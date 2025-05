AMD ontkent geruchten dat Radeon RX 9070 XT meer dan 1000 euro moest gaan kosten

Frank Azor, AMD's 'Chief Architect of Gaming Solutions', heeft gereageerd op recente prijsgeruchten over de komende Radeon RX 9070-videokaarten. Die stelden dat de komende Radeon RX 9070 XT omgerekend meer dan 1000 euro moest gaan kosten. AMD ontkent dat echter.

"Hoewel we geen commentaar gaan geven op alle prijsgeruchten, kan ik wel zeggen dat een vanafprijs van 899 dollar nooit deel heeft uitgemaakt van het plan", schrijft Frank Azor op sociale media. Hij ontkent daarmee recente geruchten die stelden dat de Radeon RX 9070 en RX 9070 XT respectievelijk 749 en 899 dollar moesten gaan kosten. Omgerekend en met btw zou dat neerkomen op ongeveer 863 en 1035 euro, maar dat zou dus niet kloppen. Vermoedelijk worden de kaarten dan ook goedkoper.

AMD kondigde zijn Radeon RX 9070-videokaarten aan tijdens de CES, maar deelde daarbij weinig concrete details over de gpu's. Het bedrijf maakte bijvoorbeeld geen specificaties of adviesprijzen bekend. De fabrikant sprak alleen over een release in het eerste kwartaal van dit jaar.

Meerdere bronnen stelden dat de videokaarten op 23 januari hadden moeten uitkomen. Verschillende retailers hebben de videokaarten inmiddels al ontvangen en AMD zelf publiceerde gpu-advertenties op 23 januari. Inmiddels is echter bevestigd dat de RX 9070-kaarten in maart op de markt komen. AMD verklaart dat het bedrijf meer tijd wil nemen om de software te optimaliseren en om meer games van FSR 4-ondersteuning te voorzien.

Bronnen meldden eerder deze maand juist dat de RX 9000-kaarten waren uitgesteld vanwege 'prijsdruk': de gpu-maker zou de prijzen van zijn komende gpu's te hoog hebben ingeschat in vergelijking met de concurrerende videokaarten van Nvidia, stelden ze. Eerder deze week suggereerde een Bulgaarse retailer hetzelfde. Wat de daadwerkelijke adviesprijzen van AMD's Radeon RX 9070 en RX 9070 XT worden, is nog niet bekend.

While we aren’t going to comment on all the price rumors, I can say that an $899 USD starting price point was never part of the plan.