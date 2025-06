MaxSun werkt aan Intel Arc B580-videokaart met twee M.2-slots

De Chinese fabrikant MaxSun heeft plannen voor een custom Intel Arc B580-videokaart met twee M.2-slots voor ssd's. Dat heeft VideoCardz vastgesteld. ASUS toonde in midden 2023 een soortgelijke RTX 4060 Ti, maar die had slechts één M.2-ssd-gleuf.

VideoCardz heeft renders van een speciale versie van de iCraft Arc B580-videokaart ontdekt in een persbericht van MaxSun. Het beeldmateriaal toont dat het bedrijf twee M.2-connectors heeft verwerkt langs de rechterkant van het pcb. Dankzij het gebruik van een korte printplaat kan de heatsink van de videokaart ook de ssd's koelen, zonder dat het model al te groot wordt.

Hoewel de Intel Arc B580 een fysieke PCIe 4.0 x16-interface heeft, gebruikt de videokaart standaard maar de helft daarvan. Er zijn in theorie dus acht PCIe-lanes beschikbaar, die MaxSun in dit geval heeft gebruikt om twee ssd-slots met vermoedelijk elk vier lanes te verbinden.

MaxSun heeft dit speciale model nog niet bij naam genoemd of op zijn website geplaatst. Het is dus niet bekend wanneer het op de markt komt. De reguliere iCraft Arc B580 wordt samen met de andere eerste Battlemage-videokaarten verwacht op vrijdag 13 december. De iCraft heeft een adviesprijs van 259 dollar, een tientje meer dan de msrp van de Arc B580.

Het is niet de eerste keer dat er een videokaart met een M.2-slot opduikt. ASUS onthulde in de zomer van 2023 een concept van een RTX 4060 Ti-videokaart met een geïntegreerd M.2-connector. Tweakers publiceerde in november 2023 een review van de ASUS GeForce RTX 4060 Ti SSD Dual OC.