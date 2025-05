'Nvidia kiest Samsung als leverancier GDDR7-chips in RTX 50-videokaarten'

Nvidia zou Samsung hebben gekozen als voornaamste leverancier voor de GDDR7-geheugenchips in de GeForce RTX 50-videokaarten. De geheugenmodules van de Zuid-Koreaanse fabrikant zouden voorlopig als enige de nodige verificatieprocessen hebben doorstaan.

Het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium Greened schrijft dat de geheugenchips van Samsung in de desktopvarianten en de laptopvarianten van de GeForce RTX 50-videokaarten zullen worden gebruikt. Voor de mobiele gpu’s zou Nvidia ook GDDR7-geheugenchips van SK hynix en Micron willen inzetten. Dat zijn de twee bedrijven die met Samsung concurreren op het gebied van GDDR7-vramchips.

Een insider zou aan Greened hebben verteld dat Samsung al heel wat vooruitgang heeft geboekt in dit productsegment, maar ook dat dit snel kan veranderen. Samsung zou zijn huidige positie dus ook snel kunnen verliezen, klinkt het. Zowel Nvidia als Samsung hebben nog niet officieel gereageerd op het nieuws.

Samsung heeft op het recentste GTC-evenement van Nvidia de eerste generatie GDDR7-vramchips gepresenteerd. Het Zuid-Koreaanse bedrijf toonde er modules met een capaciteit van 16Gbit, ofwel 2GB, en een bandbreedte van maximaal 32Gbit/s per pin. De GDDR7-modules van Samsung zouden op een spanning van 1,1V werken. Dat is lager dan de industriestandaard voor GDDR7, die op 1,2V ligt. De geheugenchips zouden ook minder warmte opwekken dankzij een geoptimaliseerd circuitdesign. In oktober van dit jaar deelde het Zuid-Koreaanse bedrijf details over de verbeterde GDDR7-geheugenchip met een bandbreedte van maximaal 42,5Gbit/s per pin. De bekende Nvidia-leaker kopite7kimi claimde eerder dit jaar op X dat de GDDR7-modules in de RTX 50-videokaarten een geheugenbandbreedte van 28Gbit/s meekrijgen.

Nvidia houdt op 7 januari een CES-keynote. Het bedrijf introduceert dan mogelijk de GeForce RTX 50-videokaarten. Naar verwachting komt Nvidia in eerste instantie met een RTX 5080 en RTX 5090, waarvan onlangs de mogelijke specificaties al uitlekten. Zo zou de RTX 5090 beschikken over 21.760 CUDA-cores, 32GB aan GDDR7-geheugen en een 512bit-geheugenbus. De RTX 5080 moet beschikken over 10.752 CUDA-cores, 16GB vram en een 256bit-bus. De videokaarten worden gebaseerd op de Blackwell-architectuur. Vermoedelijk verschijnen de videokaarten eind januari in de winkel.