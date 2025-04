AMD verklaart uitstel videokaarten: software optimaliseren en meer FSR4-games

AMD heeft verklaard waarom het de release van zijn Radeon RX 9070-videokaarten heeft uitgesteld. Het bedrijf heeft meer tijd nodig om de software te optimaliseren en om te zorgen dat meer games werken met zijn upscalingtechniek FSR4.

De release van de kaarten vindt plaats in maart en AMD-topman David McAfee zegt dat er bij sommige retailers al voorraad kan liggen. Daarover gingen al geruchten. De optimalisatie van de software moet ervoor zorgen dat AMD bij de release direct de maximale prestaties uit de kaarten kan halen, zegt McAfee.

AMD sprak al eerder van 'het eerste kwartaal' en bevestigde deze week dat het maart wordt. Er komt vermoedelijk een evenement ter gelegenheid van de release van de kaarten. De gpu-fabrikant had de komst van de RX 9070 en 9070 XT al aangekondigd, maar liet de kaarten tijdens de CES-keynote begin januari nog buiten beschouwing.

De RX 9070 en RX 9070 XT zijn de eerste modellen op basis van de nieuwe RDNA 4-architectuur. De gpu's maken gebruik van een nieuw ontworpen Navi 48-chip, die wordt geproduceerd op het N4-procedé van TSMC. Volgens geruchten beschikt de chip over 64 compute-units. AMD stelt dat de CU's geoptimaliseerd zijn voor betere prestaties. Het geheugen zou bestaan uit 16GB GDDR6. De fabrikant bevestigt dat er later ook modellen in lagere segmenten volgen.