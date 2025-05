Gerucht: Nvidia wil RTX 5070 en 5070 Ti in eerste kwartaal van 2025 uitbrengen

Nieuwe leaks van Benchlife duiden erop dat Nvidia nog in het eerste kwartaal van volgend jaar twee RTX 5070-kaarten wil uitbrengen. Het is niet duidelijk of dat ook tijdens CES gebeurt, maar Benchlife deelt wel meer specificaties van de RTX 5070 en 5070 Ti.

Benchlife zegt meer informatie over de aankomende GeForce RTX 5070 en 5070 Ti te hebben. De Ti-variant zou volgens de site een GB203-300-gpu krijgen met 8960 cudacores, iets wat eerder al uit geruchten bleek. Het model zou verder 16GB aan GDDR7-geheugen tellen en een total graphics power of tgp van 300W.

Ook zegt Benchlife dat er meer bekend is over de reguliere RTX 5070. Die zou een GB205-gpu krijgen met 6400 cudacores en een tgp van 250W. Het model zou iets minder geheugen hebben: 12GB aan GDDR7-vram.

Benchlife schrijft dat de RTX 5070-modellen in het eerste kwartaal van volgend jaar worden uitgebracht. Dat geldt ook voor de high-end modellen, de RTX 5080 en 5090. Het is echter nog onbekend wanneer dat precies is. Vorig jaar lieten bronnen nog aan Tweakers weten dat de RTX 50-serie naar begin 2025 was uitgesteld, maar later zei Benchlife specifieker dat dat tijdens CES zou gebeuren. Het is niet duidelijk of de 5070-modellen ook tijdens die beurs, begin januari, worden aangekondigd.

Het lijkt erop dat de RTX 5060-serie juist nog later in het jaar uitkomt. Aanvankelijk gingen er geruchten dat dat in maart zou zijn, maar Benchlife heeft het nu over april voor zowel de reguliere RTX 5060 als de 5060 Ti.