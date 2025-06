Samsung-patent toont tablet met uitschuifbaar scherm

Er is een nieuw patent van Samsung opgedoken voor een tabletachtig apparaat met een uitschuifbaar scherm. De afmetingen van het apparaat kunnen met een derde toenemen als het scherm wordt uitgeschoven. Het is niet duidelijk of Samsung de tablet ooit op de markt wil brengen.

Uit documentatie die op de site van de World Intellectual Property Organisation prijkt, blijkt dat Samsung het patent in september van 2022 heeft aangevraagd. Het werd op 26 november van dit jaar goedgekeurd. Op de illustraties is te zien dat de behuizing van de tablet aan de linker- en rechterzijde kan worden uitgeschoven. Bij deze beweging komt er meer schermoppervlakte beschikbaar. Samsung maakt vermoedelijk gebruik van een flexibel display dat langs de achterkant van het apparaat doorloopt, maar dat is niet bevestigd. Het apparaat beschikt over twee cameramodules en kan ook een stylus herbergen.