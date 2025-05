Gerucht: chip van Nvidia RTX 5090 is vijfde groter dan die van RTX 4090

GB202, de chip die Nvidia naar verwachting gebruikt voor de aankomende RTX 5090, heeft een die size van 744 vierkante millimeter. Dat is 22 procent groter dan de AD102 van de RTX 4090. De RTX 5090 wordt begin volgend jaar verwacht.

De doorgaans goed geïnformeerde leaker MegasizeGPU beweert op X dat de GB202-chip 24x31mm meet, gevolgd door 63x56mm voor de volledige package. In vergelijking met relatief moderne Nvidia-gpu's voor consumenten is de diesize van GB202 alleen kleiner dan de Turing-gebaseerde TU102 van de RTX 2080 Ti. Laatstgenoemde is 754 vierkante millimeter groot.

De RTX 5090, het vermeende Blackwell-vlaggenschip, krijgt naar verluidt naast 21.760 CUDA-cores een 512bit-geheugenbus met 32GB aan GDDR7-videogeheugen. In de wandelgangen wordt een tgp van 600W genoemd. Volgens geruchten gaat Nvidia zowel de RTX 5090 als RTX 5080 aankondigen tijdens de CES van begin januari. Eerder vandaag schreven we over de RTX 5070 en 5070 Ti, die eveneens in het eerste kwartaal van 2025 worden verwacht.