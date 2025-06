Gurman: volgende iPhone SE krijgt eerste Apple 5G-modem

Apple zal de iPhone SE in 2025 van een eigen 5G-modem voorzien. Dat schrijft techjournalist Mark Gurman. Het bedrijf komt in 2026 met een tweede generatie 5G-modems, die geavanceerder is. In 2027 introduceert Apple een 5G-modem die de modems van Qualcomm moet overtreffen.

De huidige Apple iPhone SE

De eerste generatie 5G-modems zou volgens Gurman codenaam Sinope hebben meegekregen. Het onderdeel zou minder geavanceerd zijn dan de huidige 5G-modems die Apple bij Qualcomm inkoopt. Deze modems zouden geen mmWave ondersteunen en enkel ondersteuning bieden voor four-carrier aggregation. Dat wil zeggen dat de banden van maximaal vier telecomoperatoren kunnen worden gecombineerd om tot betere prestaties te komen. De 5G-modems van Qualcomm kunnen meer banden van telecomoperatoren combineren.

De Sinope-modem ondersteunt bovendien een theoretische maximumdownloadsnelheid van vier gigabit per seconde. Dat is naar verluidt minder snel dan de recentste Qualcomm 5G-modems in Apple-producten. Apple zou de 5G-modem daarentegen beter kunnen integreren in zijn eigen socs. Dat moet onder andere zorgen voor een betere energie-efficiëntie. De Sinope-modem zal in de volgende iPhone SE worden gebruikt, maar ook in goedkopere iPad-modellen.

De tweede generatie 5G-modems wordt in 2026 ingezet. Deze modems hebben codenaam Ganymede meegekregen en bieden wel ondersteuning voor mmWave-technologie. Deze antennes zouden een maximale downloadsnelheid van 6Gb/s aankunnen en hebben ondersteuning voor six-carrier aggregation bij gebruik van de sub-6GHz-banden. Als er gebruik wordt gemaakt van mmWave-technologie is er sprake van eight-carrier aggregation. De Ganymede-modem is bestemd voor high-end producten en zou bijvoorbeeld in iPhone 18-toestellen en duurdere iPads worden gebruikt.

Gurman claimt dat Apple in 2027 tevens een derde soort 5G-modem zal gebruiken. Die heeft codenaam Prometheus meegekregen. De modem zou betere prestaties neerzetten dan de 5G-modems van Qualcomm en zou ook enkele AI-functies bevatten. Welke dat zijn, is niet duidelijk. Deze modem zou ook overweg kunnen met de volgende generatie satellietverbindingen. Apple wilde volgens Mark Gurman niet reageren op de geruchten.