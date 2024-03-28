Samsung kondigt Exynos 1480-soc uit Galaxy A55 aan

Samsung heeft de Exynos 1480-soc aangekondigd, die in de al uitgebrachte Galaxy A55-smartphone zit. Tijdens de aankondiging vertelde Samsung weinig over de soc, die de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf maakt.
Samsung maakt de Exynos 1480 op het eigen 4nm-procedé, blijkt uit de productpagina. Ten opzichte van voorganger 1380 maakt Samsung nu ook de gpu zelf. In plaats van een Arm Mali-gpu zit er een Xclipse-gpu in op basis van AMD's RDNA3-architectuur. Ook de AI-chip heeft een upgrade gekregen, al liggen de prestaties daarvan wel ver achter op die van de Exynos 2400 uit de Galaxy S24-telefoons.
Daarnaast kan de soc sneller 5G aan door een nieuw modem en is het mogelijk om 4k-video's te maken op 60fps. De enige telefoon tot nu met de soc is de Galaxy A55, die enkele weken geleden uitkwam. De A55 is de opvolger van de A54; de A5x-reeks van Samsung behoort al jaren tot de bestverkopende telefoons op de markt.
|Exynos
|1480
|1380
|2400
|Zit in
|Galaxy A55
|Galaxy A35/A54
|Galaxy S24/S24+
|CPU
|4x Cortex A78 @ 2,8GHz
4x Cortex A55 @ 2,0GHz
|4x Cortex A78 @ 2,4GHz
4x Cortex A55 @ 2,0GHz
|1x Cortex X4 @ 3,3GHz
3x Cortex A720 @ 3,1GHz
2x Cortex A720 @ 2,9GHz
2x Cortex A520 @ 2,2GHz
|Procedé
|Samsung 4nm
|Samsung 5nm
|Samsung 4nm
|GPU
|Samsung Xclipse 530, RDNA3
|Arm Mali G68MP5
|Samsung Xclipse 940
|AI
|AI Engine/6K MAC NPU
|AI Engine
|AI Engine/17K MAC NPU
|Modem
|5G: 5,1Gbit/s down
LTE Cat 18 6CC
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3
|5G: 3,8Gbit/s down
Lte Cat 18 6CC
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.3
|5G: 9,6Gbit/s down
Lte Cat 24 8CA
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3
|Geheugen en opslag
|Lpddr4x/5
UFS 3.1
|Lpddr4x/5
UFS 3.1
|LPDDR5
UFS 4.0
|Scherm en video
|FHD+, 144Hz
Video-opname 4K, 60fps
|FHD+, 144Hz
Video-opname 4K, 30fps
|4K, 120Hz
Video-opname 8K, 60fps