alsnog breekt. Ik denk dat met zo'n melding zonder aan te geven hoe het probleem te herkennen de totale kosten proberen te drukken.
eliasje @memphis4 april 2024 18:58
of mogelijk bij trillingen van bijv transport kapot gaat.lijkt mij dat ze wel getest worden voor dat ze naar klanten worden verstuurd.misschien gebeurt het wel met monteren in computerkast
JDx @LigeTRy4 april 2024 15:57
De eerste berichten waren ook al negen maanden geleden, dus wellicht is het toen al gefixed, maar nu pas toegegeven. Anyway, mooi dat jij er geen last van hebt, heb zelf een MSI Z690, verder mooie borden.
Miglow @JDx4 april 2024 20:10
Ik heb ook een MSI bord, weliswaar een X570, maar ook daar zitten fouten in die MSI niet fixt. Relatief simpele workaround ook. Betreft de PCI-e instelling van de chipset, die staat standaard op automatisch/4x en daarmee start het bord vaak niet op, pas na vaak stroom eraf en erop werkt het. Tevens zorgt die instelling ervoor dat de netwerkchip super instabiel is met ergens tussen de 180 en 350Mbit. Zet je de bewuste instelling op 3x, strak 1Gbit en elke keer opstarten. Vaak gemeld, doen ze niets mee behalve zeggen dat automatisch de voorkeur heeft.
JDx @Miglow4 april 2024 20:12
Dus je volgende bord wordt een Asus TUF?
Miglow @JDx4 april 2024 20:16
Geen idee. Deze zal nog wel een jaar of wat mee gaan denk ik voor de rek eruit is.
watercoolertje @JDx4 april 2024 16:48
Maar als het een ontwerpfout is dan zit jij er toch ook mee, het ontwerp veranderd toch niet per moederbord?
De ontwerpfout is er dus altijd (tot de revisie) maar het probleem wat daar uit voort kan komen is er niet altijd/gegarandeerd.

Dus het is altijd een ontwerpfout maar niet altijd met een probleem/issue als gevolg. Hij hoeft er dus ook niet 'mee te zitten' want zijn moederbord is dus niet stuk gegaan en doet het dus gewoon :)

Als hij graag zijn koelpasta vervangt ofso dan kan het natuurlijk wel/alsnog tot een probleem/issue leiden.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:42]

Joe28965 @JDx4 april 2024 16:53
Het zou ook kunnen dat er een speling ergens in zit die soms wel en soms niet de goede kant op valt. Als hij DOA is, viel de speling de verkeerde kant op. Werkt hij? Dan had je mazzel
Aldy @JDx5 april 2024 18:30
Wat ik uit het artikel begrijp zit de werkelijke fout niet bij het moederbord, maar bij een schroef. Ik kan mij voorstellen dat een iets te korte schroef een bord kan buigen en dat daardoor het e.e.a. kapot kan gaan.
Roel1966 4 april 2024 22:32
Hmm, vind het wel vaag dat dus 1 'foute' schroef het chipset kan breken en er normaal gesproken toch afstandsbusjes of veertjes zitten die voorkomen dat de druk te hoog word.
skozaa 4 april 2024 16:05
Ik heb 3 moederborden gehad van deze. 2 outlets waarvan 1 van amazon die waarschijnlijk dus door dit fenomeen DOA is. Bios flashen (moest omdat ik 14gen cpu heb) kreeg ik wel leven in via het knopje aan de achterkant. Daarna ging die gewoon nooit aan. Ik dacht eerst dat mijn computerkast knop stuk was dus had al met schroevendraaier op het moederbord die 2 pinnetjes geconnect als t ware... dat hielp ook niet. Dus dat zou wel bovenstaand issue zijn geweest.

2e moederbord was een ook een outlet van Alternate en die werkte wel maar daar was de memory sloten stuk van ofzo... 1 memory slot werkte maar... ook terug gedaan.

Toen was ik het zat natuurlijk en gewoon splinternieuw product gekocht bij megekko en werkte UITSTEKEND!

[Reactie gewijzigd door skozaa op 22 juli 2024 20:42]

The Zep Man @skozaa4 april 2024 16:46
Er is natuurlijk een reden waarom producten teruggestuurd zijn. Die reden kan technisch zijn ("het product werkt niet"). De winkels kijken hooguit of alles in de doos zit voordat ze het als tweedekans in de verkoop doen.
watercoolertje @The Zep Man4 april 2024 16:56
Dat dus, mensen sturen het gewoon terug zonder reden (wat natuurlijk mag), maar dat maakt het lastig voor een winkel om een keuze te maken wat ze er vervolgens mee moeten/kunnen.

Beter dus als iemand iets terug stuurt, ook al is het niet nodig/verplicht, alsnog gewoon aangeven wat er aan de hand is! Zou ik zelf in ieder geval altijd doen, hele kleine moeite namelijk.
The Zep Man @watercoolertje4 april 2024 17:19
Beter dus als iemand iets terug stuurt, ook al is het niet nodig/verplicht, alsnog gewoon aangeven wat er aan de hand is! Zou ik zelf in ieder geval altijd doen, hele kleine moeite namelijk.
Als je dat aangeeft kan een winkel dat tegen je gebruiken (omdat de klant wel eens het moederbord gemold zou kunnen hebben). Dit onafhankelijk van of een winkel dat wel of niet mag. De tijd en energie die zoiets kost is het mij niet waard.
watercoolertje @The Zep Man4 april 2024 17:24
Nou dan bedankt dat je het allemaal onnodig duur maakt (extra afhandelingen en dergelijke moeten weer bij andere klanten verdient worden natuurlijk) en andere mensen daardoor worden opgescheept met defecte producten en het product ook weer terug moeten sturen omdat de winkel niet weet dat het product zelf gewoon defect is omdat niemand dat wil zeggen.
Als je dat aangeeft kan een winkel dat tegen je gebruiken
Klinkt meer als een angst ipv een daadwerkelijke ervaring...

Zelf heb ik makkelijk 100den producten teruggestuurd in de afgelopen 10 jaar en nog nooit is daar een issue van gekomen omdat ik eerlijk aangeef wat er gebeurd is :) Maar misschien ben ik dan een uitzondering.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:42]

The Zep Man @watercoolertje4 april 2024 20:36
Nou dan bedankt dat je het allemaal onnodig duur maakt (extra afhandelingen en dergelijke moeten weer bij andere klanten verdient worden natuurlijk)
Dat is niet de keuze van mij, maar van de winkel. Die kan het product testen voordat die het tweedekans verkoopt. Tevens weet de consument dat die een risico loopt met tweedekans producten.
Klinkt meer als een angst ipv een daadwerkelijke ervaring...
Ik zoek simpelweg het ongeluk niet op.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 20:42]

darknessblade 4 april 2024 18:20
en krijgen gedupeerden ook een vervangend moederbord bij problemen/beginnende problemen? [ook al is de garantie verlopen]
BlueBird022 4 april 2024 16:18
Blij dat ze het toegeven en erkennen. Dat is het goede voorbeeld.
SkyStreaker @BlueBird0224 april 2024 16:23
De dreiging van een complete aanval van verschillende bekende techies of sites, zit je ook niet op te wachten. Die "druk" helpt ook.

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