Testversie Windows 11 brengt Recall naar AMD- en Intel-Copilot+-computers

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 uitgebracht waarmee gebruikers met een AMD- en Intel-Copilot+-computer de Recall-functie kunnen gebruiken. Testversie KB5048780 bevat ook nieuwe AI-functies voor Foto’s en Paint.

Windows 11-testversie KB5048780 biedt volgens Microsoft ook ondersteuning voor Click to Do. Deze AI-functie maakt deel uit van Recall en analyseert screenshots die via Recall zijn gemaakt. Gebruikers kunnen de functie inzetten om tekst uit een screenshot te kopiëren, te laten herschrijven of te laten samenvatten. Het is ook mogelijk om afbeeldingen uit de screenshot op te slaan, op te zoeken via Bing of aan te passen via Foto’s of Paint.

De testversie brengt Paint Cocreator tevens naar AMD- en Intel-Copilot+-computers. Deze gratis AI-functie bevat een beeldgenerator die op basis van tekstprompts of tekeningen AI-plaatjes kan maken. Microsoft heeft de Foto’s-app ook van een update voorzien waardoor gebruikers met een AMD- en Intel-computer voortaan ook de Image Creator en Restyle Image-functies kunnen gebruiken. Via Image Creator is het mogelijk om AI-plaatjes te maken. Dat gebeurt via tekstprompts. Via de Restyle Image-functie kunnen al bestaande afbeeldingen bewerkt worden. Dat gebeurt eveneens met behulp van kunstmatige intelligentie.

Microsoft schrijft dat het nog steeds aan Recall aan het sleutelen is. Het Amerikaanse bedrijf doet dat onder andere via de feedback van gebruikers en de input van onderzoekers. Dankzij de update is Recall nu ook officieel te gebruiken in de Europese Economische Ruimte.