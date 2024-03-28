Samsung kondigt Exynos 1480-soc uit Galaxy A55 aan

Samsung heeft de Exynos 1480-soc aangekondigd, die in de al uitgebrachte Galaxy A55-smartphone zit. Tijdens de aankondiging vertelde Samsung weinig over de soc, die de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf maakt.

Samsung Exynos 1480

Samsung maakt de Exynos 1480 op het eigen 4nm-procedé, blijkt uit de productpagina. Ten opzichte van voorganger 1380 maakt Samsung nu ook de gpu zelf. In plaats van een Arm Mali-gpu zit er een Xclipse-gpu in op basis van AMD's RDNA3-architectuur. Ook de AI-chip heeft een upgrade gekregen, al liggen de prestaties daarvan wel ver achter op die van de Exynos 2400 uit de Galaxy S24-telefoons.

Daarnaast kan de soc sneller 5G aan door een nieuw modem en is het mogelijk om 4k-video's te maken op 60fps. De enige telefoon tot nu met de soc is de Galaxy A55, die enkele weken geleden uitkwam. De A55 is de opvolger van de A54; de A5x-reeks van Samsung behoort al jaren tot de bestverkopende telefoons op de markt.