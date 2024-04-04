Samsung geeft Galaxy S20 FE en Note 20 voorlopig toch maandelijkse updates

Samsung voorziet de Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20 voorlopig toch nog van maandelijkse updates. Eerder leek het erop dat de toestellen alleen nog eens per kwartaal updates zouden krijgen, maar Samsung heeft zich bedacht.

De Samsung Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20 zijn in 2020 verschenen, maar krijgen nog altijd regelmatig updates. Eerder deze week heeft Samsung de modellen echter samen met de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra van de lijst met maandelijkse updates verplaatst naar die met kwartaalupdates. Niet geheel verrassend, aangezien Samsung de meeste apparaten die in 2019 of later zijn verschenen, zo'n vier jaar van maandelijkse updates voorziet.

De wijziging is echter van korte duur, merkte Galaxy Club op. Slechts een dag later heeft Samsung de updatelijst nogmaals bijgewerkt, waarop de Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20 (Ultra) alsnog maandelijkse updates blijven krijgen. Naar verwachting krijgen ze vanaf het vijfde jaar na verschijning alsnog kwartaalupdates. De Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra krijgen nu al alleen kwartaalupdates.