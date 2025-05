Renders tonen ontwerp van Samsung Galaxy A56 met camera-eiland

Er zijn renders verschenen van wat de Samsung Galaxy A56 zou zijn, de opvolger van de A55 van dit jaar. De telefoon heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers weer een camera-eiland in plaats van losse lenzen op de achterkant.

De renders zijn gebaseerd op CAD-bestanden, zo melden OnLeaks en Android Headlines. De site vermeldt verder dat de Galaxy A56 kan laden met 45W en dat is fors sneller dan de 25W die de A55 ondersteunt. De soc is een Exynos 1580 van Samsung zelf en daarover is verder niets bekend.

De A55 kwam uit in maart en die volgde de A54 op die in maart 2023 uitkwam, waardoor het voor de hand ligt dat de A56 volgend jaar rond dezelfde periode zou verschijnen. In Nederland en België is de Galaxy A50-serie al jaren een van de populairste telefoonseries op de markt. De A55 kostte bij release rond de 480 euro en is nu verkrijgbaar voor rond de 300 euro.