Game Mania gaat verder als webshop, sluit fysieke winkels niet uit

Game Mania heeft maandag aangekondigd dat het in het tweede kwartaal van 2025 een vernieuwde webshop gaat openen voor de Nederlandse en Belgische markt. Ook wordt niet uitgesloten dat er fysieke winkels komen, hoewel daarvoor nog geen concrete plannen zijn.

De Nederlandse ondernemer René van Tuijl, die Game Mania heeft overgenomen via zijn bedrijf Amazing Games BV, zegt tegen Het Belang van Limburg wat de plannen zijn met de keten. Hij denkt dat 'de prijzen van Game Mania niet altijd voldeden aan de verwachtingen van de klanten en dat het aanbod soms te beperkt was'.

"Deze terugkeer wordt anders dan wat mensen van Game Mania gewend waren. Onze eerste focus ligt op een hoogwaardige webshop voor zowel de Nederlandse als de Vlaamse markt", zegt Van Tuijl. Het is mogelijk dat er daarna fysieke winkels volgen, zegt de ondernemer. "Een megastore of een experience shop zijn mogelijke ideeën, maar daarvoor hebben we nog geen concrete plannen."

Vorige week viel het al op dat de website van Game Mania weer actief was. Curator Marjolein Oonk-Pallandt heeft toen Tweakers gezegd dat er geen sprake is van een doorstart in Nederland. Game Mania werd in september vorig jaar failliet verklaard, waarna eerst de fysieke winkels en later ook de webshops sloten. Alle activa van Game Mania in Nederland zijn inmiddels verkocht.