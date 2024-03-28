Samsung kondigt Exynos 1480-soc uit Galaxy A55 aan

Samsung heeft de Exynos 1480-soc aangekondigd, die in de al uitgebrachte Galaxy A55-smartphone zit. Tijdens de aankondiging vertelde Samsung weinig over de soc, die de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf maakt.

Samsung Exynos 1480
Samsung Exynos 1480

Samsung maakt de Exynos 1480 op het eigen 4nm-procedé, blijkt uit de productpagina. Ten opzichte van voorganger 1380 maakt Samsung nu ook de gpu zelf. In plaats van een Arm Mali-gpu zit er een Xclipse-gpu in op basis van AMD's RDNA3-architectuur. Ook de AI-chip heeft een upgrade gekregen, al liggen de prestaties daarvan wel ver achter op die van de Exynos 2400 uit de Galaxy S24-telefoons.

Daarnaast kan de soc sneller 5G aan door een nieuw modem en is het mogelijk om 4k-video's te maken op 60fps. De enige telefoon tot nu met de soc is de Galaxy A55, die enkele weken geleden uitkwam. De A55 is de opvolger van de A54; de A5x-reeks van Samsung behoort al jaren tot de bestverkopende telefoons op de markt.

Exynos 1480 1380 2400
Zit in Galaxy A55 Galaxy A35/A54 Galaxy S24/S24+
CPU 4x Cortex A78 @ 2,8GHz
4x Cortex A55 @ 2,0GHz		 4x Cortex A78 @ 2,4GHz
4x Cortex A55 @ 2,0GHz		 1x Cortex X4 @ 3,3GHz
3x Cortex A720 @ 3,1GHz
2x Cortex A720 @ 2,9GHz
2x Cortex A520 @ 2,2GHz
Procedé Samsung 4nm Samsung 5nm Samsung 4nm
GPU Samsung Xclipse 530, RDNA3 Arm Mali G68MP5 Samsung Xclipse 940
AI AI Engine/6K MAC NPU AI Engine AI Engine/17K MAC NPU
Modem 5G: 5,1Gbit/s down
LTE Cat 18 6CC
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3		 5G: 3,8Gbit/s down
Lte Cat 18 6CC
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.3		 5G: 9,6Gbit/s down
Lte Cat 24 8CA
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3
Geheugen en opslag Lpddr4x/5
UFS 3.1		 Lpddr4x/5
UFS 3.1		 LPDDR5
UFS 4.0
Scherm en video FHD+, 144Hz
Video-opname 4K, 60fps		 FHD+, 144Hz
Video-opname 4K, 30fps		 4K, 120Hz
Video-opname 8K, 60fps

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-03-2024 16:04
27 • submitter: Balance

28-03-2024 • 16:04

27

Submitter: Balance

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Samsung Galaxy A55 5G

vanaf € 346,22

3.5 van 5 sterren

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Reacties (27)

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Loller1 28 maart 2024 16:22
Op basis van de benchmarks (Geekbench, AnTuTu) van GSMArena is de Exynos 1480 tussen de 20% en 25% sneller en gaat de batterij ook nog eens meer dan 2 uur langer mee (voor een totaal van 13,5 uur) in verhouding met de Exynos 1380 in de Galaxy A54. Een zeer mooie, en ook wel nodige, verbetering.

De A55 is over het algemeen een mooi toestel, zeker nu het ook een metale rand heeft. Het enige wat ik aan dit toestel nog mis is draadloos opladen, en als we heel eerlijk zijn is het ook wel eens tijd voor Samsung om eens serieus wat aan die bezels te schaven. Hopelijk dat ze dat eens onder handen nemen met de A56.
MicGlou @Loller128 maart 2024 16:52
Samsung gaat de A serie niet alle features en gelikte afwerking van de S-serie geven, dan blijft er weinig over om nog voor een S-serie te gaan. Overigens heeft Samsung al aan de bezels geschaafd, want de display is van 6,4 naar 6,6 inch gegaan terwijl het toestel in de lengte maar 3mm is gegroeid ;)

Ik was ook positief verrast over de veel meer premium ogende en aanvoelende behuizing, echt een flinke stap t.o. de A54 en ouder. Met de camera setup is het eigenlijk sinds de A52 al prima. Geen draadloos laden kan ik prima mee leven... met de iets grotere behuizing had er van mij ook wel een grotere accu in gemogen overigens.
Loller1 @MicGlou28 maart 2024 22:02
Je doet net alsof de bezels het enige verschil is tussen de A en S serie. Onzin natuurlijk.

En neen, ze hebben helemaal niets aan de bezels verbeterd. 3 mm is ook hoeveel het scherm gegroeit is in lengte met van 6,4 naar 6,6 inch te gaan. De bezels zijn nog altijd even dik. Ongeacht is zelfs dat niet echt een excuus terwijl de concurrentie het met hun toestellen wel gewoon kan.
MicGlou @Loller128 maart 2024 23:15
Nee dat doe ik niet? Ik noem toch ook het ontbreken van draadloos opladen? Punt is, als Samsung de A-serie te "premium" maakt dit ten koste zal gaan van hun flagship toestellen omdat de verschillen te klein worden... ja de camera's zijn beter in een S-serie, maar ook weer niet zoveel beter. De A-series zijn voor de meeste mensen ook meer dan snel genoeg... dan komt het toch vooral nog op dat een S-serie toestel toch dat betere scherm heeft, het toch luxer afgewerkte body etc. en een feature als draadloos laden heeft.

Je zegt dat de concurrentie het beter doet... dat is uiteraard eenvoudig te checken door ze in de vergelijker te gooien. Ik zie het niet... enigszins gelijk geprijsde toestellen met hetzelfde formaat scherm hebben vrijwel exact dezelfde dimensies. Misschien dat de concurrentie wat beter is in het optisch zo te laten lijken, maar de cijfers spreken het tegen.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 juli 2024 16:40]

Oval @Loller128 maart 2024 16:45
Ik heb de A55 nu twee weken en doe ruim 2 dagen met een batterijlading.
Ik ben geen grote verbruiker, maar het is een hele vooruitgang op mijn vorige toestel, een Oppo Reno2.
Erg blij mee.
Hellboy! @Oval28 maart 2024 19:35
Goed om te horen, wil zelf nog een nieuwe phone, kan de a53 naar mijn zoontje
Znorkus @Hellboy!31 maart 2024 15:56
Drie dagen op 1 charge mee gedaan, en dat is dan echt niet alleen standby, en toen nog 28% over en in de lader gehangen. Weinig gebruik overdag, beetje appen, beetje settings tweaken, beetje audio afspelen, beetje browsen. Dan staat hij einde van de dag gewoon op 76%.

Nu ook weer: stopped charging 1d12h ago, 50% batterij, prognose 2 days left, 'a full charge will last about 4 days', ingetraind kennelijk na 1 week gebruik.

Ik laad hem dan ook niet meer verder op dan 80%, en heb er alle vertrouwen in dat hij over 5 jaar ook nog steeds een puike accuduur heeft.

Beetje groot, maar verder een waanzinnig toestel. Snel ook. Geen enkele camera-hapering, wat de a54 wel een klein beetje had, lichte vertraging bij schieten.
Balance 28 maart 2024 18:24
Jammer dat de Exynos 1480 (weer) de mogelijkheid mist AV1-video in hardware te decoderen. YouTube, Netflix en andere streamingproviders zijn AV1 nu heel rap aan 't adopteren, wat een serieuze verlaging geeft van de nodige bandbreedte, en in sommige gevallen ook betere beeldkwaliteit bieden. Als je videos download nemen ze ook minder opslagruimte in.

Als we kijken naar telefoons die wel hardwarematig AV1-video kunnen decoderen onder €450, komen we op dit lijstje, met onder andere:
  • Google Pixel 6 en 6a
  • Google Pixel 7 en 7a
  • Samsung Galaxy S21 en S22
  • Xiaomi 11T, 12T en 13T
  • Poco X6 Pro
  • OnePlus Nord 2 5G, Nord 2T en Nord 3 5G
PartyPenguin 28 maart 2024 16:23
Dus de 1380 zit op 5nm en de 1480 zit op 4nm, maar omvatten wel dezelfde cpu cores (enkel andere kloksnelheid). Kan dat?
Th0rsten @PartyPenguin28 maart 2024 16:28
En andere GPU.
Caayn @PartyPenguin28 maart 2024 19:28
Jazeker.

Een kleinere node is doorgaans energiezuiniger wat betekent dat er minder warmte wordt geproduceerd en energie wordt gebruikt bij een gelijke kloksnelheid. Hier kan je twee dingen mee doen (in het geval van identieke cores)

1) Zuinigere processor die even snel is

Of

2) Een snellere processor met hetzelfde verbruik
watercoolertje
@PartyPenguin28 maart 2024 16:27
Ja dat kan.
Jeffrey87 28 maart 2024 16:18
Hoe kun je iets aankondigen dat reeds in een toestel zit dat al vrij verkrijgbaar is?

Dan is het toch geen aankondiging meer?

[Reactie gewijzigd door Jeffrey87 op 22 juli 2024 16:40]

MicGlou @Jeffrey8728 maart 2024 16:39
Als in beschikbaar voor andere fabrikanten misschien?
PaulHelper @Jeffrey8728 maart 2024 20:00
Dit vroeg ik mij ook af. Is het de precieze specificatie van de chip(s)/soc?
Maar volgens mij is er heel veel beschikbaar als je een telefoon hebt qua info dus dan zou het meteen grotendeels publiek moeten zijn.
Of het is dat het in andere producten nog meer gebruikt gaat worden?
Ik ben heel benieuwd.
r.marijnissen 28 maart 2024 16:34
A55 is een mooi toestel.

Moet zeggen, gisteren een A35 ingesteld voor pa en ma.
En als high end user ga ik denk ik zelf ook meer naar een A55 kijken.

Als je ziet hoe soepel zon A35 al werkt.
Foto,s niks mis mee voor dat portretje op het dressoir.
Zwaarste game draaide gewoon soepel...

Dan is een A55 voor bijna iedereen echt genoeg.
Meeste willen gewoon het beste, logisch.
En iedereen moet doen wat hij wil met zijn geld.

Feit is wel dat als je 200% betaald voor 15% betere specs.
Iedereen zijn ding.
TheVivaldi @r.marijnissen28 maart 2024 16:54
Nou, als ik de Tweakers-reacties moet geloven is de A55 juist níet voor bijna iedereen genoeg, want het regent hier bij elk Exynos-artikel altijd maar klachten over de Exynos-socs.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 16:40]

coolkingler1 @TheVivaldi28 maart 2024 17:03
Dat komt omdat Exynos ook daadwerkelijk achterloopt op snapdragon en het is echt opmerkbaar.

Kijk, bij een A series telefoon maakt dit niks uit, maar als je een S series komt moet er gewoon een Snapdragon in zitten naar mijn mening. Vooral het energieverbruik op 4g/5g is gewoon stukken slechter.

Ik denk aan de andere kant wel dat het steeds beter gaat met elke Exynos iteratie.
Loller1 @coolkingler128 maart 2024 22:03
Alleen is dat natuurlijk niet waar, zo hebben de S24 reviews duidelijk laten blijken...
coolkingler1 @Loller129 maart 2024 04:42
Daarom heb ik die laatste zin er in staan. En het was/is zeker waar tot bepaalde mate.

[Reactie gewijzigd door coolkingler1 op 22 juli 2024 16:40]

TrekVogel @TheVivaldi28 maart 2024 18:04
Nou, volgens mij is de A serie ook hier vrij populair. Er wordt wel veel geklaagd dat ze in de VS een S serie met Snapdragon krijgen en wij hier een Exynos.

Ik heb zelf een A54 en die is eigenlijk gewoon prima. Het is de saaiste telefoon die ik ooit heb gehad, er zitten geen rare fratsen op, maar alles werkt gewoon. Het is een soort Volkswagen, niet spannend maar doet wat die moet doen.
r.marijnissen @TheVivaldi28 maart 2024 18:51
Dat komt meer omdat je top betaald wil je ook de top en niet dezelfde telefoon met een mindere soc.

Mijn punt is meer dat een Vooraan midrange als de A35 al zo soepel voelt en foto,s goed ogen dat een A55 dan eigenlijk al helemaal bijna altijd voldoet.
Modellen uit de S hebben betere specs maar wel tegen relatief veel geld meer.

A35 en daarna S24 ultra in de hand dan denk ik niet wow dat is 3x+ de prijs waard. Verre van.
Manderlay1 @r.marijnissen29 maart 2024 00:18
Dat is uw mening, anderen kunnen het wel de prijs waard vinden. Zolang het genoeg verkoopt dan zullen ze het niet aanpassen
r.marijnissen @Manderlay129 maart 2024 00:39
Je leest niet goed. Ik geef geen mening.... Ik reageer alleen op Thevivaldi. Waarom men zo klaagt over Exynos... Dat komt doordat zelfde phone betere soc heeft in andere landen. Nou ja dat kun jezelf terug lezen....


Dat het verkoopt ja, prijswaard, ja velen anders verkoopt het niet... Ik leg alleen de reden waarom je vaak geklaag leest over Exynos. ;)
Llopigat
28 maart 2024 16:51
Ik heb nu een S23 en hiervoor een A52s (van mijn werk maar gebruikte ik ook prive). De A52s was een enorm snel model, sneller dan de A54 zelfs (A55 is wel ietsje sneller).

De redenen om toch naar een S23 te gaan waren:

- Veel snellere opslag: De A52s had maar UFS 2 en dat was duidelijk trager, veel meer dan die 15%. Dat merk je met bijvoorbeeld apps installeren.

- Kleiner formaat: De A52s was me net te groot (vooral te breed)

- Veel snellere vingerafdruksensor (die van de A52s was echt zo traag dat het irritant was elke keer)

- DeX, voor mij belangrijk

Ook zit er een telecam in met OIS. De A52s (en ook de A55) heeft in plaats daarvan een macrocam waar je nauwelijks iets aan hebt.

Ik heb de S23 256GB model (want de 128GB had maar UFS 3.1, deze heeft UFS 4.0) voor minder dan 650 euro kunnen kopen en dat is dan helemaal niet zo duur vergeleken met een A serie. Alhoewel die natuurlijk ook wel in prijs zakt. Ik vind ook de S serie wel erg duur bij introductie ja maar hij zakt wel snel.

Edit: Was bedoeld als reactie op @r.marijnissen sorry, die een vergelijking maakte tussen S en A serie :)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:40]

NoobishPro @Llopigat28 maart 2024 23:46
voor minder dan 650 euro kunnen kopen en dat is dan helemaal niet zo duur vergeleken met een A serie
Nou, ik heb mijn A52s voor iets van 192 euro bij m'n abonnement gekocht (Ik betaalde 8 euro p/m voor 2 jaar) en vorig jaar een A54 voor 220 euro.

De A55 is een mega increase in prijs met direct kopen 550 euro en via een abonnement 400, maar dat is niet wat jij vergeleek natuurlijk.

Ik vind 192 euro of 220 euro tegenover 650 toch wel een héél groot verschil hoor?
crichton @NoobishPro29 maart 2024 19:35
Dat je de A52 voor die prijs bij een abonnement hebt gekregen is geen eerlijk vergelijk. De A52 kostte los meestal tussen de 320 en 350. De A54 kan voor die prijs ook al lange tijd aangeschaft worden, en het zal niet lang duren voordat de A55 ook die prijs heeft.

[Reactie gewijzigd door crichton op 22 juli 2024 16:40]


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