Gerucht: AMD werkt aan Radeon RX 9070 XT-variant met 32GB geheugen

AMD werkt mogelijk aan een Radeon RX 9070 XT-videokaart met 32GB geheugen. Dat claimt de bekende leaker zhangzhonghao op Chiphell. De kaart zou in het tweede kwartaal op de markt komen.

Zhangzhonghao schreef op het Chinese techforum Chiphell dat AMD plannen heeft voor een Radeon-videokaart met meer vram. Later verduidelijkte de leaker, die een goede reputatie heeft op het gebied van AMD-geruchten, dat het gaat om de Radeon RX 9070 XT 32GB. De kaart moet aan het einde van volgend kwartaal uitkomen, wat mogelijk betekent dat de kaart in mei of juni 2025 op de markt verschijnt.

De 32GB-variant wordt volgens de leaker 'aanzienlijk duurder' dan de gewone RX 9070 XT met 16GB geheugen, waarvan de adviesprijs overigens nog niet bekend is. De 32GB-variant moet verder beschikken over dezelfde Navi 48-gpu als de 9070 XT. De Radeon RX 9070 XT 32GB is met zijn extra geheugen 'vooral bedoeld voor het draaien van AI-modellen', schrijft zhangzhonghao.

AMD's Radeon RX 9070-videokaarten gebruiken GDDR6-vram. Dat geheugentype is beschikbaar in modules van maximaal 2GB per stuk. Om de RX 9070 XT van 32GB geheugen te voorzien moet AMD daarom vermoedelijk op zowel de voor- als de achterkant van het pcb geheugenchips plaatsen. In het verleden heeft AMD workstationvideokaarten met 32GB GDDR6-geheugen op de markt gebracht, maar nooit consumenten-gpu's met die hoeveelheid vram.