Samsung geeft Galaxy S20 FE en Note 20 voorlopig toch maandelijkse updates

Samsung voorziet de Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20 voorlopig toch nog van maandelijkse updates. Eerder leek het erop dat de toestellen alleen nog eens per kwartaal updates zouden krijgen, maar Samsung heeft zich bedacht.

De Samsung Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20 zijn in 2020 verschenen, maar krijgen nog altijd regelmatig updates. Eerder deze week heeft Samsung de modellen echter samen met de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra van de lijst met maandelijkse updates verplaatst naar die met kwartaalupdates. Niet geheel verrassend, aangezien Samsung de meeste apparaten die in 2019 of later zijn verschenen, zo'n vier jaar van maandelijkse updates voorziet.

De wijziging is echter van korte duur, merkte Galaxy Club op. Slechts een dag later heeft Samsung de updatelijst nogmaals bijgewerkt, waarop de Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20 (Ultra) alsnog maandelijkse updates blijven krijgen. Naar verwachting krijgen ze vanaf het vijfde jaar na verschijning alsnog kwartaalupdates. De Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra krijgen nu al alleen kwartaalupdates.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-04-2024 14:40
19 • submitter: harley

04-04-2024 • 14:40

19

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Reacties (19)

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K0L3N 4 april 2024 14:53
Ik vind het eigenlijk apart, lijkt me dat je met kwartaalupdates veel meer kans hebt dat er iets foutgaat en tijd kost om dat op te lossen dan wanneer je dat maandelijks doet.
watercoolertje
@K0L3N4 april 2024 14:57
Lijkt me juist niet, dan heb je dus 4x een release ipv 12x een release wat los van het aantal fouten gewoon meer werk is om vaker aan te passen/builden/testen (4 of 12 releases testen scheelt wel, je zou zelfs 3x zo goed kunnen testen om evenveel tijd kwijt te zijn, maar een beter getest product af te leveren)...

Waarom zou je meer fouten krijgen als je meer updates bundelt? Imo zou je er precies evenveel hebben namelijk...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 18:55]

K0L3N @watercoolertje4 april 2024 15:01
Dat vraag ik me af, want als die 4 releases 3 keer zo veel werk zijn om te testen dan win je niets. En dan is de lijst met wijzigingen die het probleem veroorzaakt kunnen hebben ook meer werk om door te spitten.
watercoolertje
@K0L3N4 april 2024 15:47
En dan is de lijst met wijzigingen die het probleem veroorzaakt kunnen hebben ook meer werk om door te spitten.
Ik zou echt niet weten waarom dat ineens meer werk is, uiteindelijk zijn exact dezelfde fixes welke je moet toepassen.

Als jij 12x1=12 uur werk op wilt delen in vakken van 4 uur heb je gewoon 3x4=12 uur werk, dat wordt niet ineens meer werk omdat je anders opdeelt.
want als die 4 releases 3 keer zo veel werk zijn om te testen dan win je niets
Waarom zou dat het geval zijn, in het beste geval moet je dus exact dezelfde bugs testen, en als een heel team het hele systeem moet testen voor een release (iig alle basisfuncties) dan hoef je dat maar 4x ipv 12x per jaar te doen, dat is een aanzienlijke tijdwinst.

Zelf doe ik ook liever minder dan meer releases (als webdeveloper) want voor een release moet ik eerst alles lokaal testen, daarna een deploy doen op staging, alles daar doortesten (door een collega), dan een deploy naar productie en weer alles doortesten. Dat 4x doen of 12x doen maakt toch gewoon een factor 3 verschil in tijd.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 18:55]

Blokker_1999
@K0L3N4 april 2024 14:57
Als ik 3x 1 uur moet werken of ik moet 1x 2 uur werken, wanneer heb ik dan het meeste gewerkt?
metalmania_666 4 april 2024 14:50
Dat is mooi nieuws voor mij als bezitter van de Note 20-5G en voor mijn vrouw als bezitter van de S20 FE
Toestellen voldoen nog uitermate goed en dit geeft mij toch een veiliger gevoel
sdk1985 @metalmania_6664 april 2024 14:55
Tja worden we echt beter van maandelijke updats? Kwartaalupdates zou ik ook prima vinden. Geen updates is natuurlijk een ander verhaal.
LOTG @sdk19854 april 2024 16:45
Dan worden security fixes dus ook maar 1x per kwartaal ipv 1x per maand gefixed, dat is gewoon 2 maanden langer. Als je pech hebt en een fix de release niet haalt kan het dus bijna 3 maanden duren voor het gefixed word.

En oudere modellen krijgen 1x per 6 maanden security fixes.
watercoolertje
4 april 2024 14:52
Eerder deze week heeft Samsung de modellen echter samen met de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra van de lijst met maandelijkse updates verplaatst naar die met kwartaalupdates.
Als al die toestellen tegelijk naar die lijst verplaatst zijn lijkt het me gewoon een foutje. De Note en de FE zijn toch een goed half jaar nieuwer en zullen dus ook een half jaar later verplaatst moeten worden...

Over een half jaar zijn die toestellen ook ongeveer 4 jaar oud en komen ze alsnog op de lijst waarschijnlijk.

PS op de NL site van Samsung staan de S20-varianten allemaal nog op maandelijks:
https://www.samsung.com/n...re-ondersteuning-samsung/

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 18:55]

Verwijderd @watercoolertje4 april 2024 17:00
Dan moet ik je toch teleurstellen. Mijn 20+ heeft begin januari en eind maart een update gehad.
De site is niet geüpdate in het Nederlands.
Als je op overige toestellen klikt zie je dat deze in de kwartaal updates zitten.
Tonerider 4 april 2024 18:39
Ik vind het wel gek dat die toestellen nog te koop zijn. Van mij mag EU wel verplichten om x aantal jaar na laatste verkoop nog security updates uit te brengen. Toestel kost nog +300€, dacht ik.
HollowGamer 4 april 2024 16:11
Zijn de webdevelopers nog altijd op vakantie? Want welke bijwerkingen krijgt deze telefoon?

Maar dit ook het grote probleem van Android. Het is geen Linux, als de maker er geen zin meer in heeft, dan kan je de telefoon weggooien (bij wijze van), want er veilig is hij niet meer.
k995 @HollowGamer4 april 2024 16:42
?
Deze krijgt nog altijd updates en nee, het is niet omdat je een maand geen updates krijgt dat die plots onveilig word.
HollowGamer @k9954 april 2024 16:45
Ik zie dit als titel: Samsung geeft Galaxy S20 FE en Note 20 voorlopig toch maandelijkse bijwerkingen

En ja, het wordt wel stukken onveiliger. Het is niet voor niets dat je van MS wekelijks updates krijgt, hetzelfde voor je Linux distro. Fabrikanten vinden nu eens in de maand/3 maanden voldoende, maar dat voornamelijk doordat Google heel veel pushed via hun eigen services.

Maar de firmware kwetsbaarheden, die blijven er gewoon in zitten bijvoorbeeld.
watercoolertje
@HollowGamer4 april 2024 17:15
Het is niet voor niets dat je van MS wekelijks updates krijgt
Dan is je installatie waarschijnlijk al gehackt als jij ze wel wekelijks krijgt, want wekelijks is namelijk helemaal niet de norm voor MS (windows). https://learn.microsoft.c...ment/update/release-cycle
En ja, het wordt wel stukken onveiliger.
Dat is een holle term die eigenlijk nergens voor staat maar wel klinkt alsof het enorm verschil is. Hoeveel onveiliger is het dan?

Elke kwartaal opnieuw voor de APK zou ook veiliger zijn dan elk jaar, maar de lasten daarvan wegen blijkbaar niet op tegen de lusten, zo zie ik die maandelijkse updates ook. Ja het zou beter kunnen zijn, maar elk kwartaal is ook al prima...
Maar de firmware kwetsbaarheden, die blijven er gewoon in zitten bijvoorbeeld.
Eens maar die komen ook zelden voor, en bij ernstige exploits (hebben we in het verleden gezien) worden er vaak alsnog uitzonderingen gemaakt om eerder de fix te releasen. Dus hoe belangrijk is z'n schema als je daar gewoon een (positieve) uitzondering op kan maken als het nodig is.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 18:55]

k995 @HollowGamer4 april 2024 17:55
Ik zie dit als titel: Samsung geeft Galaxy S20 FE en Note 20 voorlopig toch maandelijkse bijwerkingen
Ja ipv om de 4 maand zetten ze terug naar om de maand. In beide gevallen krijg je nog updates.

(los dat android zo goed als altijd updates krijgt itt ios bijvoorbeeld)
En ja, het wordt wel stukken onveiliger. Het is niet voor niets dat je van MS wekelijks updates krijgt, hetzelfde voor je Linux distro. Fabrikanten vinden nu eens in de maand/3 maanden voldoende, maar dat voornamelijk doordat Google heel veel pushed via hun eigen services.
Appelen en peren desktop en mobiel OS zijn anders en worden anders gebruikt.

Ik gebruikte tot vorige week een S10e laatste update was ergens een jaar geleden, zeg gerust wat er dan wel zo onveilig was tussen dan en nu?
Maar de firmware kwetsbaarheden, die blijven er gewoon in zitten bijvoorbeeld.
Diegene die er na 3-4-5-... jaar nog niet uitzijn? Somes maakt samsung een uitzondering daarvoor en er komen nog steeds updates, browser bijvoorbeeld is los in android en word gewoon nog geupdate zelfs nadat security updates wegvallen.

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 18:55]

calvinturbo @HollowGamer4 april 2024 18:05
Fabrikanten vinden nu eens in de maand/3 maanden voldoende, maar dat voornamelijk doordat Google heel veel pushed via hun eigen services.
Je zegt het al goed, je krijgt wel degelijk veel vaker updates, maar dan via de Play Store, o.a. voor Play Services, verschillende OS componenten en uiteraard ook third-party app updates, maar ook van OEM apps.
Alxndr 4 april 2024 17:26
Het wordt op deze manier toch langzaam wel lastiger om mezelf de volgende Fairphone te rechtvaardigen.

Updates doet iedereen nu, zelfs Samsung. En de repareerbaarheid is leuk hoor, maar daar heb ik na 4,5 jaar nog steeds nooit gebruik van hoeven maken. Dan maar puur focussen op het 'Fair' gedeelte.
Recursio @Alxndr4 april 2024 21:41
Is "Fair" niet alleen al voldoende om dat te doen? Wat mij betreft wel.

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