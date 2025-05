AMD Radeon RX 9070 XT verscheen bij Amerikaanse retailer vanaf 700 dollar

De mogelijke prijzen van AMD's komende Radeon RX 9070-videokaarten stonden vermeld bij Micro Center. De Radeon RX 9070 XT was daar beschikbaar vanaf 700 dollar. AMD heeft de prijzen zelf nog niet bevestigd.

Micro Center heeft de prijzen inmiddels verwijderd, maar Tom's Hardware had ze al opgemerkt. Volgens die website stond er één Radeon RX 9070 van ASRock vermeld, tegen een prijs van 650 dollar. Van de Radeon RX 9070 XT waren meerdere varianten zichtbaar, waarvan de goedkoopste 700 dollar kostte, wederom van ASRock.

Uit deze dollarprijzen valt ook de mogelijke Europese adviesprijzen op te maken. AMD rekent de dollarprijs om naar euro's en telt daar vervolgens nog 21 procent btw bij op. Dat wil zeggen dat de getoonde Radeon RX 9070 ongeveer 750 euro kost. De goedkoopste Radeon RX 9070 XT kost dan ongeveer 808 euro.

Het is overigens niet bekend of dit de officiële adviesprijs van de RX 9070-serie wordt. Het kunnen ook placeholders betreffen. AMD heeft de adviesprijzen voor zijn komende gpu's zelf nog niet bekendgemaakt. AMD kondigde de Radeon RX 9070-videokaarten begin januari aan, maar deelde toen nog geen concrete details over de videokaarten. AMD deelt op vrijdag meer details tijdens een livestream, mogelijk deelt het bedrijf dan ook de adviesprijzen. De release volgt begin maart.

Onlangs lekten de mogelijke prestaties van AMD's nieuwe videokaarten al uit bij techwebsite VideoCardz. Daaruit bleek dat de Radeon RX 9070 XT gemiddeld zo'n 42 procent sneller zou zijn dan de RX 7900 GRE bij 4k-gaming op ultra. De RX 9070 non-XT zou 21 procent beter presteren. Die cijfers zouden door AMD gedeeld zijn tijdens een briefing met de media, claimde VideoCardz.

De Radeon RX 9070-videokaarten worden gebaseerd op een nieuwe RDNA 4-architectuur, met betere raytracingcores en ondersteuning voor de komende FSR 4-upscalingtechniek. De gpu's zouden gebruikmaken van een nieuwe Navi 48-chip, die wordt geproduceerd op een N4-procedé van TSMC. Uit geruchten blijkt ook dat de kaarten 16GB GDDR6-vram krijgen.