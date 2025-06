Gerucht: AMD wijzigt naamgevingssysteem Radeon-gpu’s; RX 9070 wordt flagship

AMD zou volgens geruchten het naamgevingssysteem van de aankomende Radeon RX-gpu’s willen wijzigen. Het Amerikaanse chipbedrijf zou zijn eerstvolgende flagship-videokaart de naam Radeon RX 9070 willen meegeven, en dus niet opteren voor een RX 8000-naamgeving.

Leaker Apoleon heeft de naamswijziging volgens Wccftech via een post op het Chinese Chiphell-forum vermeld. In de post staat naar verluidt te lezen dat AMD niet voor de naamgeving Radeon RX 9800 XT kiest, maar wel voor een productnaam die begint met het cijfer negen, gevolgd door een nul en een zeven als derde getal. Leaker Hoang Anh Phu deelt in een post op X gelijkaardige informatie. Deze leaker vermeldt de productnaam RX 9070 XT en dat deze AMD-videokaart ook FSR 4 ondersteunt. Op de Franse techwinkel Grossbil.pro is volgens leaker momomo_us ook een verwijzing naar de AMD Radeon RX 9070 en Radeon RX 9070 XT teruggevonden. Leaker All The Watts! plaatste tot slot een post op X waarin de naamgeving van meerdere AMD-videokaarten aan bod komt. Hieruit moet blijken dat AMD een Radeon RX 9070-, RX 9060, RX 9050, RX9040-lijn zou introduceren. Er zouden ook Radeon RX 8060S-, Radeon RX 8050S- en Radeon RX 8040S-productlijnen aan zitten te komen.

AMD houdt op 6 januari een persconferentie. Het Amerikaanse bedrijf zal tijdens technologiebeurs CES een presentatie geven over pc’s, gaming en AI-producten. Het is mogelijk dat AMD dan ook meer informatie gaat geven over de eerste RDNA 4-videokaarten. AMD had in oktober al bevestigd dat het deze nieuwe videokaarten begin 2025 wil uitbrengen. De gpu's moeten volgens AMD betere prestaties bieden op het gebied van raytracing en bovendien nieuwe mogelijkheden bieden op het gebied van AI.